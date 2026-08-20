Bottomline Technologies

"Usare Avalara è stata sicuramente la decisione migliore per il nostro team", riferisce Courtney. "Avalara ha reso il mio lavoro molto più semplice e veloce e mi fa risparmiare ore ogni giorno. Se c'è un cambiamento dell'aliquota della sales tax o nella normativa, non dobbiamo preoccuparci: se ne occupa Avalara per noi, automaticamente. Il nostro reparto commerciale ora può generare fatture con le aliquote aggiornate in tempo reale."
Courtney cita un altro grande vantaggio dato dall'utilizzo di Avalara: le sue solide capacità di reporting. "Con così tanti dettagli, la riconciliazione è molto più semplice", afferma. "Uso Avalara ogni giorno: è il mio strumento principale per quasi tutto quello che faccio."
Il mio consiglio a chi sta prendendo in considerazione Avalara è di sceglierlo senza esitazioni", conclude Courtney. Giocate d'anticipo con la sales tax e utilizzate Avalara al massimo del suo potenziale. Vi toglierà il peso della conformità fiscale dalle spalle. Ora possiamo finalmente concentrarci sulla visione d'insieme, sulle attività che richiedono davvero la nostra attenzione.”