Prima del passaggio all'e-commerce, Ag Solutions Group gestiva già la propria attività con CDK IntelliDealerTM, un sistema integrato di gestione dei concessionari. "È il cuore della nostra gestione", dice Stefanie. È il cervello dell'azienda. Tutti i programmi in esecuzione, dall'inventario alla contabilità, si integrano in qualche modo con CDK.”
Quando AG Solutions Group ha iniziato a vendere prodotti online, Stefanie ha introdotto la piattaforma di e-commerce BigCommerce. Quando Stefanie in seguito ha deciso di automatizzare la gestione della sales tax per le transazioni online, BigCommerce le ha raccomandato alcune aziende da contattare. "L'integrazione era un aspetto fondamentale per noi", spiega. “Non abbiamo preso in considerazione nessuna soluzione che non fosse integrabile. Dopo aver valutato due o tre opzioni, abbiamo scelto Avalara.
"Quell'integrazione iniziale è stata semplice", ricorda Stefanie. "BigCommerce collabora con Avalara, quindi non c'è stato altro da fare se non accedere e inserire un numero di account e un codice. Abbiamo bisogno dell'integrazione con BigCommerce, perché consente al sistema di addebitare ai clienti l'importo corretto.”
L'azienda ha successivamente integrato Avalara con CDK IntelliDealer per automatizzare il calcolo della sales tax delle transazioni effettuate presso le loro sedi fisiche. "Quindi ora le nostre transazioni provengono direttamente da CDK e BigCommerce", aggiunge Stefanie.