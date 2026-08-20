RSM, naturalmente, era a conoscenza della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso South Dakota v. Wayfair, Inc. e del suo potenziale impatto su clienti come CivilGEO. Lo studio contabile ha offerto di implementare il software di Avalara per automatizzare il processo di conformità alla sales tax.

"Abbiamo esaminato un paio di soluzioni diverse", ricorda Chris, "ma Avalara è emersa rapidamente come la scelta ovvia. È facile da imparare e usare, si integra perfettamente con QuickBooks e RSM si è offerta di installarlo per noi."

L'integrazione con QuickBooks è stata un fattore chiave nella decisione di Chris. Consente a CivilGEO di calcolare le aliquote, compilare le dichiarazioni, gestire i certificati di esenzione e altro ancora dal software di contabilità che l'azienda già utilizza. Avalara University, un percorso formativo digitale, ha aiutato CivilGEO a mettersi al passo. "Sono bastate una, due settimane per acquisire familiarità con il suo utilizzo", afferma Chris. "Avalara funziona praticamente in autonomia."