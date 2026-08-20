Boll & Branch è stata fondata nel 2014 con una missione semplice: produrre lenzuola che facciano stare bene, dentro e fuori. Da allora la visione aziendale si è evoluta e sono stati aggiunti alla linea capi di abbigliamento e accessori, ma lo spirito con cui l'azienda è stata fondata non cambia.

L'intero processo, dall'approvvigionamento dei materiali e delle tinture organiche fino alla realizzazione di prodotti dal design raffinato, destinati a durare nel tempo, è orientato alla qualità, alla sostenibilità, all'autenticità e a pratiche di commercio equo e solidale. Il principio ispiratore di Boll & Branch è: Non scegliamo la strada più facile. Scegliamo quella giusta.