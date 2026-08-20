In un periodo di tempo molto breve, da una sola registrazione ai fini dell'imposta sulle vendite (sales tax), BRANY è passata alla registrazione in 28 Stati. Poiché i diversi Stati tassano i servizi in modo differente, Joanne sapeva che BRANY aveva bisogno di una soluzione per snellire il processo di calcolo della sales tax e mitigare i rischi. Programmare il sistema di e-commerce interno di BRANY per eseguire i calcoli sarebbe stato difficile e non avrebbe garantito la precisione richiesta.

"Abbiamo parlato con diverse persone, compresi i nostri revisori contabili, e il primo nome che tutti hanno menzionato è stato Avalara", ricorda Joanne. "Uno dei miei colleghi aveva usato Avalara in un'altra azienda, quindi ci siamo fidati molto di quella raccomandazione. Una volta valutati i prezzi e fatti alcuni calcoli, abbiamo capito che Avalara era la soluzione giusta."