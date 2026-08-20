La missione di Acuity è aiutare le aziende di e-commerce a crescere e operare al meglio, attraverso servizi di contabilità e amministrazione finanziaria esternalizzati, pensati per gli imprenditori digitali. Per rafforzare il proprio impegno nei confronti dei venditori e-commerce, nel 2021 Acuity ha completato la fusione con Catching Clouds, realtà di riferimento nella contabilità per le aziende che operano nel commercio online.
Fra i servizi di contabilità e-commerce esternalizzati di Acuity, vi sono la gestione dei pagamenti ai fornitori, la rendicontazione di ore e spese, la gestione dei crediti commerciali, gli ammortamenti, le riconciliazioni contabili e altre funzioni amministrative.
Negli ultimi 20 anni, Acuity ha rappresentato il punto di riferimento finanziario affidabile per oltre 2.000 imprenditori. Grazie a un team di esperti dedicati, permette alle aziende di crescere in modo efficiente, prendere decisioni informate e dedicare più tempo alle attività a maggior valore.