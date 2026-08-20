Con sede a West Palm Beach, in Florida, Atlas possiede stabilimenti in tutto il paese e presenta dichiarazioni fiscali in più di 50 giurisdizioni in 47 Stati. Le aliquote fiscali e le regole per la cartellonistica/insegne sono complesse, perché dipendono dal fatto che un'insegna sia installata su un edificio, da come è stata fissata e se l'edificio è di nuova costruzione o già esistente. E in tutte le giurisdizioni, il panorama fiscale è in continua evoluzione.

"Ricevevo tre avvisi a settimana da varie giurisdizioni fiscali in tutto il Paese, che annunciavano nuove modifiche alle normative e alle aliquote dell'imposta sulle vendite (sales tax)", afferma il CFO Gary Bennett. “Chi riesce a starci dietro?”

Ogni anno il team di Gary aggiornava manualmente la propria tabella delle aliquote fiscali interna, ma non si era mai sicuri che i dati fossero precisi in tutte le giurisdizioni fiscali in un determinato momento. Nonostante i loro sforzi, Gary e il suo team sapevano che probabilmente c'erano errori nella riscossione e nella dichiarazione delle imposte. "Quella sensazione di essere sempre esposti ci ha spinto a cercare una soluzione migliore", ricorda Gary.