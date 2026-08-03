Duo Security

Oltre a espandere continuamente la propria base clienti in nuovi Stati, Duo prende in considerazione la registrazione volontaria in alcune aree, così da ridurre i rischi fiscali. "Una volta presa la decisione, possiamo attivare il "nexus" e iniziare a raccogliere e a inviare le dichiarazioni, semplicemente premendo di un pulsante", dice l'analista.

L'automazione come soluzione

Semplificando i processi per il calcolo e la dichiarazione delle imposte, Avalara permette al team fiscale di Duo di risparmiare tempo e concentrarsi su attività a più alto valore aggiunto. Infatti, automatizzando il calcolo della sales tax con AvaTax, Duo stima di aver risparmiato circa mezzo milione di dollari.

"Dedichiamo più tempo all'analisi e meno alle transazioni e all'elaborazione delle imposte", affermano. "La sola presentazione delle dichiarazioni può bloccare un team per quasi un mese. Durante quel ciclo non è possibile effettuare analisi significative, riconciliazioni o implementazioni di controlli interni, tanto meno prendersi un giorno libero."

La tranquillità non ha prezzo.

Il team è tranquillo anche per quanto riguarda il rischio di verifica fiscale. Duo vende SaaS e supporti fisici con software e l'imponibilità dei loro prodotti varia da Stato a Stato. "È fantastico che Avalara capisca queste sfumature", afferma l'analista. "I report di Avalara sono fatti per rispondere alle aspettative di un ispettore fiscale. Quindi, quando o se arriva una verifica fiscale, Avalara ci dà molta più fiducia sull'esito finale."



Un tipo di fiducia che va oltre il semplice ottimismo. "Stiamo crescendo così velocemente e la capacità di Avalara di crescere con noi è stata essenziale", affermano. Stiamo implementando Salesforce e Recurly, che si integreranno entrambi con AvaTax. Mentre continuiamo a crescere e ad espanderci, sappiamo di poter contare su Avalara.