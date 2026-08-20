L’automazione delle imposte sulle vendite e sull'uso (sales tax e use tax) è solo uno degli elementi che compongono i servizi e-commerce di Acuity, ma, come spiega il Presidente Matthew May, è quello che presenta le maggiori difficoltà: Acuity serve infatti clienti in tutto il paese e la normativa fiscale differisce tra i vari Stati.

Nel 2018 è stata pronunciata la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso South Dakota v. Wayfair, Inc., che ha reso obsoleto il consolidato principio della presenza fisica, consentendo così agli Stati di imporre ai venditori da remoto l’obbligo di riscuotere e versare la sales tax. Da allora, ogni Stato può quindi definire autonomamente le proprie soglie per l'applicazione degli obblighi fiscali, oltre alle aliquote e alle regole di imponibilità. Le conseguenze per le imprese sono rilevanti.

Anche se Acuity aveva esperienza in materia di imposte statali e locali (SALT), cercare di tenere il passo con l'aumento dei requisiti dichiarativi in migliaia di diverse giurisdizioni fiscali era molto complesso e soggetto a errori, aumentando così il rischio di non conformità e sanzioni.