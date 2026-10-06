Le Luxembourg applique un système de TVA appelé Taxe sur la valeur ajoutée. Le Luxembourg est un État fondateur de l’Union européenne (UE) et son régime de TVA est aligné sur les principes de la directive TVA de l’UE.

La TVA luxembourgeoise est principalement régie par la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et les règlements connexes. La TVA est administrée par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (AED). L’AED est chargée de publier des directives, de traiter les immatriculations et déclarations de TVA, de veiller à la conformité et de faire appliquer les règles de TVA au Luxembourg.

Les entreprises exerçant des activités taxables au Luxembourg, qu’elles soient résidentes ou non-résidentes, doivent se conformer aux obligations en matière de TVA. Cela comprend notamment l’immatriculation à la TVA lorsque celle-ci est requise, l’application des taux de TVA appropriés, l’émission de factures conformes aux exigences en matière de TVA, la tenue d’une comptabilité adéquate ainsi que le dépôt de déclarations périodiques de TVA conformément aux règles luxembourgeoises et européennes en matière de TVA.