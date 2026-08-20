Aggiunge anche: "Durante la configurazione del sistema ho eseguito molti test per verificare che fossero state calcolate le aliquote fiscali corrette. Volevo essere certo che potessimo avere piena fiducia nel software. Ho testato il prodotto su decine di località, concentrandomi su quelle con regole di sales tax particolarmente complicate. AvaTax ha superato il test ogni volta."
Il sistema integrato ha fornito a BIC una piattaforma di e-commerce avanzata. AvaTax e Magento collaborano per offrire un'esperienza molto fluida sia ai clienti aziendali che a quelli privati. I clienti aziendali di BIC possono inserire il numero del certificato di esenzione nei loro registri contabili, che Avalara tiene in archivio in Magento e rende facilmente accessibile al momento del checkout per l'esenzione dalla sales tax. I clienti abituali sono enormemente facilitati nella fase dell'ordine.
Davide afferma: "Le vendite B2B possono avere un volume inferiore rispetto alle B2C, ma gli ordini hanno un valore molto più alto, quindi è fondamentale rendere semplice l'acquisto per i nostri clienti aziendali".