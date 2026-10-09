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L'obligation de facturation électronique KSeF de la Pologne est désormais en vigueur

Préparez-vous au système KSeF (Krajowy System e-Faktur), réduisez les risques de sanctions et de perturbations de la facturation, et mettez en place une approche évolutive pour la Pologne et tous les mandats à venir, que vous partiez de zéro ou que vous remplaciez une solution qui ne fonctionne pas.
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CALENDRIER DE LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE EN POLOGNE
Principales étapes de mise en œuvre et échéances liées aux sanctions
  • 1er février 2026 : la facturation électronique B2B obligatoire est entrée en vigueur pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 200 millions de PLN
  • 1er avril 2026 : l'obligation a été étendue à la plupart des entreprises.
  • 1er janvier 2027 : l'obligation s’étend aux contribuables « exclus du numérique » qui respectent les seuils indiqués pour les transactions de faible montant
  • 1er janvier 2027 : les sanctions peuvent commencer à s’appliquer, avec des amendes pouvant atteindre 100 % du montant de la TVA figurant sur les factures non conformes
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Relier la conformité directement à votre ERP

Intégrez la facturation structurée, la transmission des données et le suivi du cycle de vie aux principaux processus ERP sans ajouter de systèmes locaux fragmentés.

S'adapter plus vite à l'évolution des obligations

Restez en conformité avec l'évolution des exigences nationales sans recréer les intégrations ni redéfinir les processus pour chaque nouvelle directive.

Centraliser la visibilité entre les juridictions

Surveillez les processus de facturation, la transmission des données fiscales et l’état de conformité à l’échelle mondiale grâce à un modèle opérationnel unifié couvrant plusieurs pays et unités opérationnelles.

Se déployer à l’échelle mondiale sans avoir à tout refaire

Remplacez les mises en œuvre propres à chaque pays par un cadre reproductible conçu pour assurer une conformité mondiale à long terme, optimisée par l’IA.
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Exigences de facturation électronique en Pologne

Modèle et plateforme

La Pologne utilise un modèle centralisé via KSeF, où les factures structurées sont soumises à la plateforme gouvernementale et se voient attribuer un identifiant unique.

Intégration logicielle

Les entreprises peuvent utiliser KSeF directement ou se connecter via un logiciel commercial intégré à l’API KSeF afin de faciliter l’échange de factures et le suivi de leur état.

Formats

La Pologne exige des factures électroniques structurées au format XML FA(3) pour les factures émises via KSeF.

Champ d’application

L'obligation s'applique aux transactions B2B pour les entreprises résidentes et les entreprises ayant un établissement stable en Pologne. Les obligations des entités étrangères dépendent de leur statut d'établissement en Pologne.
Indicateurs de risque pour les entreprises
  • Dépendance à des processus de facturation reposant sur des PDF et des e-mails
  • Préparation limitée des données de facturation au format XML FA(3)
  • Résolution manuelle des exceptions
  • Visibilité limitée sur les états du cycle de vie des factures KSeF
  • Environnements ERP fragmentés
  • Exposition aux sanctions à l’issue de la période de grâce polonaise de 2026
  • Processus liés aux établissements stables polonais et aux entités étrangères pas entièrement définis
  • Une solution limitée à la Pologne qui ne pourra pas évoluer à mesure que les obligations se multiplient sur d’autres marchés
Étapes pour la conformité à l'obligation de facturation électronique en Pologne
  • Renforcer la coordination entre les équipes. Intégrez les services fiscaux, financiers et informatiques dans un flux partagé afin d'harmoniser la préparation, la responsabilité des processus et la mise en œuvre.
  • Évaluer l'applicabilité de l'obligation. Identifiez les entités concernées, les établissements stables, un représentant fiscal (si nécessaire), les seuils de revenus, les catégories de contribuables, les types de transactions et le calendrier.
  • Cartographier les processus de facturation actuels. Documentez les systèmes ERP, l'acheminement des factures, les processus d'approbation, la gestion des exceptions et les dépendances liées à l'intégration KSeF.
  • Sélectionnez une plateforme évolutive. L’utilisation d’Avalara peut vous aider à respecter l'obligation polonaise et à mettre en place une architecture capable d’évoluer d’un pays à l’autre et de s’adapter à l’évolution des exigences.
  • Préparer les systèmes et les données ERP. Validez la prise en charge du format XML FA(3), l’exhaustivité des données, le suivi du cycle de vie et les exigences d’intégration dans les systèmes principaux.
  • Tester et valider rapidement. Une validation précoce peut réduire le risque de rejet, limiter les perturbations et aider les équipes à se préparer avant le début des sanctions en 2027.

La Pologne n’est qu’un début

Les obligations s’accélèrent à l’échelle mondiale. Mettez en place un modèle qui répond aux besoins de la Pologne aujourd’hui et qui pourra évoluer à mesure que les obligations entreront en vigueur dans d’autres pays.
Répondre aux exigences de la Pologne et à toutes celles qui suivront

Les grandes entreprises considèrent la facturation électronique comme une initiative de transformation opérationnelle, et non comme un projet ponctuel de conformité. Au lieu de mettre en place des solutions propres à chaque pays qui créeront de futures inefficacités, elles standardisent les processus, connectent les systèmes et mettent en place des opérations de conformité évolutives entre les juridictions.

 

Avalara contribue à cette approche grâce à sa plateforme Agentic Tax and Compliance™, conçue pour automatiser les processus complexes de fiscalité et de facturation électronique dans plusieurs pays et systèmes, malgré l’évolution des exigences réglementaires.

