Bottomline Technologies

Bottomline ha scelto Avalara durante l'aggiornamento a Microsoft Dynamics AX. "Abbiamo sentito commenti entusiastici su Avalara e sapevamo che aveva un'integrazione per Dynamics AX", afferma Courtney. "È stato un processo senza intoppi e lo staff di Avalara ci ha accompagnato in ogni fase, rendendo il tutto molto più piacevole."

"Avalara Returns è un altro dei motivi per cui Bottomline ha scelto Avalara rispetto ai concorrenti", continua Courtney. "Le dichiarazioni vengono generate automaticamente e trasmesse per nostro conto."