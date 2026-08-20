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Testimonianza del cliente

Delta Defense cresce di slancio grazie alle soluzioni Avalara e Zuora

Risultati

Crescita sostenuta

Compliance consolidata

Profilo dell'azienda

Delta Defense fornisce servizi per conto della U.S. Concealed Carry Association (USCCA) e offre programmi di formazione, corsi di addestramento e coperture assicurative per la responsabilità civile legata all'autodifesa ai proprietari di armi da fuoco. "Salvaguardiamo la vita, la libertà e la sicurezza finanziaria dei nostri associati", spiega Jon Mayhak, Responsabile IT/Applicazioni aziendali.

 

Per gli associati USCCA, la preparazione è fondamentale: significa prendere decisioni ponderate, seguire una formazione adeguata e poter contare su un solido supporto legale e finanziario dopo un episodio di autodifesa. Come osserva Tim Abler, Vicepresidente dell'ufficio finanziario, "Siamo qui per aiutare i nostri associati ad affrontare il percorso legale successivo a un episodio di autodifesa."

Problematiche fiscali

Delta Defense ha registrato una rapida crescita: un importante risultato, ma anche una sfida da gestire. Nel 2013, l'azienda contava 20 dipendenti e meno di 50.000 associati. Oggi ha una base di 850.000 iscritti. Un'espansione così rapida ha messo a dura prova l'infrastruttura aziendale. "Usavamo un sistema fatto in casa", ammette Jon. "Stava implodendo. Già allora, gestire 50.000 iscrizioni era un'impresa ardua."

 

Con la crescita dell'azienda, l'offerta si è ampliata dalla vendita di abbonamenti al magazine a iscrizioni complete, che includono assicurazione e contenuti digitali, cosa che ha reso il processo di gestione della conformità all'imposta sulle vendite (sales tax) sempre più complesso e rischioso. "Dire che eravamo conformi, sarebbe un po' azzardato", confida Tim, entrato in azienda nel 2019 e che si è subito reso conto della situazione. "Un mese dopo aver iniziato il lavoro, abbiamo ricevuto un controllo fiscale sulla sales tax dovuta in Texas. Abbiamo dovuto esaminare i registri dell'era pre-Avalara ed è stato un incubo", ricorda. Fortunatamente, Avalara era stato implementato nel 2013 e ha fornito report affidabili, che hanno contribuito a condurre la verifica in modo efficiente.

 

La complessità del prodotto proposto da Delta Defense (un mix di servizi di abbonamento non imponibili, riviste stampate imponibili e contenuti digitali a tassazione variabile) ha reso la cosa più complicata. "Non potevamo creare un team apposito per verificare se i contenuti digitali sono imponibili in ogni contea dell'Ohio o città della California", spiega Tim. "Ci siamo affidati all'automazione e all'esperienza di Avalara per rendere la cosa gestibile."

Perché Avalara e Zuora?

Man mano che Delta Defense superava i limiti del suo sistema interno, valutava l'implementazione di opzioni tecnologiche scalabili. Inizialmente, ha provato a costruire una soluzione personalizzata, che però non ha dato i risultati sperati. "Abbiamo passato un anno a lavorare con un'altra azienda, ma il progetto è fallito", dice Jon. Questo passo falso ha portato l'azienda a cercare una soluzione software consolidata, approdando ad Avalara per la conformità alla sales tax e a Zuora per la gestione degli abbonamenti e la fatturazione.

 

L'integrazione tra Zuora e Avalara è stata la svolta. Integrati tra loro, i due sistemi hanno generato livelli di efficienza impossibili da ottenere singolarmente. "La sincronizzazione dei dati di Zuora con Avalara è stata fondamentale", aggiunge Jon. "Ha permesso di gestire in modo efficiente i calcoli fiscali e la reportistica man mano che l'azienda cresceva, eliminando le criticità operative e le attività manuali soggette a errori."

 

Insieme a Salesforce e NetSuite, Zuora e Avalara hanno costituito la spina dorsale dell'infrastruttura operativa di Delta Defense. Jon osserva: "Siamo passati da 50.000 a 850.000 iscritti senza che il sistema collassasse." Gli strumenti supportano anche il segmento B2B in espansione, ad esempio le iscrizioni collettive di organizzazioni come i gruppi di security delle comunità religiose. "La capacità di Avalara di gestire le esenzioni e volumi elevati di transazioni ha cambiato le regole del gioco", afferma Tim.

 

La filosofia di Delta Defense è chiara: concentrarsi sulle proprie competenze di base e affidarsi a partner fidati per le esigenze specialistiche. "Se esiste una soluzione sul mercato, comprala", sottolinea Jon. "Ci piace lavorare con aziende come Avalara e Zuora specializzate in ciò che fanno e che continuano a migliorare. Ci permette di concentrarci su ciò che ci rende unici."

"[Avalara e Zuora] insieme gestiscono ottimamente le complessità del nostro prodotto, dalle singole iscrizioni agli account B2B su larga scala."

  • — Tim Abler
  • VP Ufficio Finanziario

 

Risultati

Grazie alla sua affidabilità, Avalara è diventato un partner indispensabile. "La cosa migliore? È che praticamente non ci penso più", dice Tim. “Avalara gestisce la compliance, così non devo farlo io. È questo il segno distintivo di un sistema che funziona." Con Delta Defense che opera in 47 Stati, la capacità di Avalara di gestire diverse giurisdizioni fiscali — dalle tasse locali dovute in Ohio agli adempimenti specifici della California — è vitale. "Non saprei dire con quante giurisdizioni fiscali abbiamo a che fare", ammette Tim. "Per fortuna, gestisce tutto Avalara."

 

La sinergia tra Zuora e Avalara migliora questa affidabilità. "Zuora semplifica la gestione degli abbonamenti e la fatturazione, mentre Avalara ci permette di gestire la compliance di ogni transazione", spiega Tim. "Insieme, gestiscono le complessità del nostro prodotto, dalle singole iscrizioni agli account B2B su larga scala."

 

La recente crescita delle vendite B2B dimostra ancora una volta il valore di questa partnership. Ad esempio, la gestione delle fatture per organizzazioni con centinaia o migliaia di associati richiede un certo numero di risorse. "Avevamo bisogno di un supporto aggiuntivo per l'elaborazione di grandi volumi di articoli," spiega Tim. "Il team di Avalara ha risolto rapidamente il problema, permettendoci di continuare a crescere senza interruzioni."

 

Questa partnership consente a Delta Defense di concentrarsi sulla sua missione. "Stiamo facendo la cosa giusta per i nostri clienti", afferma Tim. "Garantiamo la conformità senza gravare sugli iscritti con costi imprevisti. Avalara e Zuora ci aiutano a offrire un'esperienza fluida, così possiamo concentrarci sulla salvaguardia della vita, delle libertà e della sicurezza finanziaria dei nostri associati."

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