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La facturation électronique en Suède

Transactions B2G

La facturation électronique à destination des administrations publiques (B2G) est obligatoire en Suède.

 

Dans le cadre de la transposition par la Suède de la directive européenne relative à la facturation électronique (2014/55/UE), les organismes du secteur public doivent être en mesure de recevoir et de traiter des factures électroniques structurées conformes à la norme européenne EN 16931. Cette exigence s’applique aux factures émises dans le cadre des marchés publics.

 

La Suède utilise le réseau Peppol comme infrastructure nationale de facturation électronique pour les transactions B2G. Les fournisseurs doivent émettre des factures au format Peppol BIS Billing (ou d’autres formats structurés conformes à la norme EN 16931) et les transmettre par voie électronique via un point d’accès Peppol.

 

Les factures papier et les PDF non structurés ne sont pas acceptés dans le cadre des transactions B2G.

Transactions B2B

Pour les transactions interentreprises (B2B), la Suède n’applique actuellement pas d’exigence nationale obligatoire en matière de facturation électronique.

 

  • Les entreprises peuvent émettre des factures électroniques volontairement, en accord avec leurs partenaires commerciaux.
  • Les factures électroniques structurées (p. ex. Peppol BIS ou d’autres formats basés sur XML) sont largement utilisées, mais les factures papier et PDF restent admises au regard de la réglementation TVA.
  • Il n’y a actuellement aucune obligation d’émettre des factures électroniques structurées pour les opérations B2B nationales.

 

Les autorités suédoises se sont montrées favorables à une numérisation accrue, notamment dans le cadre des futures réformes européennes « VAT in the Digital Age » (ViDA), mais aucune date d’entrée en vigueur obligatoire de la facturation électronique B2B n’a, à ce jour, été prévue par la législation.

Transactions B2C

La Suède n’impose pas de facturation électronique structurée pour les transactions entre entreprises et consommateurs (B2C).

 

  • Les entreprises peuvent émettre des reçus au format papier, PDF ou électronique.
  • Les reçus électroniques et les solutions de facturation numérique sont largement utilisés en pratique, sans pour autant être obligatoires.
  • Aucune obligation de validation ou d’approbation préalable n’est imposée pour les factures destinées aux consommateurs.

Déclaration en direct/en temps réel en Suède

La Suède ne dispose actuellement d’aucun système d’approbation des factures en temps réel ni d’aucun dispositif de fiscalisation des transactions.

 

La déclaration de TVA est basée sur :

 

  • Des déclarations de TVA périodiques
  • Des pièces et documents comptables justificatifs
  • Des contrôles fondés sur des audits plutôt que sur une déclaration transaction par transaction

 

Bien que la Suède participe aux discussions menées au niveau de l’UE sur la déclation électronique de la TVA et la facturation électronique dans le cadre du projet ViDA, les données de facturation ne sont actuellement pas transmises en temps réel à l’administration fiscale au moment de l’émission des factures.

Pénalités de non-conformité en Suède

Les pénalités spécifiquement liées à la facturation électronique en Suède sont actuellement limitées aux obligations B2G.

 

Le non-respect des exigences de facturation électronique B2G peut entraîner :

 

  • Le rejet des factures par les clients du secteur public
  • Des retards ou refus de paiement
  • Des conséquences administratives au titre des règles applicables aux marchés publics

 

Plus généralement, le non-respect des exigences en matière de facturation et à la conservation des documents comptables peut entraîner :

 

  • Des pénalités pour factures incorrectes ou manquantes
  • Des intérêts de retard et des majorations sur la TVA non acquittée
  • Un renforcement des contrôles par l’Agence fiscale suédoise (Skatteverket)

 

Si la Suède venait à instaurer une obligation de facturation électronique B2B ou de déclaration en temps réel, les sanctions spécifiques et les mesures de contrôle applicables seraient précisées dans la législation et les lignes directrices publiées ultérieurement.
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