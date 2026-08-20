Dopo quasi 60 anni di attività, Commenco si affidava ancora ai suoi venditori per calcolare l'imposta sulle vendite in preventivi e offerte. Quando i calcoli non erano corretti, l’azienda finiva per dover sostenere direttamente il costo della differenza, con un impatto negativo sui ricavi e sulla soddisfazione dei clienti.

Quando Mike Markham è entrato in Commenco alla fine del 2015, gli è stato affidato il compito di avviare una nuova divisione per gestire prodotti e servizi tecnologici per il comparto industriale. Ha presto implementato ConnectWise per preventivi e offerte, ma continuava a riscontrare problemi nel calcolo della sales tax.

"Vendiamo in tutto il paese e in alcune aree abbiamo obblighi fiscali, mentre in altre no", afferma Mike. "In un paio di situazioni i clienti sono rimasti scontenti perché l'IVA era molto diversa rispetto a quanto indicato in offerta."