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Déclarations de TVA dans l’UE

Les règles régissant le système commun européen de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux biens et services sont prévues par la directive TVA de l’UE. Elle est élaborée par la Commission européenne à Bruxelles, et les 27 États membres de l’UE sont tenus de la transposer dans leur législation nationale en matière de TVA, bien qu’elle prévoie certains éléments facultatifs et des possibilités de dérogation à ses dispositions.

 

La 6e directive TVA d’origine a été refondue le 26 novembre 2006 dans la directive du Conseil 2006/112/CE.


La directive établit le cadre permettant de déterminer, pour la TVA de l’UE : le champ d’application, le lieu de livraison, le fait générateur, la base imposable, le taux de TVA, les obligations déclaratives, les exonérations, les personnes assujetties ainsi qu’un ensemble de régimes particuliers. Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux domaines couverts par la directive

Champ d’application

Les opérations effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la TVA. Les importations effectuées par toute personne sont également soumises à la TVA. Cela comprend les importations de biens dans l’UE, ainsi que les acquisitions intracommunautaires et les transferts réalisés par des entreprises à travers les frontières intérieures de l’UE.

 

La TVA de l’UE s’applique aux 27 États membres et au Royaume-Uni. Il existe plusieurs territoires auxquels elle ne s’applique pas, par exemple Gibraltar et les îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni), ainsi que les îles Canaries (Espagne).

 

Elle s’applique à toutes les personnes assujetties, qu’il s’agisse de sociétés ou de particuliers, réalisant des opérations de manière habituelle, ce qui exclut généralement les administrations publiques, les autorités gouvernementales, etc.

 

Une livraison de biens correspond au transfert du droit d’utiliser et de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire. Toutes les autres opérations sont considérées comme des prestations de services. L’importation de biens en libre circulation au sein de l’UE est également considérée comme une opération taxable et est soumise à la TVA à l’importation.

Lieu de livraison

Il est essentiel de déterminer le lieu de livraison des biens ou de prestation des services afin d’identifier les règles de TVA du pays applicables à l’opération. Pour les biens, le lieu de livraison est :

 

  • Le lieu où les biens se trouvent au moment de l’opération
  • Lorsque les biens sont expédiés ou transportés, le lieu de livraison correspond au point de départ du transport. Cependant, pour les livraisons intracommunautaires, le lieu de livraison est celui où le client est établi. Pour les importations, le lieu de livraison est le pays où les marchandises ont été dédouanées et mises en libre circulation.
  • Pour le gaz, l’électricité et les autres formes d’énergie similaires, le lieu de livraison correspond au lieu où le client est établi.

Fait générateur et base imposable

Le moment où la TVA devient exigible est appelé le fait générateur. Il correspond généralement à la première des dates suivantes : la date de l’opération, la date du paiement ou la date de la facture.

 

La base imposable correspond à l’intégralité de la contrepartie perçue, y compris les droits et frais accessoires, mais à l’exclusion de la TVA. Pour les importations, elle correspond à la valeur déclarée en douane, incluant les droits et taxes hors UE ainsi que les frais d’emballage.

Taux de TVA

Les membres de l’UE doivent appliquer un taux de TVA « standard » d’au moins 15 %, bien que tous les pays soient désormais au-dessus de ce minimum. Consultez tous les taux de TVA de l’UE ici. Il n’y a aucune restriction sur le taux maximal, et la Hongrie applique actuellement une TVA de 27 %. Les pays peuvent également appliquer deux taux réduits sur les biens, mais ceux-ci doivent être d’au moins 5 %. Les types de biens pouvant bénéficier des taux réduits sont prévus par la directive. Les États membres peuvent également appliquer d’autres taux en vigueur à la date de leur adhésion à l’Union européenne.

Exonérations de TVA

Il existe un certain nombre de situations et de biens ou services pour lesquels aucune TVA n’est facturée. Dans certaines situations d’exonération de TVA, les entreprises ne peuvent pas récupérer la TVA en amont supportée sur les biens ou services incorporés dans leur produit final. Par exemple : les services financiers, les services liés à l’immobilier et le transport aérien international. Dans d’autres cas, l’entreprise peut être en mesure de récupérer la TVA (TVA nulle). Par exemple : fournitures médicales, vêtements pour enfants, éducation, nourriture, livres.

Droit à déduction de la TVA

La directive TVA fournit des orientations détaillées concernant la TVA en amont supportée dans le cadre de l’activité économique des entreprises.

Cela inclut également la possibilité de récupérer la TVA acquittée dans d’autres États membres de l’UE que celui où l’entreprise est établie.

Dispositions relatives aux ventes à distance à destination des consommateurs

Afin de réduire les contraintes de conformité à la TVA dans l’UE et de favoriser la libre circulation des échanges intracommunautaires, les entreprises bénéficient d’une dérogation spécifique aux règles relatives au lieu d’origine. Lorsqu’une entreprise vend des biens par internet ou par catalogue à un client étranger au sein de l’UE, elle doit appliquer son taux local de TVA. Elles peuvent ensuite s’immatriculer dans le pays de leurs consommateurs dès lors que leurs ventes dépassent un certain seuil annuel. Vous pouvez consulter davantage d’informations sur la TVA applicable aux ventes e-commerce dans l’UE ici.
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