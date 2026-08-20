Drop ha scoperto che automatizzare la conformità fiscale non solo migliora la precisione, ma fa anche risparmiare tempo. Prima, l'azienda impiegava fino a 10 giorni al mese per calcolare manualmente le imposte e gestire le dichiarazioni. L'utilizzo di Avalara ha permesso all'azienda di ridurre il tempo dedicato alla conformità a tre o quattro giorni al mese, con un guadagno in efficienza di circa il 65%.
"Ridurre il tempo dedicato alla conformità fiscale da dieci a quattro giorni al mese potrebbe sembrare poco, ma bisogna considerare che la nostra azienda è cambiata rispetto al 2022. Siamo cresciuti", dice Stefano.
Con il recente ingresso in un gruppo operante nel settore ICT, Drop ha ampliato i servizi offerti ai clienti, ponendo le basi per continuare il proprio percorso di crescita. Con Avalara, Drop cresce senza sforzo e rimane concentrata sul business.