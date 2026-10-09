Les grandes entreprises considèrent la facturation électronique comme une initiative de transformation opérationnelle, et non comme un projet ponctuel de conformité. Au lieu de mettre en place des solutions propres à chaque pays qui créeront de futures inefficacités, elles standardisent les processus, connectent les systèmes et mettent en place des opérations de conformité évolutives entre les juridictions.

Avalara contribue à cette approche grâce à sa plateforme Agentic Tax and Compliance™, conçue pour automatiser les processus complexes de fiscalité et de facturation électronique dans plusieurs pays et systèmes, malgré l’évolution des exigences réglementaires.

L'objectif : résoudre le problème de la facturation électronique une fois pour toutes, puis étendre la conformité à l'échelle mondiale à mesure que les obligations se multiplient et évoluent.