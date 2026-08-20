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Testimonianza del cliente

Secondo Eide Bailly la consapevolezza del rischio è uno dei fattori trainanti dell'automazione della sales tax

Risultati

Soddisfazione del cliente

Competenza fiscale

Crescita sostenuta

Profilo dell'azienda

Eide Bailly è una società di commercialisti e revisori certificati che affianca le aziende nella crescita, nello sviluppo del business e nell'adozione di nuove opportunità innovative.

Problematiche fiscali

L'imposta sulle vendite (sales tax) continua a essere una delle aree più dinamiche e a rischio delle operazioni aziendali. La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso South Dakota v. Wayfair, Inc. ha permesso a diversi Stati USA di promulgare leggi sul "nexus" economico a partire dal 2018, ma molte aziende non sono ancora consapevoli dei requisiti di compliance che li riguardano.

 

Le aziende continuano ad accorgersi di non avere assolto a determinati obblighi fiscali, talvolta solo a seguito di verifiche fiscali complesse e onerose. Eide Bailly, una delle 20 maggiori società di contabilità, ha trovato il modo di aiutare i propri clienti a rimanere conformi a queste normative diverse e a minimizzare i rischi insiti nelle verifiche fiscali.

Perché scegliere Avalara?

Da circa 10 anni gli specialisti di Eide Bailly indirizzano i clienti ad Avalara per migliorare la loro efficienza operativa e ridurre i rischi associati all'adempimento degli obblighi in materia di sales tax.

 

La soluzione Avalara per gli studi professionali fornisce strumenti di gestione della conformità fiscale in-house basati su tecnologia proprietaria, con servizi di implementazione certificati che permettono ai professionisti di indirizzare i propri clienti verso Avalara per l'implementazione direttamente presso la loro sede. 

 

Secondo Eide Bailly, Avalara rappresenta la soluzione preferita per i clienti che devono gestire più giurisdizioni fiscali, rischi di creazione di "nexus" in corso o volumi significativi di dichiarazioni fiscali. "Quando i clienti desiderano automatizzare correttamente i processi fiscali, anche senza una particolare complessità ma con un numero elevato di Stati o di operazioni da gestire, Avalara è la soluzione ideale", afferma John Gupta, Responsabile dell'area fiscalità statale e locale.

"Anche quando i clienti non hanno processi complessi, ma devono gestire molti Stati o alti volumi, Avalara è la soluzione ottimale per l'automatizzazione."

  • — John Gupta
  • Responsabile dell'area fiscalità statale e locale

 

Risultati

Una volta che Avalara è integrata con l'ERP o i sistemi di vendita e contabilità di un cliente, il processo di conformità può essere significativamente automatizzato.

 

Avalara gestisce i versamenti alle autorità nelle giurisdizioni in cui i clienti hanno obblighi fiscali. I responsabili finanziari hanno sempre accesso a report dettagliati e in tempo reale per garantire la compliance.

 

Offrire le giuste soluzioni di automazione fiscale aiuta a stimolare l'interesse dei clienti e la crescita dei servizi di consulenza tecnologica, SALT e contabilità in outsourcing dello studio. La trasformazione digitale aiuta anche l'azienda, che fornisce maggiori garanzie di conformità per i clienti e la precisione dei dati.

 

Questi fattori migliorano la solidità finanziaria di clienti e aiutano a pianificare meglio la crescita, rafforzando ulteriormente il rapporto tra azienda e cliente. "L'esperienza del cliente è molto importante per Eide Bailly", afferma Dino Farfante, Responsabile crescita aziendale e Consulenza tecnologica. "Vogliamo continuare a crescere insieme ai nostri clienti, con la consapevolezza di fornire loro valore in ogni fase del loro percorso."

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