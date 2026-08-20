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Testimonianza del cliente

Drop espande il proprio business e-commerce a livello internazionale con Avalara

Un'azienda tecnologica italiana migliora la compliance e risparmia tempo con l'automazione fiscale

Risultati

Migliore conformità

Migliore efficienza

Costi ridotti

Tempo risparmiato

Profilo dell'azienda

Drop crea e gestisce piattaforme di e-commerce per alcuni dei più importanti brand del settore della moda e per un noto produttore di motociclette. Con sede a Montegranaro, in Italia, l'azienda da 20 anni supporta i retailer a vendere con successo. I prodotti dei suoi clienti vengono spediti ad acquirenti situati in Australia, Canada, Stati Uniti, Regno Unito e Singapore.

Problematiche fiscali

Drop opera nel settore dell'e-commerce da molti anni, molto prima di molti dei suoi concorrenti Per anni, l'azienda ha calcolato manualmente l'imposta sulle vendite (sales tax) e sull'uso (use tax), l'IVA e la GST. Oltre a essere un'attività complessa e dispendiosa, il calcolo manuale non garantiva sempre risultati accurati.

 

Intorno al 2022, Drop è stata informata di aver superato una soglia fiscale in Canada e di doversi registrare ai fini fiscali nel paese per riscuotere le imposte, afferma Stefano De Angelis, project manager di Drop.

 

È stato allora che l'azienda ha iniziato a cercare un partner tecnologico che la aiutasse ad automatizzare la conformità fiscale.

Perché scegliere Avalara?

Drop ha condotto un'approfondita ricerca online di fornitori di soluzioni per la compliance fiscale e ha chiesto consigli ai propri partner. Dopo aver valutato diverse aziende, Drop ha scoperto che Avalara soddisfaceva i suoi requisiti e offriva funzionalità che altre piattaforme non offrivano.

 

"Avevamo bisogno di trovare un fornitore di servizi di conformità fiscale in grado di integrarsi con il nostro software interno e con le principali piattaforme di e-commerce presenti sul mercato. Non utilizziamo solo Magento, Salesforce o Shopify per vendere. Le usiamo tutte. Avalara è stata la scelta giusta", afferma Daniel De Luna, project manager di Drop.

 

Drop calcola le imposte su quasi 10.000 transazioni all'anno utilizzando Avalara AvaTax e presenta 157 dichiarazioni fiscali utilizzando Avalara Returns. Uno dei principali vantaggi per l'azienda che utilizza Avalara Returns è quello di effettuare un unico pagamento per ogni periodo di dichiarazione per versare le imposte nei 22 Stati USA in cui esegue operazioni di vendita e un altro per il Canada.

"Ridurre il tempo dedicato alla conformità fiscale da dieci a quattro giorni al mese potrebbe sembrare poco, ma bisogna considerare che la nostra azienda è cambiata rispetto al 2022. Siamo cresciuti.

  • — Stefano De Angelis
  • Project Manager, Drop

 

Risultati

Drop ha scoperto che automatizzare la conformità fiscale non solo migliora la precisione, ma fa anche risparmiare tempo. Prima, l'azienda impiegava fino a 10 giorni al mese per calcolare manualmente le imposte e gestire le dichiarazioni. L'utilizzo di Avalara ha permesso all'azienda di ridurre il tempo dedicato alla conformità a tre o quattro giorni al mese, con un guadagno in efficienza di circa il 65%.

 

"Ridurre il tempo dedicato alla conformità fiscale da dieci a quattro giorni al mese potrebbe sembrare poco, ma bisogna considerare che la nostra azienda è cambiata rispetto al 2022. Siamo cresciuti", dice Stefano.

 

Con il recente ingresso in un gruppo operante nel settore ICT, Drop ha ampliato i servizi offerti ai clienti, ponendo le basi per continuare il proprio percorso di crescita. Con Avalara, Drop cresce senza sforzo e rimane concentrata sul business.

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