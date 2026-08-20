"Uno dei principali vantaggi di AvaTax è che ci dà sicurezza nella crescita", afferma Joanne. In futuro potremmo aggiungere Stati o servizi o entrambi, ma sappiamo di poter gestire le implicazioni fiscali con Avalara e questo ci permette di crescere senza paura. Possiamo essere conformi in modo tempestivo e proattivo, invece di dover recuperare il tempo perduto in seguito."
Joanne apprezza anche l'economicità, la precisione e la facilità d'uso, oltre che le robuste funzionalità di reporting disponibili con AvaTax.
"AvaTax ci fornisce gli strumenti che servono per monitorare la nostra attività", afferma. "Senza AvaTax, valutare se abbiamo raggiunto il "nexus" economico negli Stati rimanenti sarebbe un processo tedioso e manuale, che richiederebbe un numero elevato di ore di personale."