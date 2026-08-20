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Focus sul cliente

Atmos International punta a una soluzione di conformità fiscale impeccabile

L'azienda leader globale di ingegneria ha semplificato la gestione della conformità all'imposta sulle vendite (sales tax) utilizzando la suite cloud di Avalara.

Profilo dell'azienda

Atmos International (Atmos), leader mondiale nei sistemi di rilevamento perdite su pipeline, offre soluzioni software e hardware proprietarie che hanno sostenuto una crescita rapida sin dal 1995. L'azienda ha sei uffici nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Costa Rica e in Cina. I suoi clienti operano nei settori petrolifero, del gas, chimico, idrico, aeronautico e minerario e sono distribuiti in 60 Paesi.

 

Il team finanziario di Atmos collabora con Avalara dal 2016, anno in cui ha scelto di implementare AvaTax per superare la sfida posta dalla crescente complessità della sales tax. Migliorare la precisione e la compliance era l'obiettivo aziendale principale.

 

Geoff Gill, responsabile finanziario di Atmos, spiega: "Prima di iniziare a lavorare con Avalara, gestivamo la conformità fiscale utilizzando fogli di calcolo e dati dal nostro ERP Sage. Il processo richiedeva molto tempo e, con l'espansione internazionale dell'attività, abbiamo riconosciuto la necessità di dotarci di una soluzione automatizzata per garantire calcoli accurati e restare conformi alle normative fiscali."

 

Con attività distribuite in 14 Stati USA, monitorare manualmente l'enorme numero di aliquote e soglie sarebbe estremamente dispendioso in termini di tempo. L'utilizzo di AvaTax significa che viene applicata automaticamente l'aliquota fiscale corretta e il team viene avvisato quando i volumi delle transazioni si avvicinano a un livello che attiverà il "nexus" economico. Con una crescita delle vendite di circa il 20% annuo, l'automazione è vista come l'unica opzione praticabile.

"Con la crescita dell'attività a livello internazionale, abbiamo riconosciuto la necessità di una soluzione automatizzata per garantire calcoli accurati e aiutarci a restare conformi alle normative fiscali."

  • — Geoff Gill
  • Responsabile finanziario, Atmos International

 

Integrazione Sage X3 senza problemi

Il team desiderava una soluzione che potesse integrarsi con il sistema ERP Sage X3. Il connettore preconfigurato di AvaTax ha reso l'implementazione rapida e indolore. Anche la facilità d'uso era importante: il team non voleva gestire funzioni complicate.

 

Geoff Gill continua: "Abbiamo trovato il software davvero facile da configurare e iniziare a utilizzare. Il mio team ha ricevuto un'ottima formazione da Avalara, che ci ha permesso di iniziare subito. Il software fornisce molte informazioni dettagliate, l'interfaccia utente è ben strutturata ed è facile estrarre i report di cui abbiamo bisogno. L'helpdesk di Avalara è sempre disponibile per qualsiasi domanda specifica."

Servizio migliorato con Avalara Returns e CertCapture

Nel 2020 Atmos ha aggiunto al servizio altre due soluzioni cloud di Avalara: Avalara Returns e CertCapture. Questi strumenti funzionano perfettamente insieme ad AvaTax per fornire la conformità fiscale completa alla sales tax: dal calcolo dell'imposta alla gestione dei certificati di esenzione, fino alla presentazione delle dichiarazioni fiscali e al versamento delle imposte.

 

Lavorare con un partner fidato significa che Geoff e il team possono concentrarsi su altri lavori di non conformità più importanti, sicuri che il software di Avalara è robusto e affidabile come le soluzioni ingegneristiche di Atmos. 

"Il software è davvero facile da configurare e iniziare a utilizzare. Il mio team ha ricevuto un'ottima formazione da Avalara, che ci ha permesso di iniziare subito."

  • — Geoff Gill
  • Responsabile finanziario, Atmos International

 

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