Delta Defense ha registrato una rapida crescita: un importante risultato, ma anche una sfida da gestire. Nel 2013, l'azienda contava 20 dipendenti e meno di 50.000 associati. Oggi ha una base di 850.000 iscritti. Un'espansione così rapida ha messo a dura prova l'infrastruttura aziendale. "Usavamo un sistema fatto in casa", ammette Jon. "Stava implodendo. Già allora, gestire 50.000 iscrizioni era un'impresa ardua."

Con la crescita dell'azienda, l'offerta si è ampliata dalla vendita di abbonamenti al magazine a iscrizioni complete, che includono assicurazione e contenuti digitali, cosa che ha reso il processo di gestione della conformità all'imposta sulle vendite (sales tax) sempre più complesso e rischioso. "Dire che eravamo conformi, sarebbe un po' azzardato", confida Tim, entrato in azienda nel 2019 e che si è subito reso conto della situazione. "Un mese dopo aver iniziato il lavoro, abbiamo ricevuto un controllo fiscale sulla sales tax dovuta in Texas. Abbiamo dovuto esaminare i registri dell'era pre-Avalara ed è stato un incubo", ricorda. Fortunatamente, Avalara era stato implementato nel 2013 e ha fornito report affidabili, che hanno contribuito a condurre la verifica in modo efficiente.

La complessità del prodotto proposto da Delta Defense (un mix di servizi di abbonamento non imponibili, riviste stampate imponibili e contenuti digitali a tassazione variabile) ha reso la cosa più complicata. "Non potevamo creare un team apposito per verificare se i contenuti digitali sono imponibili in ogni contea dell'Ohio o città della California", spiega Tim. "Ci siamo affidati all'automazione e all'esperienza di Avalara per rendere la cosa gestibile."