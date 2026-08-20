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Testimonianza del cliente

Ag Solutions Group sta raccogliendo i frutti dell'automazione della sales tax

Risultati

Risparmio sui costi

Sistemi integrati

Processi migliorati

Profilo dell'azienda

Ag Solutions Group, uno dei maggiori rivenditori del settore nel Midwest, è specializzata nella fornitura di macchinari agricoli per la semina, il trattamento, la fertilizzazione e altre applicazioni.

 

Fondata nel 2015 dalla fusione di due aziende a conduzione familiare, l'azienda con sede in Minnesota ha aperto il suo negozio online nel 2019, creando nuove opportunità di crescita, ma anche rischi di conformità.

Complessità fiscali

L’avvio delle vendite online da parte dell’azienda è avvenuto poco dopo la sentenza del 2018 della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso South Dakota v. Wayfair, Inc., che ha ampliato la possibilità per gli Stati di riscuotere la sales tax sulle transazioni e-commerce e ad altre vendite effettuate da remoto. Il concetto risultante di "nexus" economico ha introdotto rischi e complessità per le aziende che vendono in Stati in cui non hanno una presenza fisica.

 

"Prima gestivamo manualmente la sales tax e la relativa dichiarazione nei quattro Stati in cui abbiamo sedi fisiche", afferma Stefanie Hemeyer, controller dell'azienda. “Onestamente, non era così male.” Ma dopo aver stabilito il "nexus" in altri Stati per le vendite online, la gestione delle imposte e la presentazione delle dichiarazioni sono diventate più complicate. La sentenza Wayfair ha generato ulteriori obblighi fiscali a nostro carico, perché ci veniva richiesto di presentare le dichiarazioni anche in altri Stati.”

Integrazione

Prima del passaggio all'e-commerce, Ag Solutions Group gestiva già la propria attività con CDK IntelliDealerTM, un sistema integrato di gestione dei concessionari. "È il cuore della nostra gestione", dice Stefanie. È il cervello dell'azienda. Tutti i programmi in esecuzione, dall'inventario alla contabilità, si integrano in qualche modo con CDK.”

 

Quando AG Solutions Group ha iniziato a vendere prodotti online, Stefanie ha introdotto la piattaforma di e-commerce BigCommerce. Quando Stefanie in seguito ha deciso di automatizzare la gestione della sales tax per le transazioni online, BigCommerce le ha raccomandato alcune aziende da contattare. "L'integrazione era un aspetto fondamentale per noi", spiega. “Non abbiamo preso in considerazione nessuna soluzione che non fosse integrabile. Dopo aver valutato due o tre opzioni, abbiamo scelto Avalara.

 

"Quell'integrazione iniziale è stata semplice", ricorda Stefanie. "BigCommerce collabora con Avalara, quindi non c'è stato altro da fare se non accedere e inserire un numero di account e un codice. Abbiamo bisogno dell'integrazione con BigCommerce, perché consente al sistema di addebitare ai clienti l'importo corretto.” 

 

L'azienda ha successivamente integrato Avalara con CDK IntelliDealer per automatizzare il calcolo della sales tax delle transazioni effettuate presso le loro sedi fisiche. "Quindi ora le nostre transazioni provengono direttamente da CDK e BigCommerce", aggiunge Stefanie. 

"Sapere di essere conformi alle normative è stato il vantaggio più grande. Diciamo che ha decisamente mitigato il rischio connesso alle nostre operazioni."

  • — Stefanie Hemeyer
          Controller 

Risultati

"L'integrazione di Avalara con IntelliDealer e BigCommerce crea maggiore fiducia nel calcolo corretto della sales tax", afferma Stefanie. "Sapere di essere conformi alle normative è stato il vantaggio più grande. Diciamo che ha decisamente mitigato il rischio connesso alle nostre operazioni."

 

Automatizzare il calcolo e la dichiarazione della sales tax significa anche far risparmiare tempo e denaro ad Ag Solutions Group, secondo Stefanie. "È tutto più facile e pulito", aggiunge. "Davvero, se non avessimo Avalara, sarebbe un lavoro manuale a tempo pieno."

 

L'azienda utilizza anche la Streamlined Sales Tax, un programma adottato da diversi Stati per semplificare e ridurre i costi della conformità alla sales tax, compensando il costo delle soluzioni fiscali fornite da un provider certificato come Avalara.

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