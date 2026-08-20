Drop ha condotto un'approfondita ricerca online di fornitori di soluzioni per la compliance fiscale e ha chiesto consigli ai propri partner. Dopo aver valutato diverse aziende, Drop ha scoperto che Avalara soddisfaceva i suoi requisiti e offriva funzionalità che altre piattaforme non offrivano.

"Avevamo bisogno di trovare un fornitore di servizi di conformità fiscale in grado di integrarsi con il nostro software interno e con le principali piattaforme di e-commerce presenti sul mercato. Non utilizziamo solo Magento, Salesforce o Shopify per vendere. Le usiamo tutte. Avalara è stata la scelta giusta", afferma Daniel De Luna, project manager di Drop.

Drop calcola le imposte su quasi 10.000 transazioni all'anno utilizzando Avalara AvaTax e presenta 157 dichiarazioni fiscali utilizzando Avalara Returns. Uno dei principali vantaggi per l'azienda che utilizza Avalara Returns è quello di effettuare un unico pagamento per ogni periodo di dichiarazione per versare le imposte nei 22 Stati USA in cui esegue operazioni di vendita e un altro per il Canada.