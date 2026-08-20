"Ho fatto delle ricerche e avevo sentito parlare di Avalara", dice William. "Anche se non avevo avuto ancora modo di interagire con loro, mi ero ripromesso di contattarli perché sapevo che alla fine avremmo dovuto automatizzare il calcolo e la dichiarazione delle imposte."

Quando è arrivato il momento di agire, William ha trovato che Avalara fosse la scelta più semplice. "Avalara si integrava con Brightpearl, il nostro ERP, quindi è stata una scelta quasi ovvia," ricorda. "Abbiamo iniziato a testare l'integrazione a luglio 2019 e siamo andati online a gennaio 2020."