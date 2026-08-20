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Testimonianza del cliente

Il marketplace musicale automatizza il calcolo e la dichiarazione della sales tax

Risultati

Maggiore conformità

Sistemi integrati

Profilo dell'azienda

Discogs ha una missione: costruire il database e il marketplace musicale più grande e completo di sempre, con le discografie di tutte le etichette e di tutti gli artisti, collegate e incrociate fra loro. Originariamente creato come progetto amatoriale nel 2000, Discogs è diventato una risorsa imprescindibile per la musica su supporto fisico come vinile e CD, classificandosi subito dopo Amazon e eBay a livello globale.

Problematiche fiscali

La maggior parte degli Stati ora pone in capo alle piattaforme marketplace l'onere della riscossione dell'imposta sulle vendite (sales tax) e del relativo versamento per le transazioni facilitate dai loro sistemi. A seguito di questa legislazione, il marketplace Discogs si è improvvisamente trovato a dover gestire obblighi in materia di sales tax in quasi tutti gli Stati USA.

Perché scegliere Avalara?

"Avalara si è dimostrato un partner unico, in grado di offrire tutti i servizi di consulenza necessari per automatizzare le nostre attività di compliance fiscale negli Stati Uniti", afferma Nick Haselwander, Responsabile di prodotto dell'azienda.

 

Il team di ingegneri di Discogs ha affrontato quella che inizialmente sembrava una sfida complessa: integrare il sistema di fatturazione proprietario dell’azienda.

"Nelle mie vite passate, ho fatto molte integrazioni con sistemi che definirei da incubo. Con Avalara è stato molto, molto facile. Non ho avuto problemi a capire la logica, che era chiara e coerente."

  • — Joshua Provonchee
  • Software Engineer

 

Integrazione

"Nelle mie vite passate, ho fatto molte integrazioni con sistemi che definirei da incubo. Con Avalara è stato molto, molto facile. Non ho avuto problemi a capire la logica, che era chiara e coerente mentre la applicavamo a diversi endpoint", afferma Joshua Provonchee, Software Engineer di Discogs.

 

"In base alla mia esperienza, un progetto come questo è impegnativo e può richiedere molto tempo, ma l'integrazione con AvaTax è stata rapida. A dire il vero, ero quasi sorpreso dalla quantità minima di attività che abbiamo dovuto svolgere", concorda Nick.

 

"La qualità del supporto offerto da Avalara si è distinta più di ogni altro aspetto, rispetto alle integrazioni che avevo realizzato in passato," afferma Kian Dinyari, Senior Software Engineer di Discogs. "È come avere a che fare con un ingegnere della tua stessa azienda. Non c'è rivalità. Si impegnano fino in fondo per trovare le soluzioni."

 

Kian e Joshua hanno riferito che l'intera integrazione è andata molto bene. "Tutto ha funzionato al primo colpo," dice Joshua, "e la loro sandbox rispecchia davvero ciò che si ottiene in produzione, il che non è sempre il caso."

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