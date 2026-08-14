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Pays
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Code pays
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Format
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Caractères
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Notes
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Autriche
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AT
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U12345678
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9
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Le premier caractère est toujours un « U »
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Belgique
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BE
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1234567890
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10
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Préfixer par « 0 » si un numéro de TVA à 9 chiffres est fourni
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Bulgarie
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BG
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123 456 789, 1 234 567 890
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9 ou 10
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Croatie
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RH
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12345678901
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11
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Chypre
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CY
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12345678X
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9
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Le dernier caractère doit toujours être une lettre
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République tchèque
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CZ
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12 345 678, 123 456 789, 1 234 567 890
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8, 9 ou 10
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Danemark
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DK
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12345678
|
8
|
Estonie
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EE
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123456789
|
9
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Finlande
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FI
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12345678
|
8
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France
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FR
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Divers
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11
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Peut inclure des caractères alphanumériques (sauf O ou I) en 1re/2e positions
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Allemagne
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DE
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123456789
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9
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Grèce
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EL
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123456789
|
9
|
Hongrie
|
HU
|
123456789
|
9
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Irlande
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IE
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1234567WA, 1234567FA
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8 ou 9
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Comprend un ou deux caractères alphabétiques à la fin ou au milieu
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Italie
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IT
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12345678901
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11
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Lettonie
|
LV
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12345678901
|
11
|
Lituanie
|
LT
|
123456789 123456789012
|
9 ou 12
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Luxembourg
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LU
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12345678
|
8
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Malte
|
MT
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12345678
|
8
|
Pays-Bas
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NL
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123456789B01 ou 123456789B02
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12
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Le 10e caractère est toujours « B » ; « B02 » est utilisé pour les groupes de TVA
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Norvège (hors UE)
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NON
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123456789MVA
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12
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Pologne
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PL
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1234567890
|
10
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Portugal
|
PT
|
123456789
|
9
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Roumanie
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RO
|
1234567890
|
2 à 10
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Slovaquie
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SK
|
1234567890
|
10
|
Slovénie
|
SI
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12345678
|
8
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Espagne
|
ES
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X12345678
12345678X
X1234567X
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9
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Peut commencer et/ou se terminer par une lettre
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Suède
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SE
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123456789012
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12
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Suisse (hors UE)
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CHE
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123.456.789
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9 + suffixe
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Utilise le suffixe : MWST, TVA ou IVA selon la région linguistique
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Royaume-Uni (hors UE)
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GB
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123 456 789
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9 ou 12
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Certains numéros incluent des préfixes ou des extensions à 2 lettres
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