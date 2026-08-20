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Testimonianza del cliente

Colortone Audio Visual ha risolto il problema della conformità fiscale

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Soddisfazione del cliente

Profilo dell'azienda

Colortone Audio Visual ha sede a Port Chester, New York, e installa apparecchiature di fascia alta da oltre 70 anni. Fornisce servizi audiovisivi ad aziende, scuole, agenzie statali e altro ancora. In qualità di società esperta del settore, collabora con i clienti per progettare, implementare e mantenere ambienti audiovisivi flessibili utilizzando le tecnologie più avanzate.

Problematiche fiscali

Colortone opera principalmente negli Stati di New York, Connecticut e New Jersey. Ma anche in un'area geografia così limitata, i requisiti dell'imposta sulle vendite (sales tax) sono particolarmente complessi e molti clienti dell’azienda sono presenti con più sedi nell’area dei tre Stati.

 

"Solo nello stato di New York ci sono circa 30 sedi e il panorama sembra cambiare ogni due giorni", spiega Olivier Peardon, Presidente e CEO. "Non riesco a stargli dietro. La giornata non ha abbastanza ore." 

 

Sin dall’acquisizione di Colortone, Olivier sapeva di voler concentrare le attività dell’azienda sui sistemi audiovisivi, lasciando la compliance alla sales tax agli specialisti. "Se non sei un esperto, esternalizza l'attività a qualcun altro", dice. "Non abbiamo un reparto contabilità e io non sono esperto di sales tax. Preferirei di gran lunga affidare il problema a qualcuno di Avalara, che lo farà sicuramente molto meglio di me." 

Perché scegliere Avalara?

Olivier aveva utilizzato Avalara AvaTax e Oracle NetSuite insieme in due aziende precedenti e non ha esitato a portare la stessa soluzione integrata in Colortone. "Non vedevo alcun motivo per cambiare", afferma. "Lavorano bene insieme, e una squadra che vince non si cambia."

 

Olivier si aspettava che l'implementazione e l'integrazione presso Colortone sarebbero state facili, e così è stato. "Ci sono voluti cinque minuti, a dire il vero, probabilmente perché conoscevo questa soluzione già bene", ride.

"L'automazione mi permette di gestire un'azienda molto snella. Ci concentriamo sulle vendite e sull'implementazione, che generano ricavi."

  • — Olivier Peardon
  • Presidente e CEO
     

Risultati

Olivier apprezza la possibilità di concentrarsi sulla soddisfazione dei clienti e la crescita aziendale. "L'automazione mi permette di gestire un'azienda molto snella", spiega. "Ci concentriamo sulle vendite e sull'implementazione, che generano ricavi."

 

Fiducia e tranquillità sono tra i principali vantaggi che Olivier cita riguardo all'utilizzo di Avalara. "So cosa c'è dietro le quinte e so che viene gestito correttamente", afferma. "Durante tutte le implementazioni, mi sarei aspettato di incontrare alcune difficoltà. Ma anzi, hanno reso le cose ancora più facili. Ad esempio, Avalara ci avvisa quando ci stiamo avvicinando a un "nexus". Il sistema è più proattivo di quanto si possa pensare."

 

Le offerte commerciali e di assistenza di Colortone riflettono la filosofia dell’azienda: rendere ogni interazione con il cliente il più semplice possibile. Grazie ad AvaTax, spiega Olivier, le offerte riportano il costo totale, comprensivo della sales tax. Nessuna sorpresa, massima trasparenza e approvazione più semplice da parte dei clienti. Senza nessuna discussione."

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