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Format des numéros de TVA au sein de l'UE

Le respect des réglementations en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est essentiel pour les entreprises qui vendent leurs produits ou services au sein de l'Union européenne (UE). L'immatriculation à la TVA dans chaque pays où vous exercez votre activité et l'utilisation du format de numéro de TVA approprié dans vos déclarations sont des premières étapes essentielles vers la conformité à la TVA. Chaque État membre de l’UE attribue son propre numéro d’immatriculation à la TVA, composé d’une combinaison unique de lettres et de chiffres. Ces identifiants sont utilisés pour suivre les transactions transfrontalières et confirmer le statut TVA d’une entreprise.

 

Les numéros de TVA au sein de l'UE peuvent être validés via le système d'échange d'informations sur la TVA (VIES), un outil fourni par la Commission européenne qui confirme la légitimité d'un numéro de TVA européen. Selon la Commission européenne, l'utilisation du numéro de TVA adéquat est essentielle pour éviter les retards et les pénalités liés à la non-conformité, ainsi que pour bénéficier des exonérations de TVA.

Points clés à retenir

 
  • Chaque pays de l’UE attribue son propre format de numéro de TVA, qui combine des préfixes propres au pays et une séquence définie de chiffres et/ou de lettres.
  • Un numéro de TVA intracommunautaire valide est requis pour les entreprises de l'UE et hors UE qui effectuent des transactions imposables au sein de l'UE.
  • Les entreprises peuvent utiliser le système d’échange d’informations sur la TVA (VIES) pour vérifier en temps réel la validité du numéro de TVA intracommunautaire d’un client ou d’un fournisseur.
  • Le délai de réception d'un numéro de TVA varie selon les pays, mais les entreprises reçoivent généralement leur numéro de TVA dans les quelques semaines suivant la soumission des documents requis.

 

Vous trouverez ci-dessous un résumé des formats standards pour chaque pays de l'UE, ainsi que pour la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni (pays non membres de l'UE).

Format numéro de TVA dans l'UE

Pays

Code pays

Format

Caractères

Notes

Autriche

AT

U12345678

9

Le premier caractère est toujours un « U »

Belgique

BE

1234567890

10

Préfixer par « 0 » si un numéro de TVA à 9 chiffres est fourni

Bulgarie

BG

123 456 789, 1 234 567 890

9 ou 10

Croatie

RH

12345678901

11

Chypre

CY

12345678X

9

Le dernier caractère doit toujours être une lettre

République tchèque

CZ

12 345 678, 123 456 789, 1 234 567 890

8, 9 ou 10 

Danemark

DK

12345678

8

Estonie

EE

123456789

9

Finlande

FI

12345678

8

France

FR

Divers

11 

Peut inclure des caractères alphanumériques (sauf O ou I) en 1re/2e positions

Allemagne

DE

123456789

9

Grèce

EL

123456789

9

Hongrie

HU

123456789

9

Irlande

IE

1234567WA, 1234567FA

8 ou 9 

Comprend un ou deux caractères alphabétiques à la fin ou au milieu

Italie

IT

12345678901

11 

Lettonie

LV

12345678901

11 

Lituanie

LT

123456789 123456789012

9 ou 12 

Luxembourg

LU

12345678

8

Malte

MT

12345678

8

Pays-Bas

NL

123456789B01 ou 123456789B02

12

Le 10e caractère est toujours « B » ; «  B02 » est utilisé pour les groupes de TVA

Norvège (hors UE)

NON

123456789MVA

12

Pologne

PL

1234567890

10

Portugal

PT

123456789

9

Roumanie

RO

1234567890

2 à 10

Slovaquie

SK

1234567890

10 

Slovénie

SI

12345678

8

Espagne

ES

X12345678

12345678X

X1234567X

9

Peut commencer et/ou se terminer par une lettre

Suède

SE

123456789012

12

Suisse (hors UE)

CHE

123.456.789

9 + suffixe

Utilise le suffixe : MWST, TVA ou IVA selon la région linguistique

Royaume-Uni (hors UE)

GB

123 456 789
variantes

9 ou 12

Certains numéros incluent des préfixes ou des extensions à 2 lettres

Qu'est-ce qu'un numéro de TVA ?

Un numéro de TVA est un identifiant unique attribué aux entreprises assujetties à la TVA. Également appelé code TVA ou numéro d'immatriculation à la TVA, cet identifiant est délivré par les autorités fiscales pour suivre les transactions, paiements et crédits imposables. Pour le commerce transfrontalier au sein de l'UE, le numéro de TVA est crucial pour identifier les entreprises et se conformer aux exigences réglementaires.

 

Chaque pays de l'UE attribue son propre numéro de TVA national. Les entreprises opérant dans plusieurs pays de l'UE peuvent avoir besoin de s'immatriculer séparément et d'obtenir plusieurs numéros de TVA. Les régimes de guichet unique (OSS) et de guichet unique à l'importation (IOSS) sont conçus pour simplifier la conformité à la TVA dans toute l'UE.

Qui a pas besoin d’un numéro de TVA ?

Toute entreprise qui effectue des transactions imposables au sein de l'UE, y compris la vente de biens ou la fourniture de services numériques ou physiques transfrontaliers, a généralement besoin d'un numéro d'identification à la TVA. Cela s'applique aussi bien aux entreprises basées dans l'UE qu'aux vendeurs hors UE ciblant des clients de l'UE. Un numéro de TVA intracommunautaire valide est essentiel pour collecter la TVA, émettre des factures conformes et demander des déductions ou des exonérations de TVA pour les livraisons intracommunautaires.

En résumé

Que vous soyez une entreprise établie dans l'UE ou une entreprise non européenne entrant sur le marché européen, comprendre et utiliser des numéros de TVA valides et correctement formatés est essentiel. L'utilisation d'outils comme VIES pour vérifier les numéros de TVA peut aider à garantir la conformité, à éviter des retards coûteux et à maintenir la fluidité des opérations commerciales transfrontalières.

FAQ sur le format du numéro de TVA dans l'UE

Les numéros de TVA et les numéros EIN sont-ils identiques ?

Non, les numéros de TVA et d'EIN ne sont pas les mêmes. Un numéro de TVA est utilisé pour l'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans les pays qui la perçoivent, tandis qu'un EIN (Employer Identification Number) est délivré par l'IRS américain à des fins d'identification fiscale nationale.

 

Les entités américaines ont-elles un numéro de TVA ?

Les entités américaines n'ont pas automatiquement de numéros de TVA, car les États-Unis n'ont pas de système de TVA. Cependant, une entreprise américaine peut obtenir un numéro d'immatriculation à la TVA dans une juridiction étrangère si elle est tenue de s'y immatriculer à la TVA.

 

Une entreprise américaine a-t-elle besoin d'un numéro de TVA pour vendre dans l'UE ?

Oui, les entreprises américaines vendant des biens ou certains services dans l'UE peuvent avoir besoin de s'immatriculer à la TVA et d'obtenir un numéro de TVA de l'UE, en fonction de la nature et du volume de leurs transactions.
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