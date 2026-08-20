BIC è una multinazionale del settore manifatturiero nota soprattutto per la produzione di prodotti di consumo monouso come penne, rasoi e accendini. L'azienda è stata fondata in Francia nel 1945 e oggi ha un fatturato annuo di €1,6 miliardi. La sede centrale di BIC si trova ora a Shelton, nel Connecticut e le sue attività di produzione sono globali, con 25 stabilimenti operativi in tutto il mondo.

Negli Stati Uniti, BIC ha un'importante attività di e-commerce B2B per la vendita di accendini personalizzati a grandi marchi, eventi congressuali e al settore dell'ospitalità. L'acquisizione nel 2020 di un altro produttore di accendini ha permesso a BIC di espandere significativamente l'offerta e le vendite sono cresciute di conseguenza.