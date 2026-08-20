"Nelle mie vite passate, ho fatto molte integrazioni con sistemi che definirei da incubo. Con Avalara è stato molto, molto facile. Non ho avuto problemi a capire la logica, che era chiara e coerente mentre la applicavamo a diversi endpoint", afferma Joshua Provonchee, Software Engineer di Discogs.

"In base alla mia esperienza, un progetto come questo è impegnativo e può richiedere molto tempo, ma l'integrazione con AvaTax è stata rapida. A dire il vero, ero quasi sorpreso dalla quantità minima di attività che abbiamo dovuto svolgere", concorda Nick.

"La qualità del supporto offerto da Avalara si è distinta più di ogni altro aspetto, rispetto alle integrazioni che avevo realizzato in passato," afferma Kian Dinyari, Senior Software Engineer di Discogs. "È come avere a che fare con un ingegnere della tua stessa azienda. Non c'è rivalità. Si impegnano fino in fondo per trovare le soluzioni."

Kian e Joshua hanno riferito che l'intera integrazione è andata molto bene. "Tutto ha funzionato al primo colpo," dice Joshua, "e la loro sandbox rispecchia davvero ciò che si ottiene in produzione, il che non è sempre il caso."