L’avvio delle vendite online da parte dell’azienda è avvenuto poco dopo la sentenza del 2018 della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso South Dakota v. Wayfair, Inc., che ha ampliato la possibilità per gli Stati di riscuotere la sales tax sulle transazioni e-commerce e ad altre vendite effettuate da remoto. Il concetto risultante di "nexus" economico ha introdotto rischi e complessità per le aziende che vendono in Stati in cui non hanno una presenza fisica.

"Prima gestivamo manualmente la sales tax e la relativa dichiarazione nei quattro Stati in cui abbiamo sedi fisiche", afferma Stefanie Hemeyer, controller dell'azienda. “Onestamente, non era così male.” Ma dopo aver stabilito il "nexus" in altri Stati per le vendite online, la gestione delle imposte e la presentazione delle dichiarazioni sono diventate più complicate. La sentenza Wayfair ha generato ulteriori obblighi fiscali a nostro carico, perché ci veniva richiesto di presentare le dichiarazioni anche in altri Stati.”