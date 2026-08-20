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Testimonianza del cliente

Bottomline Technologies automatizza il calcolo e la dichiarazione della sales tax

Bottomline Technologies
Video: Bottomline Technologies saves time by automating tax compliance with Avalara

Risultati

Compliance consolidata

Competenza in materia di imposte

Risparmio sui costi

Procedure migliorate

Profilo dell'azienda

Bottomline Technologies rende semplice, intelligente e sicura la gestione dei pagamenti aziendali complessi, per migliaia di aziende in 92 paesi. Aziende e banche si affidano alle soluzioni SaaS di Bottomline per i pagamenti nazionali e internazionali, la gestione della liquidità, la conformità alle normative e altro ancora.

Complessità fiscali

"Come molte altre aziende, Bottomline faticava a tenersi aggiornata sulle aliquote applicabili dell'imposta sulle vendite (sales tax), un'imposta in continua evoluzione nelle diverse giurisdizioni fiscali locali e regionali. "Dover cercare su Google un indirizzo esatto per capire quale aliquota applicare è un grosso problema", afferma Courtney Sullivan, commercialista dell'azienda, "e restare aggiornati sui continui cambiamenti delle aliquote è molto difficile da fare manualmente. È come scalare una montagna che continua a crescere."

 

E i problemi non finiscono qui, secondo Courtney. "Poi c’è il continuo scambio di informazioni all’interno dell’azienda e talvolta anche con i clienti, perché le aliquote potrebbero essere errate e le imposte riscosse in modo non corretto", spiega. "Se l'aliquota non era corretta, dovevamo accollarci noi la differenza. Il processo era manuale e richiedeva molto tempo, sicuramente diverse ore al giorno."

Perché scegliere Avalara

Bottomline ha scelto Avalara durante l'aggiornamento a Microsoft Dynamics AX. "Abbiamo sentito commenti entusiastici su Avalara e sapevamo che aveva un'integrazione per Dynamics AX", afferma Courtney. "È stato un processo senza intoppi e lo staff di Avalara ci ha accompagnato in ogni fase, rendendo il tutto molto più piacevole."

 

"Avalara Returns è un altro dei motivi per cui Bottomline ha scelto Avalara rispetto ai concorrenti", continua Courtney. "Le dichiarazioni vengono generate automaticamente e trasmesse per nostro conto." 

"Avalara ha reso il mio lavoro molto più semplice e veloce e mi fa risparmiare ore ogni giorno. Insomma, ti toglie di dosso il peso della compliance."

  • — Courtney Sullivan
  •     Contabile fiscale

 

Risultati

"Usare Avalara è stata sicuramente la decisione migliore per il nostro team", riferisce Courtney. "Avalara ha reso il mio lavoro molto più semplice e veloce e mi fa risparmiare ore ogni giorno. Se c'è un cambiamento dell'aliquota della sales tax o nella normativa, non dobbiamo preoccuparci: se ne occupa Avalara per noi, automaticamente. Il nostro reparto commerciale ora può generare fatture con le aliquote aggiornate in tempo reale."

 

Courtney cita un altro grande vantaggio dato dall'utilizzo di Avalara: le sue solide capacità di reporting. "Con così tanti dettagli, la riconciliazione è molto più semplice", afferma. "Uso Avalara ogni giorno: è il mio strumento principale per quasi tutto quello che faccio."

 

Il mio consiglio a chi sta prendendo in considerazione Avalara è di sceglierlo senza esitazioni", conclude Courtney. Giocate d'anticipo con la sales tax e utilizzate Avalara al massimo del suo potenziale. Vi toglierà il peso della conformità fiscale dalle spalle. Ora possiamo finalmente concentrarci sulla visione d'insieme, sulle attività che richiedono davvero la nostra attenzione.” 

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