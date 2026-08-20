Atmos International (Atmos), leader mondiale nei sistemi di rilevamento perdite su pipeline, offre soluzioni software e hardware proprietarie che hanno sostenuto una crescita rapida sin dal 1995. L'azienda ha sei uffici nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Costa Rica e in Cina. I suoi clienti operano nei settori petrolifero, del gas, chimico, idrico, aeronautico e minerario e sono distribuiti in 60 Paesi.

Il team finanziario di Atmos collabora con Avalara dal 2016, anno in cui ha scelto di implementare AvaTax per superare la sfida posta dalla crescente complessità della sales tax. Migliorare la precisione e la compliance era l'obiettivo aziendale principale.

Geoff Gill, responsabile finanziario di Atmos, spiega: "Prima di iniziare a lavorare con Avalara, gestivamo la conformità fiscale utilizzando fogli di calcolo e dati dal nostro ERP Sage. Il processo richiedeva molto tempo e, con l'espansione internazionale dell'attività, abbiamo riconosciuto la necessità di dotarci di una soluzione automatizzata per garantire calcoli accurati e restare conformi alle normative fiscali."

Con attività distribuite in 14 Stati USA, monitorare manualmente l'enorme numero di aliquote e soglie sarebbe estremamente dispendioso in termini di tempo. L'utilizzo di AvaTax significa che viene applicata automaticamente l'aliquota fiscale corretta e il team viene avvisato quando i volumi delle transazioni si avvicinano a un livello che attiverà il "nexus" economico. Con una crescita delle vendite di circa il 20% annuo, l'automazione è vista come l'unica opzione praticabile.