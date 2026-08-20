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Testimonianza del cliente

Cram-A-Lot semplifica la gestione della sales tax

Risultati

Implementazione flessibile

Compliance consolidata

Procedure migliorate

Profilo dell'azienda

Cram-A-Lot, con sede a Springdale in Arkansas, affianca alcune delle maggiori aziende a livello mondiale nella gestione dei programmi di smaltimento dei rifiuti e riciclo, ottimizzandone i costi. Per alleggerire il pesante carico di lavoro legato alla conformità fiscale, questo produttore di compattatori e presse ha scelto Avalara.

Problematiche fiscali

Cram-A-Lot doveva presentare dichiarazioni fiscali in 45 Stati e questo causava tutti i mesi una mole di lavoro molto onerosa per l'ufficio finanziario per la dichiarazione dell'imposta sulle vendite (sales tax). Il CFO Jim Stuckey stima che una persona del suo reparto era solitamente impegnata per tre settimane al mese per la preparazione e la presentazione di fino a 70 dichiarazioni della sales tax, trascurando così altre incombenze.

 

A complicare ulteriormente le cose, il precedente fornitore di automazione fiscale di Cram-A-Lot inviava gli aggiornamenti trimestrali delle aliquote su CD. Il personale del reparto informatico doveva aggiornare il database interno dell'azienda con le "nuove" aliquote. Secondo Jim, "poteva capitare di scoprire sei mesi dopo che stavamo applicando le aliquote sbagliate". Questa situazione esponeva l'azienda a dei rischi. A seguito di una verifica fiscale, alla società sono state contestate imposte arretrate per 20.000 dollari, oltre a interessi e sanzioni.

 

Il calcolo dell'imposta rallentava anche il reparto commerciale. Poteva capitare che un commerciale che voleva preparare un'offerta chiamasse per verificare l'imponibilità di 30 diversi articoli, ognuno dei quali doveva essere ricercato singolarmente, cosa che rallentava il processo di vendita e metteva potenzialmente a rischio la trattativa.

 

Oltre ai problemi relativi alle dichiarazioni, all'aggiornamento delle aliquote e alle vendite, Cram-A-Lot utilizzava il "metodo della scatola da scarpe" per raccogliere e conservare i certificati di esenzione dei clienti. Mantenere i certificati aggiornati e accessibili in caso di verifica era impossibile.

Perché scegliere Avalara?

Cram-A-Lot aveva tre requisiti fondamentali per il nuovo sistema di automazione di gestione della sales tax.

 

  • Aliquote fiscali in tempo reale
  • La possibilità di personalizzazione per gli articoli soggetti a regole fiscali speciali
  • Facile integrazione con Infor SyteLine (ora CloudSuite Industrial)

 

La soluzione Avalara per la sales tax si è rapidamente affermata come la scelta migliore. Poiché AvaTax è fornito come servizio cloud, Cram-A-Lot può ora applicare regole e aliquote fiscali continuamente aggiornate a ogni articolo, nel momento in cui avviene la transazione.

 

I dati fiscali delle transazioni di AvaTax vengono forniti ad Avalara Returns, che automatizza la dichiarazione in ogni giurisdizione fiscale. Ora, invece di versare l'imposta separatamente in ogni giurisdizione fiscale, Cram-A-Lot effettua un unico pagamento ACH su un conto protetto e Avalara Returns si occupa delle singole dichiarazioni e dei pagamenti.

"Con Avalara, la nostra preparazione alle possibili verifiche fiscali della sales tax è cambiata dal giorno alla notte."

  • — Jim Stuckey
  • CFO

 

Risultati

Cram-A-Lot ha sperimentato diversi vantaggi. Il carico di lavoro fiscale si è drasticamente ridotto, facendo risparmiare al team tre settimane-persona ogni mese. Allo stesso tempo, la precisione dei calcoli è migliorata in modo significativo.

 

Compliance migliorata nel cloud

Il passaggio da un sistema on-premises a una soluzione su cloud ha ridotto la manutenzione del sistema richiesta. "Finché c'è internet, siamo operativi", spiega Shaun Swearingen, che gestisce i sistemi informativi di Cram-A-Lot. "All'inizio avevamo paura che la latenza potesse rappresentare un problema con una soluzione cloud, ma non è stato così."

 

Un processo ottimizzato

Cram-A-Lot ora gestisce le esenzioni con facilità. I certificati sono archiviati nel cloud e, se necessario, durante una verifica fiscale possono essere ricercati a livello di singola riga. I clienti vengono avvisati automaticamente quando un certificato di esenzione sta per scadere e possono fornire il nuovo certificato utilizzando un modulo web. Grazie all'eliminazione delle ricerche fiscali manuali per l'emissione delle offerte, il team commerciale può rispondere più rapidamente e velocizzare l'intero processo di vendita.

 

Pronto per le visite fiscali

Ma soprattutto, l'impegno richiesto per preparare e affrontare le verifiche fiscali è diminuito drasticamente. "Sappiamo già quali documenti ci chiederanno", dice Jim, "Così quando arrivano abbiamo già tutto pronto". Le verifiche sono più rapide e fluide, e le sanzioni praticamente eliminate.

 

"La preparazione dei bilanci e delle analisi finanziarie, la gestione dell'ufficio... tutte attività che avevamo dovuto trascurare per occuparci della sales tax,” dice Jim. Con Avalara, "la differenza è abissale."

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