Colortone opera principalmente negli Stati di New York, Connecticut e New Jersey. Ma anche in un'area geografia così limitata, i requisiti dell'imposta sulle vendite (sales tax) sono particolarmente complessi e molti clienti dell’azienda sono presenti con più sedi nell’area dei tre Stati.

"Solo nello stato di New York ci sono circa 30 sedi e il panorama sembra cambiare ogni due giorni", spiega Olivier Peardon, Presidente e CEO. "Non riesco a stargli dietro. La giornata non ha abbastanza ore."

Sin dall’acquisizione di Colortone, Olivier sapeva di voler concentrare le attività dell’azienda sui sistemi audiovisivi, lasciando la compliance alla sales tax agli specialisti. "Se non sei un esperto, esternalizza l'attività a qualcun altro", dice. "Non abbiamo un reparto contabilità e io non sono esperto di sales tax. Preferirei di gran lunga affidare il problema a qualcuno di Avalara, che lo farà sicuramente molto meglio di me."