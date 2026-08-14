Le respect des réglementations en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est essentiel pour les entreprises qui vendent leurs produits ou services au sein de l'Union européenne (UE). L'immatriculation à la TVA dans chaque pays où vous exercez votre activité et l'utilisation du format de numéro de TVA approprié dans vos déclarations sont des premières étapes essentielles vers la conformité à la TVA. Chaque État membre de l’UE attribue son propre numéro d’immatriculation à la TVA, composé d’une combinaison unique de lettres et de chiffres. Ces identifiants sont utilisés pour suivre les transactions transfrontalières et confirmer le statut TVA d’une entreprise.

Les numéros de TVA au sein de l'UE peuvent être validés via le système d'échange d'informations sur la TVA (VIES), un outil fourni par la Commission européenne qui confirme la légitimité d'un numéro de TVA européen. Selon la Commission européenne, l'utilisation du numéro de TVA adéquat est essentielle pour éviter les retards et les pénalités liés à la non-conformité, ainsi que pour bénéficier des exonérations de TVA.