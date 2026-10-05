Les pénalités spécifiquement liées à la facturation électronique en Suède sont actuellement limitées aux obligations B2G.

Le non-respect des exigences de facturation électronique B2G peut entraîner :

Le rejet des factures par les clients du secteur public

Des retards ou refus de paiement

Des conséquences administratives au titre des règles applicables aux marchés publics

Plus généralement, le non-respect des exigences en matière de facturation et à la conservation des documents comptables peut entraîner :

Des pénalités pour factures incorrectes ou manquantes

Des intérêts de retard et des majorations sur la TVA non acquittée

Un renforcement des contrôles par l’Agence fiscale suédoise (Skatteverket)

Si la Suède venait à instaurer une obligation de facturation électronique B2B ou de déclaration en temps réel, les sanctions spécifiques et les mesures de contrôle applicables seraient précisées dans la législation et les lignes directrices publiées ultérieurement.