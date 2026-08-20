Aseptico si è registrata in cinque Stati, dove ha riscosso e versato l'imposta sulle vendite (sales tax). L'azienda sospettava comunque di avere altri obblighi fiscali, a causa della sua ampia presenza commerciale e della crescita dei canali di vendita. Aseptico ha condotto uno studio sul "nexus", che ha confermato che non stava riscuotendo e versando l'imposta in alcuni Stati.

"La nostra proprietà voleva essere conforme, ma il volume e la complessità erano più di quanto potessimo gestire, date le nostre dimensioni", afferma il CFO Paul Jackson. "Era più conveniente automatizzare i processi, perché non avevamo le risorse per gestire tutto."