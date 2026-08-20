Nonostante la sua impressionante crescita, Bartlett Bearing rimane ancora oggi un'azienda a conduzione familiare. "Uno dei nostri vicepresidenti è qui da più di 40 anni", dice Sarah Musser, Responsabile delle operazioni aziendali e figlia di Gayle. "Sono la crescita dell'azienda e il panorama fiscale in rapida evoluzione che hanno richiesto un approccio fiscale più moderno", spiega Sarah.

La gestione dei documenti era una grande sfida per Sarah e il suo team. "La stragrande maggioranza dei nostri clienti è esente da imposte", afferma Sarah. "Archiviare i certificati e mantenerli aggiornati e organizzati era un lavoro immane. Inoltre, c'è da considerare la complessità dell'imposta sulle vendite (sales tax) in generale... credo sia impossibile per chiunque stare al passo con aliquote che cambiano costantemente.