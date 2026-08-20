Oggi, grazie alla potenza dell'automazione, Armanino ha bisogno solo di un team centrale di sei dipendenti per gestire decine di migliaia di moduli 1099 per i clienti — oltre 76.000 moduli per più di 4.000 clienti solo nel 2025. Tyler afferma che più della metà dei modelli 1099 inviati dai clienti dello studio nel 2025 sono stati verificati e trasmessi automaticamente, senza che il team addetto ai 1099 dovesse nemmeno toccarli.

Questa efficienza e flessibilità saranno ancora più importanti nei prossimi anni, sia per Armanino che per i suoi clienti, perché i requisiti dell'IRS continuano a cambiare. Negli ultimi anni, l'agenzia ha abbassato la soglia per la comunicazione degli importi dei pagamenti, ha ridotto il numero di moduli che attivano l'obbligo di invio elettronico e ha apportato altre modifiche.

Un cambiamento che ha un impatto enorme sui venditori e rivenditori online è il requisito del modulo 1099-K, solitamente associato ai marketplace online, app di pagamento e società di elaborazione dei pagamenti. L'importo limite era di 20.000 dollari, ma è sceso a 5.000 dollari ed è destinato a diminuire ulteriormente: nel 2026 sarà di 2.500 dollari e alcuni pensano che potrebbe arrivare a 600 dollari nel 2027.

È fondamentale per le aziende (e gli studi) restare aggiornati tutto l'anno, non solo quando arriva il momento di presentare la dichiarazione a gennaio. Ecco perché Avalara 1099 & W-9 offre funzioni di gestione per creare un processo di conformità che dura tutto l'anno.

"La chiave di volta per stare tranquilli a gennaio è fare il lavoro prima di gennaio, per assicurarsi che tutto sia a posto prima di arrivare alla scadenza", afferma Max. "Diciamo sempre alle persone: se aspettate fino a dicembre, potreste farcela, ma non è garantito."

È anche fondamentale avere il partner giusto al proprio fianco. Con Armanino e Avalara, i titolari d'azienda e i dirigenti possono concentrarsi sulla propria attività, invece di dedicare tempo a compiti amministrativi come la conformità fiscale. "Non siamo qui a dirvi come gestire la vostra attività", afferma Tyler, "ma possiamo dirvi cosa dovete fare per restare conformi e occuparci noi di questo aspetto".