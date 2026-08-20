The Mesa Group, partner di Bartlett Bearing per i sistemi gestionali, ha presentato alcune soluzoini per semplificare la gestione della sales tax. Uno dei criteri chiave era la capacità di integrarsi con Iptor DC1, il sistema ERP di Bartlett Bearing, il che ha ulteriormente ristretto il ventaglio delle possibilità.
Con sei sedi operative, l’azienda era anche attenta alla business continuity e al disaster recovery. "Se la nostra sede di Philadelphia andasse in fiamme," si preoccupa Sarah, "potremmo rimetterci in piedi in 24 o 48 ore?"
Alla fine, Bartlett Bearing desiderava una soluzione che non fosse legata a un'unica sede fisica, e la suite cloud di Avalara per la conformità fiscale si è rivelata la scelta vincente.