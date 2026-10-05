La facturation électronique en Suède

La facturation électronique à destination des administrations publiques (B2G) est obligatoire en Suède.
Dans le cadre de la transposition par la Suède de la directive européenne relative à la facturation électronique (2014/55/UE), les organismes du secteur public doivent être en mesure de recevoir et de traiter des factures électroniques structurées conformes à la norme européenne EN 16931. Cette exigence s’applique aux factures émises dans le cadre des marchés publics.
La Suède utilise le réseau Peppol comme infrastructure nationale de facturation électronique pour les transactions B2G. Les fournisseurs doivent émettre des factures au format Peppol BIS Billing (ou d’autres formats structurés conformes à la norme EN 16931) et les transmettre par voie électronique via un point d’accès Peppol.
Les factures papier et les PDF non structurés ne sont pas acceptés dans le cadre des transactions B2G.