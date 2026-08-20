William elenca i diversi vantaggi dati dall'automazione dei calcoli della sales tax. "Prima di tutto risparmi tempo," dice, “perché calcolare e comunicare tutti i dati manualmente richiederebbe probabilmente una, se non due, risorse amministrative a tempo pieno. Tutte le giurisdizioni fiscali, una per una, dovrebbero essere gestite con un foglio di calcolo, le imposte calcolate, dichiarate e versate."
"Un'azienda delle nostre dimensioni ha molto meno personale di quanto si possa pensare", spiega William. Circa metà dell'azienda lavora nel reparto produzione, incisione o stampa dei prodotti che vendiamo. Abbiamo uno staff amministrativo molto ridotto. Cerchiamo di adottare le tecnologie più avanzate e mantenerci sempre al passo, così da non avere persone impegnate semplicemente a premere un pulsante."
"Inoltre," continua William, "con Avalara abbiamo la certezza che quando una legge o un’aliquota fiscale cambiano, non dobbiamo preoccuparcene. Abbiamo la certezza che tutti gli strumenti che utilizziamo sono costantemente aggiornati e questo ci dà sicurezza."