Iniziare
Prizm dark blue background

Testimonianza del cliente

CivilGEO punta su un’automazione fiscale affidabile e senza complicazioni con Avalara.

Risultati

Crescita sostenuta

Procedure migliorate

Sistemi integrati

Compliance consolidata

Profilo dell'azienda

Fondata nel 2010, CivilGEO crea soluzioni software avanzate per l’ingegneria civile e la modellazione ambientale, rivolte a professionisti di tutto il mondo. Società di consulenza ingegneristica, utility pubbliche, agenzie governative e istituzioni scolastiche utilizzano i software CivilGEO per automatizzare i processi operativi e aumentare la produttività.

Complessità fiscali

CivilGEO si affidava al proprio studio di contabilità, RSM, per la gestione dell'imposta sulle vendite (sales tax) nel suo Stato d'origine, il Wisconsin. Negli ultimi anni, con la rapida crescita di CivilGEO, il superamento delle soglie di "nexus" economico nei vari Stati è diventato un nuovo aspetto da gestire.

 

"Avevamo già superato la soglia in un paio di Stati," dice Chris Maeder, Responsabile Tecnico dell'azienda, “così ho contattato RSM e gli ho chiesto quando avremmo dovuto iniziare a preoccuparci della sales tax in altri Stati." E loro hanno risposto: "Beh, dovreste iniziare a preoccuparvi subito".

Perché scegliere Avalara?

RSM, naturalmente, era a conoscenza della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso South Dakota v. Wayfair, Inc. e del suo potenziale impatto su clienti come CivilGEO. Lo studio contabile ha offerto di implementare il software di Avalara per automatizzare il processo di conformità alla sales tax.

 

"Abbiamo esaminato un paio di soluzioni diverse", ricorda Chris, "ma Avalara è emersa rapidamente come la scelta ovvia. È facile da imparare e usare, si integra perfettamente con QuickBooks e RSM si è offerta di installarlo per noi."

 

L'integrazione con QuickBooks è stata un fattore chiave nella decisione di Chris. Consente a CivilGEO di calcolare le aliquote, compilare le dichiarazioni, gestire i certificati di esenzione e altro ancora dal software di contabilità che l'azienda già utilizza. Avalara University, un percorso formativo digitale, ha aiutato CivilGEO a mettersi al passo. "Sono bastate una, due settimane per acquisire familiarità con il suo utilizzo", afferma Chris. "Avalara funziona praticamente in autonomia."

"Sono bastate una, due settimane per acquisire familiarità con il suo utilizzo. Avalara funziona praticamente in autonomia."

  • — Chris Maeder
  • Direttore Tecnico, CivilGEO

 

Risultati

CivilGEO ora automatizza il calcolo della sales tax, la presentazione delle dichiarazioni e la gestione dei certificati di esenzione rispettivamente con Avalara AvaTax, Avalara Returns e Avalara Exemption Certificate Management. 

 

"Con Avalara e la sua integrazione con QuickBooks, risparmiamo circa tre ore e mezza per ogni Stato al mese", afferma Chris, "e attualmente presentiamo dichiarazioni in quattro Stati. Prima servivano circa quattro ore per fare una dichiarazione mensile, ma ora impieghiamo circa 30 minuti per fare un report e controllare i calcoli di Avalara.

 

Risparmiare quattordici ore al mese consente al team contabile di CivilGEO di concentrarsi su attività che richiedono il giudizio umano. Ma il vantaggio principale dell'automazione della sales tax, secondo Chris, è la tranquillità, in particolare mentre l'azienda continua a crescere e a stabilire "nexus" in nuovi Stati.

 

"Siamo più sicuri della nostra conformità fiscale," spiega Chris, "e impieghiamo pochissimo tempo e risorse per gestirla e monitorarla. Penso che sia un aspetto molto importante. Davvero un grande vantaggio."

Sei pronto a scoprire cosa può fare Avalara per te?

Prenota una demo per conoscere la nostra soluzione.
Richiedi una demo
Acerca de Avalara
Prodotti e servizi
Risorse
Contattacci

dal lunedì al venerdì 

9:00 – 19:00 GMT 
Siti globali