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Testimonianza del cliente

L'azienda di prodotti promozionali online accelera la crescita con l'automazione fiscale

Risultati

Risparmio sui costi

Sistemi integrati

Procedure migliorate

Compliance consolidata

Profilo dell'azienda

Diamondback Branding, con sede ad Austin in Texas, fornisce prodotti promozionali. Dal 2012, l'azienda stampa e incide borracce, contenitori termici e altri articoli brandizzati, dagli auricolari agli accendini.

Problematiche fiscali

"Siamo cresciuti relativamente in fretta", afferma William Lovelace, fondatore e CEO di Diamondback. "Siamo passati da un garage nel New Mexico a un'azienda da circa 15 milioni di dollari all'anno."

 

Questa rapida crescita ha portato a un nuovo livello di controllo sulla compliance fiscale dell'azienda in materia di imposta sulle vendite (sals tax). Diamondback era un'azienda di e-commerce con operazioni in più Stati e la riscossione delle imposte in un solo Stato. "A un certo punto siamo diventati oggetto di attenzione", ricorda William. “Operiamo soprattutto nel commercio all'ingrosso, ma le leggi sul "nexus" generalmente non considerano questo fatto. In pratica stavamo superando la soglia del "nexus" in decine di Stati. È diventato subito un incubo."

 

"Volevamo giocare d'anticipo", continua William. "Così abbiamo agito preventivamente per evitare di incorrere in una verifica fiscale problematica."

Perché scegliere Avalara?

"Ho fatto delle ricerche e avevo sentito parlare di Avalara", dice William. "Anche se non avevo avuto ancora modo di interagire con loro, mi ero ripromesso di contattarli perché sapevo che alla fine avremmo dovuto automatizzare il calcolo e la dichiarazione delle imposte."

 

Quando è arrivato il momento di agire, William ha trovato che Avalara fosse la scelta più semplice. "Avalara si integrava con Brightpearl, il nostro ERP, quindi è stata una scelta quasi ovvia," ricorda. "Abbiamo iniziato a testare l'integrazione a luglio 2019 e siamo andati online a gennaio 2020."

"Con Avalara, abbiamo la certezza che quando una legge o un'aliquota fiscale cambiano, non dobbiamo preoccuparcene. Abbiamo la certezza che tutti gli strumenti che utilizziamo sono costantemente aggiornati e questo ci dà sicurezza."

  • — William Lovelace
  • Fondatore e CEO

 

Risultati

William elenca i diversi vantaggi dati dall'automazione dei calcoli della sales tax. "Prima di tutto risparmi tempo," dice, “perché calcolare e comunicare tutti i dati manualmente richiederebbe probabilmente una, se non due, risorse amministrative a tempo pieno. Tutte le giurisdizioni fiscali, una per una, dovrebbero essere gestite con un foglio di calcolo, le imposte calcolate, dichiarate e versate."

 

"Un'azienda delle nostre dimensioni ha molto meno personale di quanto si possa pensare", spiega William. Circa metà dell'azienda lavora nel reparto produzione, incisione o stampa dei prodotti che vendiamo. Abbiamo uno staff amministrativo molto ridotto. Cerchiamo di adottare le tecnologie più avanzate e mantenerci sempre al passo, così da non avere persone impegnate semplicemente a premere un pulsante."

 

"Inoltre," continua William, "con Avalara abbiamo la certezza che quando una legge o un’aliquota fiscale cambiano, non dobbiamo preoccuparcene. Abbiamo la certezza che tutti gli strumenti che utilizziamo sono costantemente aggiornati e questo ci dà sicurezza."

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