Cram-A-Lot ha sperimentato diversi vantaggi. Il carico di lavoro fiscale si è drasticamente ridotto, facendo risparmiare al team tre settimane-persona ogni mese. Allo stesso tempo, la precisione dei calcoli è migliorata in modo significativo.

Compliance migliorata nel cloud

Il passaggio da un sistema on-premises a una soluzione su cloud ha ridotto la manutenzione del sistema richiesta. "Finché c'è internet, siamo operativi", spiega Shaun Swearingen, che gestisce i sistemi informativi di Cram-A-Lot. "All'inizio avevamo paura che la latenza potesse rappresentare un problema con una soluzione cloud, ma non è stato così."

Un processo ottimizzato

Cram-A-Lot ora gestisce le esenzioni con facilità. I certificati sono archiviati nel cloud e, se necessario, durante una verifica fiscale possono essere ricercati a livello di singola riga. I clienti vengono avvisati automaticamente quando un certificato di esenzione sta per scadere e possono fornire il nuovo certificato utilizzando un modulo web. Grazie all'eliminazione delle ricerche fiscali manuali per l'emissione delle offerte, il team commerciale può rispondere più rapidamente e velocizzare l'intero processo di vendita.

Pronto per le visite fiscali

Ma soprattutto, l'impegno richiesto per preparare e affrontare le verifiche fiscali è diminuito drasticamente. "Sappiamo già quali documenti ci chiederanno", dice Jim, "Così quando arrivano abbiamo già tutto pronto". Le verifiche sono più rapide e fluide, e le sanzioni praticamente eliminate.

"La preparazione dei bilanci e delle analisi finanziarie, la gestione dell'ufficio... tutte attività che avevamo dovuto trascurare per occuparci della sales tax,” dice Jim. Con Avalara, "la differenza è abissale."