Olivier apprezza la possibilità di concentrarsi sulla soddisfazione dei clienti e la crescita aziendale. "L'automazione mi permette di gestire un'azienda molto snella", spiega. "Ci concentriamo sulle vendite e sull'implementazione, che generano ricavi."
Fiducia e tranquillità sono tra i principali vantaggi che Olivier cita riguardo all'utilizzo di Avalara. "So cosa c'è dietro le quinte e so che viene gestito correttamente", afferma. "Durante tutte le implementazioni, mi sarei aspettato di incontrare alcune difficoltà. Ma anzi, hanno reso le cose ancora più facili. Ad esempio, Avalara ci avvisa quando ci stiamo avvicinando a un "nexus". Il sistema è più proattivo di quanto si possa pensare."
Le offerte commerciali e di assistenza di Colortone riflettono la filosofia dell’azienda: rendere ogni interazione con il cliente il più semplice possibile. Grazie ad AvaTax, spiega Olivier, le offerte riportano il costo totale, comprensivo della sales tax. Nessuna sorpresa, massima trasparenza e approvazione più semplice da parte dei clienti. Senza nessuna discussione."