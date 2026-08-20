Il sito web dell'azienda è stato lanciato a febbraio 2014. All'epoca, la sede centrale si trovava in New Jersey, con un magazzino in California. "Presentare le dichiarazioni fiscali anche solo in due Stati era un processo molto complesso, soprattutto in California, che è probabilmente lo Stato con la normativa più complicata", ricorda Robin Hecht, Controller aziendale.
Il processo prevedeva la generazione di report dalla piattaforma di gestione dei pagamenti con carta di credito e il successivo spostamento manuale dei dati nei moduli di presentazione per ogni Stato. "Tremavo tutte le volte che dovevo fare una dichiarazione", dice Robin.
Nel 2018, la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso South Dakota v. Wayfair, Inc. ha introdotto per Boll & Branch nuovi ulteriori obblighi fiscali. Il primo avviso di pagamento dell'imposta sulle vendite (sales tax) ricevuto dall'azienda a seguito della decisione Wayfair proveniva dallo Stato di Washington. "Quello è stato l'inizio della valanga", dice Robin.
Dopo essersi consultata con il suo studio contabile esterno, Robin lo ha incaricato di avviare uno studio sul "nexus". Nel frattempo fioccavano notifiche relative alla sales tax da altri Stati. Robin aveva registrato online la società in ogni Stato, non appena erano arrivate le prime notifiche, e presto il suo piccolo reparto si era ritrovato sommerso di lavoro.