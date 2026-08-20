Il lockdown dovuto al COVID-19 ha portato alla rinascita di arti e mestieri, perché le persone hanno riscoperto la gioia di creare. Il ricamo su tela è un hobby molto accessibile, quindi durante la pandemia c'è stato un forte aumento delle vendite dei kit Ehrman. I negozi erano chiusi a causa delle restrizioni dovute al COVID-19, ma le vendite online sono esplose. Solo nella seconda metà del 2020, i ricavi hanno superato il valore totale delle vendite dell'anno precedente. Gran parte di questa crescita si è verificata nel mercato statunitense.

Fortunatamente, Ehrman era preparato alla crescita internazionale. Sulla scia della sentenza Wayfair del 2018 che ha interessato i venditori a distanza operanti negli Stati Uniti, la commercialista statunitense di Ehrman, Nora Marsh, ha collaborato con il proprietario, Hugh Ehrman, per coordinare l'automazione della compliance alla sales tax. Ha raccomandato Avalara come partner per la conformità.

Nora afferma: "La sentenza Wayfair ha avuto ampie implicazioni per i venditori a distanza. Ehrman ha una presenza fisica solo in uno Stato, ma vende in molti altri. Dovevamo considerare i requisiti di "nexus" e iniziare a riscuotere le imposte e presentare le dichiarazioni in diversi Stati. Avevo sentito parlare bene di AvaTax, così ho organizzato una demo per il proprietario, Hugh Ehrman, e per me. Era chiaro che la suite di Avalara sarebbe stata la soluzione giusta per Ehrman."