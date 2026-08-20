CivilGEO ora automatizza il calcolo della sales tax, la presentazione delle dichiarazioni e la gestione dei certificati di esenzione rispettivamente con Avalara AvaTax, Avalara Returns e Avalara Exemption Certificate Management.
"Con Avalara e la sua integrazione con QuickBooks, risparmiamo circa tre ore e mezza per ogni Stato al mese", afferma Chris, "e attualmente presentiamo dichiarazioni in quattro Stati. Prima servivano circa quattro ore per fare una dichiarazione mensile, ma ora impieghiamo circa 30 minuti per fare un report e controllare i calcoli di Avalara.
Risparmiare quattordici ore al mese consente al team contabile di CivilGEO di concentrarsi su attività che richiedono il giudizio umano. Ma il vantaggio principale dell'automazione della sales tax, secondo Chris, è la tranquillità, in particolare mentre l'azienda continua a crescere e a stabilire "nexus" in nuovi Stati.
"Siamo più sicuri della nostra conformità fiscale," spiega Chris, "e impieghiamo pochissimo tempo e risorse per gestirla e monitorarla. Penso che sia un aspetto molto importante. Davvero un grande vantaggio."