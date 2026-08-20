Scouting America utilizzava due diversi sistemi per la compliance fiscale, uno collegato a un sistema POS (point-of-sale) per le vendite esterne e l'altro a un sistema POS per le vendite interne.
Il sistema di conformità collegato alle vendite esterne, in particolare, dava diversi problemi. "Non ero per niente soddisfatta del suo funzionamento", afferma Marnie Harris, che da quasi 40 anni guida il team fiscale dell'organizzazione. Ogni mese dedicavo molto tempo a risolvere i problemi."
"Dovevo recuperare i documenti archiviati, scaricare report e raccogliere dati provenienti da sistemi diversi", afferma.
"Nel 2011 ho iniziato a cercare una soluzione migliore. Quando ho trovato Avalara, mi sono innamorato del prodotto."