Da quando abbiamo implementato AvaTax e CertCapture, affrontare le verifiche fiscali è diventato molto più semplice, dice Marnie. "I report che mi servono sono salvati, quindi mi limito a estrarre i dati per il periodo d'interesse", spiega. "Tutti i nostri certificati sono online. È tutto in un unico posto."

Oltre alla maggiore facilità di recupero delle informazioni, Marnie afferma che in una recente verifica fiscale Scouting America non ha dovuto versare nemmeno un centesimo.

"Mese dopo mese, risparmio un sacco di tempo", aggiunge. "Per i report che prima richiedevano quattro giorni di lavoro, ora ne serve meno di uno, quindi il risparmio è di minimo tre giorni al mese. La scadenza è il quattro del mese. Prima ero solita rimandare tutto all'ultimo minuto. Ora ho finito già il secondo giorno."