Duo Security

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Testimonianza del cliente

Avalara semplifica la crescita di Duo.

Risultati

Processi migliorati

Configurazione flessibile

Competenza fiscale

Risparmio sui costi

Profilo dell'azienda

Fondata nel 2015, Duo fornisce strumenti di autenticazione a due fattori, remediation degli endpoint e single sign-on sicuro, progettati con un approccio user-centric. Per Duo, i servizi forniti devono essere semplici, efficaci, affidabili e in grado di offrire valore nel tempo.

Problematiche fiscali

La crescita straordinaria di Duo, con un fatturato più che raddoppiato per quattro anni consecutivi e una base utenti quadruplicata, ha avuto importanti ripercussioni in ambito fiscale. Ogni volta che l'azienda si registrava in un nuovo Stato, il team doveva documentarsi sulla normativa fiscale, le aliquote e gli obblighi dichiarativi. Ogni nuovo Stato in cui l'azienda operava rendeva sempre più onerosa, in termini di tempo e lavoro, la gestione mensile delle dichiarazioni della sales tax da parte del team fiscale. La crescente complessità della compliance fiscale gravava sul team di Duo, impedendogli di dedicarsi a progetti più strategici.

 

Inoltre, l'azienda ha iniziato ad aggiornare i propri sistemi interni, passando da software per piccole imprese a soluzioni di livello enterprise e la necessità di dotarsi di sistemi flessibili di integrazione con le nuove soluzioni è diventata più stringente.

Perché scegliere Avalara?

La soluzione cloud di Avalara, con regole e aliquote fiscali integrate, riduce al minimo il lavoro di ricerca fiscale richiesto ogni volta che gli obblighi fiscali di Duo si estendono a nuovi Stati o giurisdizioni.

 

Duo ha scelto anche Avalara Returns per alleggerire l'onere della dichiarazione della sales tax. Avevano bisogno di una soluzione integrata che gestisse l'intero processo, fino alla presentazione delle dichiarazioni, al versamento e alla gestione delle notifiche.

Integrazione

"Abbiamo iniziato a usare AvaTax con QuickBooks nel 2015, solo per il calcolo delle imposte", afferma un analista fiscale di Duo. "A quel tempo, calcolavamo e presentavamo le nostre dichiarazioni fiscali manualmente."

 

Nel 2016, l'azienda è passata da QuickBooks a Sage Intacct. "La configurazione delle imposte è stata la parte più semplice dell'implementazione di Sage Intacct", ricordano. "Abbiamo semplicemente trasferito tutte le decisioni relative all'imponibilità ad AvaTax. Infatti, Avalara è stata la parte più semplice della transizione."

"La capacità di Avalara di crescere con noi è stata essenziale e sappiamo di poter contare su Avalara mentre continuiamo a espanderci e a crescere."

  • — Analista fiscale
  • Duo Security

 

Risultati

Oltre a espandere continuamente la propria base clienti in nuovi Stati, Duo prende in considerazione la registrazione volontaria in alcune aree, così da ridurre i rischi fiscali. "Una volta presa la decisione, possiamo attivare il "nexus" e iniziare a raccogliere e a inviare le dichiarazioni, semplicemente premendo di un pulsante", dice l'analista.

 

L'automazione come soluzione

Semplificando i processi per il calcolo e la dichiarazione delle imposte, Avalara permette al team fiscale di Duo di risparmiare tempo e concentrarsi su attività a più alto valore aggiunto. Infatti, automatizzando il calcolo della sales tax con AvaTax, Duo stima di aver risparmiato circa mezzo milione di dollari.

 

"Dedichiamo più tempo all'analisi e meno alle transazioni e all'elaborazione delle imposte", affermano. "La sola presentazione delle dichiarazioni può bloccare un team per quasi un mese. Durante quel ciclo non è possibile effettuare analisi significative, riconciliazioni o implementazioni di controlli interni, tanto meno prendersi un giorno libero."

 

La tranquillità non ha prezzo.
Il team è tranquillo anche per quanto riguarda il rischio di verifica fiscale. Duo vende SaaS e supporti fisici con software e l'imponibilità dei loro prodotti varia da Stato a Stato. "È fantastico che Avalara capisca queste sfumature", afferma l'analista. "I report di Avalara sono fatti per rispondere alle aspettative di un ispettore fiscale. Quindi, quando o se arriva una verifica fiscale, Avalara ci dà molta più fiducia sull'esito finale."


Un tipo di fiducia che va oltre il semplice ottimismo. "Stiamo crescendo così velocemente e la capacità di Avalara di crescere con noi è stata essenziale", affermano. Stiamo implementando Salesforce e Recurly, che si integreranno entrambi con AvaTax. Mentre continuiamo a crescere e ad espanderci, sappiamo di poter contare su Avalara.

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