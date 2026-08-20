Iniziare
Prizm dark blue background

Testimonianza del cliente

Arlen Ness Motorcycles sceglie l'automazione della sales tax

Grazie ad Avalara, il marchio iconico del mondo delle moto custom riduce i rischi e i costi di compliance

Risultati

Risparmio sui costi

Sistemi integrati

Processi migliorati

Competenza fiscale

Profilo dell'azienda

Tutto ha avuto inizio negli anni '60, quando Arlen Ness acquistò la sua prima Harley-Davidson con i soldi guadagnati come giocatore di bowling semiprofessionista e iniziò la sua attività nel garage di casa. Armato solo di una pistola a spruzzo e di un sogno, creò il suo primo chopper. Quel chopper ha dato il via a una carriera di preparatore che, a sua volta, ha contribuito a dare impulso a un intero settore. Oggi, Arlen Ness Motorcycles è un marchio internazionale venduto in ogni continente.

Complessità fiscali

John Kallas, anche lui appassionato di moto, è rientrato dal pensionamento per assumere il ruolo di Responsabile finanziario di Arlen Ness Motorcycles. "A quell'epoca, l'azienda stava cercando di gestire l'imposta sulle vendite (sales tax) in proprio", afferma. "Presentavamo le dichiarazioni manualmente e gestivamo tutte le diverse contee e città, aggiornando le tabelle nel nostro ERP man mano che le varie giurisdizioni aggiornavano le loro tabelle fiscali."

 

L'approccio manuale, secondo John, oltre ad essere inefficiente, era anche troppo rischioso. "Poi è arrivata la decisione della Corte Suprema sul caso South Dakota contro Wayfair e questo ha cambiato tutto per noi", ricorda. Arlen Ness Motorcycles ha sede in California, ma è stata registrata in South Dakota e Florida perché "sono due grandi Stati che ospitano grandi raduni motociclistici", spiega. "Quello scenario fiscale è diventato troppo complesso da gestire."

 

A complicare ulteriormente le cose, circa il 70% delle attività dell'azienda è esente dalla sales tax e, inoltre, il processo di gestione dei certificati di esenzione era interamente manuale. "Lo chiamavamo il metodo del raccoglitore," ride John. "Nessuno aveva il tempo di passare in rassegna dei raccoglitori di 7-10 cm di spessore accumulati nel corso degli anni. Molte volte, se avevamo calcolato male l'imposta o il cliente non era più esente, dovevamo farci carico della sales tax. "Spendevamo migliaia di dollari di tasca nostra per coprire quell'esposizione alla sales tax ."

Perché scegliere Avalara?

Poco dopo la sentenza Wayfair della Corte Suprema, emessa nel giugno 2018, John ha partecipato a un webinar di Avalara sull'impatto di quella decisione. "È bastato questo per convincerci a cercare una soluzione automatizzata", afferma.

 

"Cercavamo un prodotto che fosse compatibile con Shopify e con Sage 100", aggiunge John. "Questo è uno dei motivi principali per cui abbiamo scelto Avalara AvaTax. E poi abbiamo iniziato a fare la nostra due diligence sul prodotto e abbiamo scoperto Avalara CertCapture per i certificati di esenzione. Abbiamo sottoscritto anche questo servizio."

Integrazione

Dopo aver risolto alcuni problemi relativi alla qualità dei dati, John riferisce che l'integrazione con Shopify Plus e Sage 100 è stata fluida. "Una sera siamo rimasti fino a tardi con uno specialista dell'implementazione che si è collegato al nostro sistema e ci ha aiutato a con le impostazioni iniziali nel nostro ambiente ERP", spiega. "Dopo è stato tutto più semplice."

"Stiamo riducendo il nostro rischio di conformità a costi molto contenuti. Se provassimo a fare tutto questo manualmente, sarebbe troppo difficile per noi capire tutte le sfumature delle normative di ogni Stato."

  • — John Kallas
  • CFO

 

Risultati

Anche se Arlen Ness Motorcycles è uno dei marchi più conosciuti al mondo, il suo staff è molto snello. L'approccio manuale obsoleto non si sarebbe adattato all'attuale "nexus" dell'azienda, che comprende 14 Stati ed è in crescita. "Anche se siamo cresciuti, siamo riusciti a ridurre le centinaia di ore dedicate alla gestione della sales tax", afferma John.

 

John attribuisce anche all'automazione della sales tax il merito di aver contribuito ad accelerare questa crescita, riducendo nello stesso tempo i costi di registrazione. "Avalara è un fornitore certificato SST e questo ha fatto una grande differenza per noi", afferma. Siamo presenti in 15 Stati e 10 di questi sono Stati SST, quindi stiamo riducendo il nostro rischio di conformità a costi molto contenuti. Se provassimo a farlo manualmente, sarebbe troppo difficile per noi capire tutte le sfumature normative di ogni Stato."

 

Tenre sotto controllo l'esposizione al rischio è un'altra priorità per John, man mano che l'azienda cresce. "Avalara ci aiuta a essere proattivi e questo è un grande vantaggio", afferma. "Posso andare direttamente alla dashboard e vedere con il codice colore o un avviso se in uno Stato ci stiamo avvicinando alla soglia di "nexus". In molti Stati le normative sono cambiate e l'onere della corretta dichiarazione è stato posto sui singoli membri del personale, non solo sui dirigenti. È bello poter dormire sonni tranquilli senza doversi preoccupare del profilo di rischio per i singoli o per l'azienda nel suo complesso.

Sei pronto a scoprire cosa può fare Avalara per te?

Prenota una demo per conoscere la nostra soluzione.
Richiedi una demo
Acerca de Avalara
Prodotti e servizi
Risorse
Contattacci

dal lunedì al venerdì 

9:00 – 19:00 GMT 
Siti globali