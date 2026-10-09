Oui. La facturation électronique B2B obligatoire est entrée en vigueur en Pologne le 1er février 2026 pour les entreprises résidentes et les entreprises disposant d’un établissement stable en Pologne dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 200 millions de PLN. L'obligation a été étendue à la plupart des contribuables le 1er avril 2026.
L'obligation s'applique aux entreprises résidentes et aux entreprises ayant un établissement stable en Pologne. Les entreprises étrangères exerçant leurs activités par l’intermédiaire d’un établissement fixe en Pologne doivent également émettre des factures électroniques via KSeF et désigner un représentant fiscal.
KSeF signifie Krajowy System e-Faktur, le système national polonais de facturation électronique. Les entreprises utilisent le système KSeF pour émettre et recevoir des factures électroniques structurées via la plateforme centralisée du gouvernement polonais.
La Pologne exige des factures électroniques structurées au format XML FA(3).
Pour les entreprises concernées, les factures électroniques doivent être émises via KSeF. Les entreprises étrangères exerçant leurs activités à distance sans représentant fiscal ne sont pas tenues d’utiliser KSeF et peuvent émettre et recevoir des factures dans un format convenu, par exemple au format PDF par e-mail.
La Pologne a annoncé une période de grâce concernant les sanctions pour non-conformité jusqu’à la fin de 2026. À compter de janvier 2027, les entreprises pourront se voir infliger des amendes pouvant atteindre 100 % du montant de la TVA indiqué sur la facture si elles ne l’émettent pas via KSeF. Des manquements répétés pourraient également entraîner des sanctions administratives et des contrôles supplémentaires.
L'obligation polonaise a une incidence sur la création, l’échange, la validation et le suivi des factures, ainsi que sur l’intégration aux systèmes ERP. Retarder la préparation augmente le risque de perturbations liées aux factures, de solutions de contournement manuelles, de lacunes dans les données et de reprises propres à chaque pays qui ne pourront pas être généralisées aux futures obligations.
Avec l’entrée en vigueur des sanctions en janvier 2027, la question essentielle est de savoir si votre solution actuelle vous offre une confiance totale : données XML FA(3) validées, visibilité sur le cycle de vie des factures et gestion des exceptions sans intervention manuelle à grande échelle. Si vous opérez également sur d’autres marchés, une solution limitée à la Pologne peut entraîner la gestion d’une intégration distincte à mesure que les obligations se multiplient.