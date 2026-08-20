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Testimonianza del cliente

Scouting America

Risultati

Compliance consolidata

Esenzioni gestite

Procedure migliorate

Risparmio sui costi

Profilo dell'azienda

Fondata nel 1910, Scouting America, precedentemente nota come Boy Scouts, continua a educare i giovani e a sviluppare le loro qualità di leadership, con un'attenzione particolare alle abilità pratiche svolte all'aria aperta e al carattere. Il suo staff, composto da circa 250 persone, progetta e sviluppa programmi che vengono implementati dai consigli locali e dai volontari in tutto il paese.

 

Tutto ciò di cui i consigli locali e gli scout hanno bisogno (libri, distintivi, uniformi e attrezzature) è disponibile per la vendita online su www.scouting.org.

Complessità fiscali

Scouting America utilizzava due diversi sistemi per la compliance fiscale, uno collegato a un sistema POS (point-of-sale) per le vendite esterne e l'altro a un sistema POS per le vendite interne.

 

Il sistema di conformità collegato alle vendite esterne, in particolare, dava diversi problemi. "Non ero per niente soddisfatta del suo funzionamento", afferma Marnie Harris, che da quasi 40 anni guida il team fiscale dell'organizzazione. Ogni mese dedicavo molto tempo a risolvere i problemi."

 

"Dovevo recuperare i documenti archiviati, scaricare report e raccogliere dati provenienti da sistemi diversi", afferma.

 

"Nel 2011 ho iniziato a cercare una soluzione migliore. Quando ho trovato Avalara, mi sono innamorato del prodotto."

Perché scegliere Avalara?

Marnie è rimasta colpita dall'affidabilità dei calcoli di AvaTax e dalla sua capacità di gestire le eccezioni, come i codici GSC, per le organizzazioni non profit. Allo stesso tempo, Scouting America stava migrando verso un nuovo sistema POS, Mi9 Retail. L’organizzazione ha inoltre potuto utilizzare AvaTax per le vendite e-commerce tramite Magento 2 e per i campi nazionali tramite il software BigCommerce.

"Per i report che prima richiedevano quattro giorni di lavoro, ora ne serve meno di uno, quindi il risparmio è di minimo tre giorni al mese."

  • — Marnie Harris
  • Responsabile del team fiscale

 

Risultati

Da quando abbiamo implementato AvaTax e CertCapture, affrontare le verifiche fiscali è diventato molto più semplice, dice Marnie. "I report che mi servono sono salvati, quindi mi limito a estrarre i dati per il periodo d'interesse", spiega. "Tutti i nostri certificati sono online. È tutto in un unico posto."

 

Oltre alla maggiore facilità di recupero delle informazioni, Marnie afferma che in una recente verifica fiscale Scouting America non ha dovuto versare nemmeno un centesimo.

 

"Mese dopo mese, risparmio un sacco di tempo", aggiunge. "Per i report che prima richiedevano quattro giorni di lavoro, ora ne serve meno di uno, quindi il risparmio è di minimo tre giorni al mese. La scadenza è il quattro del mese. Prima ero solita rimandare tutto all'ultimo minuto. Ora ho finito già il secondo giorno."

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