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Testimonianza del cliente

La scelta di Commenco: preventivi accurati, senza margini d'incertezza

Risultati

Competenza fiscale

Compliance consolidata

Profilo dell'azienda

Commenco è il più grande rivenditore autorizzato di Motorola Solutions nell’area di Kansas City. L’azienda è specializzata nella vendita, assistenza e noleggio di sistemi radio digitali ricetrasmittenti, reti per la trasmissione di voce e dati, apparecchiature e servizi di manutenzione per il sistema di emergenza 9-1-1, scanner e stampanti mobili, infrastrutture wireless, applicazioni broadband wireless e sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso.

Problematiche fiscali

Dopo quasi 60 anni di attività, Commenco si affidava ancora ai suoi venditori per calcolare l'imposta sulle vendite in preventivi e offerte. Quando i calcoli non erano corretti, l’azienda finiva per dover sostenere direttamente il costo della differenza, con un impatto negativo sui ricavi e sulla soddisfazione dei clienti.

 

Quando Mike Markham è entrato in Commenco alla fine del 2015, gli è stato affidato il compito di avviare una nuova divisione per gestire prodotti e servizi tecnologici per il comparto industriale. Ha presto implementato ConnectWise per preventivi e offerte, ma continuava a riscontrare problemi nel calcolo della sales tax. 

 

"Vendiamo in tutto il paese e in alcune aree abbiamo obblighi fiscali, mentre in altre no", afferma Mike. "In un paio di situazioni i clienti sono rimasti scontenti perché l'IVA era molto diversa rispetto a quanto indicato in offerta."

Perché scegliere Avalara?

Dopo essersi consultato con i colleghi di ConnectWise, Mike ha deciso di integrare Avalara AvaTax. Avalara dispone di connettori predefiniti per ConnectWise che si integrano con il nuovo ambiente tecnologico di Commenco e applicano automaticamente la sales tax.

Implementazione

L'implementazione di AvaTax da parte di Commenco è iniziata alla fine del 2016 ed è terminata all'inizio del 2017. "L'implementazione è stata semplice", ricorda Mike. "Ho dovuto prendere alcune decisioni sulla configurazione, ma la maggior parte del lavoro è avvenuta in background, tra ConnectWise e Avalara. A parte un breve periodo di formazione, non ho dovuto fare molto. Ci sono volute un paio di settimane e siamo subito partiti in quarta."

"È facile. E ora non ci devo più pensare. Di certo non è successo così con tutti i fornitori di software con cui ho avuto a che fare."

  • — Mike Markham
  • Direttore Soluzioni Tecnologiche Aziendali

 

Risultati

Commenco utilizza Avalara per calcolare con precisione la sales tax su preventivi e offerte, consentendo al team commerciale di evitare stime approssimative che potrebbero rivelarsi costose. Voglio che i calcoli siano precisi e preferisco che i nostri venditori non dedichino il loro tempo a questa attività", afferma Mike.

 

AvaTax ha permesso a Commenco di eliminare gli imprevisti sui costi, fornendo preventivi più precisi, uniformi e comprensivi di tutti i dettagli necessari. "È facile", dice Mike. E ora non ci devo più pensare. Di certo non è successo così con tutti i fornitori di software con cui ho avuto a che fare."

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