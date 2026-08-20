Grazie alla sua affidabilità, Avalara è diventato un partner indispensabile. "La cosa migliore? È che praticamente non ci penso più", dice Tim. “Avalara gestisce la compliance, così non devo farlo io. È questo il segno distintivo di un sistema che funziona." Con Delta Defense che opera in 47 Stati, la capacità di Avalara di gestire diverse giurisdizioni fiscali — dalle tasse locali dovute in Ohio agli adempimenti specifici della California — è vitale. "Non saprei dire con quante giurisdizioni fiscali abbiamo a che fare", ammette Tim. "Per fortuna, gestisce tutto Avalara."
La sinergia tra Zuora e Avalara migliora questa affidabilità. "Zuora semplifica la gestione degli abbonamenti e la fatturazione, mentre Avalara ci permette di gestire la compliance di ogni transazione", spiega Tim. "Insieme, gestiscono le complessità del nostro prodotto, dalle singole iscrizioni agli account B2B su larga scala."
La recente crescita delle vendite B2B dimostra ancora una volta il valore di questa partnership. Ad esempio, la gestione delle fatture per organizzazioni con centinaia o migliaia di associati richiede un certo numero di risorse. "Avevamo bisogno di un supporto aggiuntivo per l'elaborazione di grandi volumi di articoli," spiega Tim. "Il team di Avalara ha risolto rapidamente il problema, permettendoci di continuare a crescere senza interruzioni."
Questa partnership consente a Delta Defense di concentrarsi sulla sua missione. "Stiamo facendo la cosa giusta per i nostri clienti", afferma Tim. "Garantiamo la conformità senza gravare sugli iscritti con costi imprevisti. Avalara e Zuora ci aiutano a offrire un'esperienza fluida, così possiamo concentrarci sulla salvaguardia della vita, delle libertà e della sicurezza finanziaria dei nostri associati."