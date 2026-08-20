Prima di implementare Avalara 1099 & W-9, Armanino utilizzava sistemi e procedure diversi nelle sue oltre 20 sedi. "Abbiamo pensato: 'Questo processo va migliorato'", afferma Max Langfield, membro del team di esternalizzazione aziendale (BOS) di Armanino, specializzato nella conformità ai moduli 1099. "[La standardizzazione del processo] consente al nostro team che si occupa dei clienti di concentrarsi su un servizio più curato e su misura, mentre noi ci occupiamo internamente di questa attività amministrativa piuttosto ordinaria."
Questo ha aumentato significativamente produttività ed efficienza, dimezzando i tempi di elaborazione: grazie all’automazione, ogni dichiarazione richiede solo 15–30 minuti, secondo Tyler DeWitt, consulente senior dello studio. Il cambiamento ha fatto risparmiare fin da subito centinaia di ore di lavoro, spingendo Armanino ad adottare la soluzione Avalara in tutta l'azienda. "L'automazione funziona circa 20 ore al giorno, ma noi non lavoravamo 20 ore, al giorno" dice Tyler. "Così, mentre siamo assenti, possiamo comunque continuare a elaborare i modelli 1099."