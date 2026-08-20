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Testimonianza del cliente

Un'azienda specializzata del comparto ciclistico ad alte prestazioni semplifica la gestione fiscale delle transazioni transfrontaliere.

Risultati

Compliance consolidata

Risparmio sui costi

Processi migliorati

Profilo dell'azienda

Forti della loro esperienza come atleti, i fondatori della società hanno dato vita a una linea di scarpe da ciclismo ad alte prestazioni, pensata per il mountain biking più estremo. Hanno iniziato a progettare e produrre la loro prima linea di scarpe per ciclisti spinti dalle specifiche esigenze tecniche e prestazionali di questo sport.

Complessità fiscali

Le spedizioni provenienti dagli stabilimenti cinesi, una volta giunte negli Stati Uniti, venivano talvolta classificate in modo errato, causando sia problemi operativi nella ricezione delle merci sia un rilevante sovrapprezzo in dazi e tariffe doganali, che l’azienda doveva recuperare in un secondo momento.

 

La classificazione degli articoli per il calcolo dei dazi è estremamente complessa. Non esistono standard universali e le regole all'interno di un determinato paese possono essere labirintiche. Nel caso delle calzature, il contenuto e la realizzazione delle varie parti di una scarpa sono elementi chiave e possono influire in modo significativo sulle tariffe e sui dazi.

 

Nel 2019, con quasi 20.000 unità in arrivo, l'azienda ha scoperto che il prodotto era bloccato alla frontiera a causa di un'errata classificazione. L'aliquota dei dazi è passata dal 5% a oltre il 20%, con un impatto significativo sui margini. All'azienda serviva una risorsa che conoscesse a fondo il prodotto ed era fondamentale sapere come il prodotto veniva fabbricato per classificarlo correttamente.

Perché scegliere Avalara

Lo spedizioniere dell'azienda ha consigliato di utilizzare Avalara for Managed Tariff Code Classification per la classificazione gestita dei codici tariffari. Il team di Avalara ha investito notevole tempo per comprendere i vari prodotti e i processi di produzione. La soluzione proposta gestiva non solo la classificazione dei codici per l'importazione negli Stati Uniti, ma anche quelli per l'esportazione in Canada, un'esigenza che stava rapidamente diventando prioritaria.

 

Dopo aver completato il lavoro iniziale, Avalara ha esaminato con il cliente la logica completa dei codici assegnati. I codici sono stati caricati direttamente nel sistema ERP con sicurezza.

"Il team di classificazione gestita dei codici tariffari di Avalara si è davvero impegnato per capire i nostri prodotti e i processi di produzione. È stato subito evidente il senso di urgenza con cui hanno affrontato il progetto e la volontà concreta di capire le nostre necessità

  • — Dipendente dell'azienda specializzata in scarpe da ciclismo

 

Risultati

Dopo i ritardi nello sdoganamento delle merci e il pagamento eccessivo di dazi causato da errori di classificazione, avere la certezza che i dazi doganali non sarebbero stati più un problema, ha restituito all'azienda la massima serenità. 

 

Con in vista il lancio di un nuovo prodotto realizzato con tecniche e materiali completamente nuovi, l'azienda poteva stare tranquilla che non ci sarebbero stati problemi. Le classificazioni gestita dei codici tariffari era stata effettuata e verificata.

 

Anche la crescita in nuovi mercati è stata più semplice. La fiducia riposta nella classificazione gestita dei codici tariffari ha aiutato l'azienda a espandersi in 30 paesi, con altri canali di vendita in arrivo.

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