 

L'objectif : résoudre le problème de la facturation électronique une fois pour toutes, puis étendre la conformité à l'échelle mondiale à mesure que les obligations se multiplient et évoluent.

Planifier une session de préparation pour la Pologne

Au cours d’une session de travail de 45 minutes, les experts d'Avalara vous aideront à identifier les éléments concernés, à repérer les lacunes de vos systèmes et à définir les priorités d’action pour les 90 prochains jours.
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Transactions concernées

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B2B

La facturation électronique interentreprises (B2B) est désormais obligatoire en Pologne pour les entreprises résidentes et celles ayant un établissement stable en Pologne. À partir du 1er janvier 2027, l'obligation sera étendue aux « exclus du numérique ». Il s’agit de contribuables qui rencontrent des difficultés ou sont dans l’impossibilité d’accéder à une infrastructure numérique, et ne peuvent donc pas respecter l’obligation d’émettre et de recevoir des factures via KSeF, et dont les transactions portent sur de faibles montants, jusqu’à 450 PLN par facture et 10 000 PLN de ventes totales par mois.

 

La Pologne a reporté à plusieurs reprises la mise en œuvre de son obligation de facturation électronique. À la suite d’un audit technique, les autorités polonaises ont estimé qu’une refonte de l’architecture était nécessaire afin d’améliorer la documentation et la planification de la maintenance, ainsi que la formation et l’assistance destinées aux contribuables polonais.

KSeF

Les entreprises pourront émettre et recevoir des factures électroniques via la plateforme centralisée du gouvernement polonais dédiée à la facturation électronique structurée, le système national de facturation électronique, ou « Krajowy System e-Faktur » (KSeF), au format XML FA(3).

 

Lorsqu’une facture électronique est transmise au système KSeF, un identifiant unique lui est attribué. Une fois la facture électronique approuvée par KSeF et considérée comme valide juridiquement, le destinataire peut la télécharger directement depuis la plateforme.

 

Une entreprise étrangère exerçant ses activités en Pologne par l’intermédiaire d’un établissement fixe dans le pays doit émettre ses factures électroniques via KSeF et désigner un représentant fiscal. Une entreprise étrangère exerçant ses activités en Pologne à distance, sans représentant fiscal, n’est pas tenue d’utiliser KSeF. Dans ce cas, l’entreprise étrangère peut émettre et recevoir des factures dans le format convenu entre les deux parties, par exemple au format PDF par e-mail. 
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Sanctions en cas de non-conformité

La Pologne a annoncé une période de grâce concernant les sanctions pour non-conformité. Jusqu’à fin 2026, aucune amende ne sera appliquée aux entreprises utilisant des factures non conformes. Toutefois, à compter de janvier 2027, les entreprises pourront se voir infliger des amendes pouvant atteindre 100 % du montant de la TVA figurant sur la facture si elles n’émettent pas celle-ci via KSeF. Des manquements répétés pourraient entraîner des sanctions administratives et des contrôles supplémentaires.

Ressources supplémentaires

FAQ

Oui. La facturation électronique B2B obligatoire est entrée en vigueur en Pologne le 1er février 2026 pour les entreprises résidentes et les entreprises disposant d’un établissement stable en Pologne dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 200 millions de PLN. L'obligation a été étendue à la plupart des contribuables le 1er avril 2026.

L'obligation s'applique aux entreprises résidentes et aux entreprises ayant un établissement stable en Pologne. Les entreprises étrangères exerçant leurs activités par l’intermédiaire d’un établissement fixe en Pologne doivent également émettre des factures électroniques via KSeF et désigner un représentant fiscal.

KSeF signifie Krajowy System e-Faktur, le système national polonais de facturation électronique. Les entreprises utilisent le système KSeF pour émettre et recevoir des factures électroniques structurées via la plateforme centralisée du gouvernement polonais.

 La Pologne exige des factures électroniques structurées au format XML FA(3).

Pour les entreprises concernées, les factures électroniques doivent être émises via KSeF. Les entreprises étrangères exerçant leurs activités à distance sans représentant fiscal ne sont pas tenues d’utiliser KSeF et peuvent émettre et recevoir des factures dans un format convenu, par exemple au format PDF par e-mail.

La Pologne a annoncé une période de grâce concernant les sanctions pour non-conformité jusqu’à la fin de 2026. À compter de janvier 2027, les entreprises pourront se voir infliger des amendes pouvant atteindre 100 % du montant de la TVA indiqué sur la facture si elles ne l’émettent pas via KSeF. Des manquements répétés pourraient également entraîner des sanctions administratives et des contrôles supplémentaires.

L'obligation polonaise a une incidence sur la création, l’échange, la validation et le suivi des factures, ainsi que sur l’intégration aux systèmes ERP. Retarder la préparation augmente le risque de perturbations liées aux factures, de solutions de contournement manuelles, de lacunes dans les données et de reprises propres à chaque pays qui ne pourront pas être généralisées aux futures obligations.

Avec l’entrée en vigueur des sanctions en janvier 2027, la question essentielle est de savoir si votre solution actuelle vous offre une confiance totale : données XML FA(3) validées, visibilité sur le cycle de vie des factures et gestion des exceptions sans intervention manuelle à grande échelle. Si vous opérez également sur d’autres marchés, une solution limitée à la Pologne peut entraîner la gestion d’une intégration distincte à mesure que les obligations se multiplient.
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Au cours d’une session de travail de 45 minutes, les experts d'Avalara vous aideront à identifier les éléments concernés, à repérer les lacunes de vos systèmes et à définir les priorités d’action pour les 90 prochains jours.
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