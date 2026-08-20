Iniziare
Prizm dark blue background

Testimonianza del cliente

Acuity

Risultati

Processi migliorati

Competenza fiscale

Maggiore conformità

Profilo dell'azienda

La missione di Acuity è aiutare le aziende di e-commerce a crescere e operare al meglio, attraverso servizi di contabilità e amministrazione finanziaria esternalizzati, pensati per gli imprenditori digitali. Per rafforzare il proprio impegno nei confronti dei venditori e-commerce, nel 2021 Acuity ha completato la fusione con Catching Clouds, realtà di riferimento nella contabilità per le aziende che operano nel commercio online.

 

Fra i servizi di contabilità e-commerce esternalizzati di Acuity, vi sono la gestione dei pagamenti ai fornitori, la rendicontazione di ore e spese, la gestione dei crediti commerciali, gli ammortamenti, le riconciliazioni contabili e altre funzioni amministrative.

 

Negli ultimi 20 anni, Acuity ha rappresentato il punto di riferimento finanziario affidabile per oltre 2.000 imprenditori. Grazie a un team di esperti dedicati, permette alle aziende di crescere in modo efficiente, prendere decisioni informate e dedicare più tempo alle attività a maggior valore.

Complessità fiscali

L’automazione delle imposte sulle vendite e sull'uso (sales tax e use tax) è solo uno degli elementi che compongono i servizi e-commerce di Acuity, ma, come spiega il Presidente Matthew May, è quello che presenta le maggiori difficoltà: Acuity serve infatti clienti in tutto il paese e la normativa fiscale differisce tra i vari Stati.

 

Nel 2018 è stata pronunciata la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso South Dakota v. Wayfair, Inc., che ha reso obsoleto il consolidato principio della presenza fisica, consentendo così agli Stati di imporre ai venditori da remoto l’obbligo di riscuotere e versare la sales tax. Da allora, ogni Stato può quindi definire autonomamente le proprie soglie per l'applicazione degli obblighi fiscali, oltre alle aliquote e alle regole di imponibilità. Le conseguenze per le imprese sono rilevanti.

 

Anche se Acuity aveva esperienza in materia di imposte statali e locali (SALT), cercare di tenere il passo con l'aumento dei requisiti dichiarativi in migliaia di diverse giurisdizioni fiscali era molto complesso e soggetto a errori, aumentando così il rischio di non conformità e sanzioni.

Perché scegliere Avalara?

In risposta ai cambiamenti apportati dalla decisione Wayfair, Avalara ha introdotto Avalara Managed Returns for Accountants, progettato per essere utilizzato dagli studi di contabilità per conto dei propri clienti. Supporta i professionisti nell’avvio o nell’espansione di servizi relativi alla sales tax, automatizzando la presentazione delle dichiarazioni e il versamento delle imposte dovute. Il sistema importa i dati relativi alla sales tax dalla maggior parte dei sistemi contabili e di e-commerce, eliminando il lavoro manuale e riducendo il rischio di errori.


Acuity ha riconosciuto il valore di una soluzione di conformità fiscale esternalizzata, che risolve uno dei problemi più complessi per i suoi clienti. Dopotutto, secondo Matthew, una delle chiavi principali del successo di Acuity è la standardizzazione delle tecnologie e dei processi per tutti i clienti.

“Grazie a Managed Returns for Accountants abbiamo eliminato le attività manuali a basso valore e diminuito i rischi, cosa che ci permette di concentrarci maggiormente sui servizi di gestione e sulla consulenza strategica per il business.”

  • — Matthew May
  • Co-fondatore e Presidente, Acuity

 

Risultati

Dopo che Acuity ha configurato i suoi clienti con Managed Returns for Accountants, Avalara gestisce praticamente tutti i processi di rendicontazione della sales tax. Avalara segnala il raggiungimento delle soglie nelle diverse giurisdizioni, compila e presenta le dichiarazioni e versa automaticamente la sales tax ove richiesto.

 

Acuity mantiene il controllo gestionale del processo in ogni fase tramite una dashboard di gestione semplificata, che mostra lo stato di tutte le dichiarazioni con funzionalità di approfondimento per accedere a dati più specifici.

 

“Abbiamo provato diverse soluzioni, ma nessuna era abbastanza efficiente”, ha spiegato Matthew. “Gestire clienti con centinaia di dichiarazioni era troppo complicato e implicava troppi passaggi. Gran parte del nostro tempo era dedicato all'inserimento dei dati, alla compilazione dei moduli, alla presentazione delle dichiarazioni e a verificare di aver rispettato tutte le normative applicabili nelle diverse giurisdizioni. Con Managed Returns for Accountants, abbiamo eliminato le attività operative a basso valore e ridotto i rischi, liberando tempo da dedicare maggiormente ai servizi di consulenza gestionale e strategica aziendale.”

Sei pronto a scoprire cosa può fare Avalara per te?

Prenota una demo per conoscere la nostra soluzione.
Richiedi una demo
Acerca de Avalara
Prodotti e servizi
Risorse
Contattacci

dal lunedì al venerdì 

9:00 – 19:00 GMT 
Siti globali