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Testimonianza del cliente

Boll & Branch fa la cosa giusta con Avalara

Risultati

Procedure migliorate

Compliance consolidata

Profilo dell'azienda

Boll & Branch è stata fondata nel 2014 con una missione semplice: produrre lenzuola che facciano stare bene, dentro e fuori. Da allora la visione aziendale si è evoluta e sono stati aggiunti alla linea capi di abbigliamento e accessori, ma lo spirito con cui l'azienda è stata fondata non cambia. 

 

L'intero processo, dall'approvvigionamento dei materiali e delle tinture organiche fino alla realizzazione di prodotti dal design raffinato, destinati a durare nel tempo, è orientato alla qualità, alla sostenibilità, all'autenticità e a pratiche di commercio equo e solidale. Il principio ispiratore di Boll & Branch è: Non scegliamo la strada più facile. Scegliamo quella giusta.

Complessità fiscali

Il sito web dell'azienda è stato lanciato a febbraio 2014. All'epoca, la sede centrale si trovava in New Jersey, con un magazzino in California. "Presentare le dichiarazioni fiscali anche solo in due Stati era un processo molto complesso, soprattutto in California, che è probabilmente lo Stato con la normativa più complicata", ricorda Robin Hecht, Controller aziendale.

 

Il processo prevedeva la generazione di report dalla piattaforma di gestione dei pagamenti con carta di credito e il successivo spostamento manuale dei dati nei moduli di presentazione per ogni Stato. "Tremavo tutte le volte che dovevo fare una dichiarazione", dice Robin.

 

Nel 2018, la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso South Dakota v. Wayfair, Inc. ha introdotto per Boll & Branch nuovi ulteriori obblighi fiscali. Il primo avviso di pagamento dell'imposta sulle vendite (sales tax) ricevuto dall'azienda a seguito della decisione Wayfair proveniva dallo Stato di Washington. "Quello è stato l'inizio della valanga", dice Robin.  

 

Dopo essersi consultata con il suo studio contabile esterno, Robin lo ha incaricato di avviare uno studio sul "nexus". Nel frattempo fioccavano notifiche relative alla sales tax da altri Stati. Robin aveva registrato online la società in ogni Stato, non appena erano arrivate le prime notifiche, e presto il suo piccolo reparto si era ritrovato sommerso di lavoro.

Perché scegliere Avalara

Nel 2016, Boll & Branch ha spostato la sua piattaforma di gestione dei pagamenti con carta di credito su Shopify. La piattaforma è stata fornita con Avalara per gestire i calcoli della sales tax come funzione integrata, presentando ai clienti un'unica interfaccia e un'unica fattura. Robin ha scelto come opzione aggiuntiva di affidare ad Avalara la presentazione delle dichiarazioni fiscali per conto dell'azienda.

 

Dopo aver saputo che Avalara poteva gestire le registrazioni ai fini fiscali presso gli Stati, Robin ha scelto di utilizzare anche quel servizio.

"Non ho più l’ansia di sbagliare le dichiarazioni, presentarle in ritardo o ricevere sanzioni: Avalara ci aggiorna man mano che i requisiti cambiano".

  • — Robin Hecht
  • Controller

 

Risultati

L'automazione della conformità fiscale alla sales tax ha dato tranquillità a Robin. “Non perdo il sonno pensando alle dichiarazioni fiscali presentate in ritardo, sbagliate o alle possibili sanzioni che potrebbero derivarne”, afferma. “E Avalara ci tiene aggiornati man mano che i requisiti cambiano.” 

 

Robin apprezza anche il risparmio di tempo e personale. "Non riesco a immaginare quante ore servirebbero a una persona per calcolare tutte le imposte applicabili per così tante città, contee e Stati.”

 

"Abbiamo chiesto ai nostri consulenti contabili di registrare la nostra azienda ai fini fiscali in California. Quando abbiamo verificato, la maggior parte delle registrazioni era già stata gestita da Avalara Business Licensing, con un costo pari alla metà di quello applicato dal nostro studio contabile."

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