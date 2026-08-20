Iniziare
Prizm dark blue background

Testimonianza del cliente

Dal punto croce al commercio internazionale: Ehrman Tapestry si prepara a crescere con Avalara

Questa impresa familiare, specializzata nel ricamo su tela, ha tratto vantaggio dalla forte crescita degli hobby creativi registrata durante i lockdown nel periodo della pandemia, grazie anche all'automazione degli adempimenti relativi alla sales tax nel suo più importante mercato internazionale di riferimento.

Profilo dell'azienda

Ehrman Tapestry vende kit per il ricamo su tela a hobbisti di tutto il mondo e collabora con i principali designer di tessuti contemporanei per creare prodotti eleganti che non sfigurerebbero in una galleria d'arte. Con negozi nel Regno Unito e negli Stati Uniti, l'azienda a conduzione familiare vende principalmente kit online, spedendo gli ordini dalla sua sede nel Regno Unito.

La domanda di kit per hobby creativi è aumentata vertiginosamente

Il lockdown dovuto al COVID-19 ha portato alla rinascita di arti e mestieri, perché le persone hanno riscoperto la gioia di creare. Il ricamo su tela è un hobby molto accessibile, quindi durante la pandemia c'è stato un forte aumento delle vendite dei kit Ehrman. I negozi erano chiusi a causa delle restrizioni dovute al COVID-19, ma le vendite online sono esplose. Solo nella seconda metà del 2020, i ricavi hanno superato il valore totale delle vendite dell'anno precedente. Gran parte di questa crescita si è verificata nel mercato statunitense.

 

Fortunatamente, Ehrman era preparato alla crescita internazionale. Sulla scia della sentenza Wayfair del 2018 che ha interessato i venditori a distanza operanti negli Stati Uniti, la commercialista statunitense di Ehrman, Nora Marsh, ha collaborato con il proprietario, Hugh Ehrman, per coordinare l'automazione della compliance alla sales tax. Ha raccomandato Avalara come partner per la conformità.

 

Nora afferma: "La sentenza Wayfair ha avuto ampie implicazioni per i venditori a distanza. Ehrman ha una presenza fisica solo in uno Stato, ma vende in molti altri. Dovevamo considerare i requisiti di "nexus" e iniziare a riscuotere le imposte e presentare le dichiarazioni in diversi Stati. Avevo sentito parlare bene di AvaTax, così ho organizzato una demo per il proprietario, Hugh Ehrman, e per me. Era chiaro che la suite di Avalara sarebbe stata la soluzione giusta per Ehrman."

Sito e-commerce pronto per la crescita internazionale

Nel 2020 Ehrman ha lanciato un nuovo sito e-commerce utilizzando la piattaforma Woocommerce, che dispone di un'integrazione predefinita con AvaTax e Avalara Returns. Questo ci ha permesso di calcolare la sales tax in modo preciso e automatico all'atto della vendita ed Ehrman non deve più gestire le aliquote locali e statali della sales tax e presentare le dichiarazioni.

 

Prima dell'attivazione di AvaTax, Avalara ha condotto uno studio sul "nexus" per determinare gli obblighi di Ehrman in materia di sales tax negli Stati Uniti. La società è stata inizialmente registrata ai fini della sales tax in sette Stati USA e presto se ne sono aggiunti altri due.

 

Nora continua: "Ehrman è una piccola realtà, quindi non riesco a immaginare di dover gestire la conformità fiscale senza usare un software. Sarebbe praticamente impossibile." AvaTax si occupa di tutto. Essendo una soluzione basata su cloud, mi è facile accedere ai dati di Ehrman, rivedere lo storico delle transazioni e generare report. Ehrman non vende i suoi prodotti su Amazon o altri marketplace, quindi è essenziale che la sua attività di e-commerce offra una buona esperienza al cliente. L'applicazione delle aliquote fiscali corrette consente di creare gli ordini in modo rapido e preciso."

"Ehrman non vende i suoi prodotti su Amazon o altri marketplace, quindi è essenziale che la sua attività di e-commerce offra una buona esperienza al cliente. L'applicazione delle aliquote fiscali corrette consente di creare gli ordini in modo rapido e preciso."

  • — Nora Marsh
  • Contabile USA Ehrman

 

Uno sguardo al futuro

Ogni azienda vuole ridurre al minimo i costi per la compliance ed Ehrman non fa eccezione. Nora sta valutando se Ehrman potrebbe trarre vantaggio dall'adesione al programma Streamlined Sales Tax (SST) per accedere gratuitamente al calcolo e alla dichiarazione della sales tax.

 

SST è un'iniziativa statale volta a rendere la conformità alla sales tax più semplice ed economica, compensando il costo dell'utilizzo di un fornitore di tecnologia fiscale. Avalara è stata la prima azienda di software fiscale a essere certificata come fornitore di servizi per il programma SST.

 

Nora dice: "Sono una commercialista, quindi il desiderio di far risparmiare denaro ai miei clienti è nel mio DNA. Avalara è una delle poche aziende di software in grado di fornire accesso al programma SST. Questa è un'ulteriore prova della loro esperienza in questo settore."

Sei pronto a scoprire cosa può fare Avalara per te?

Prenota una demo per conoscere la nostra soluzione.
Richiedi una demo
Acerca de Avalara
Prodotti e servizi
Risorse
Contattacci

dal lunedì al venerdì 

9:00 – 19:00 GMT 
Siti globali