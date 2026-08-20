Per molto tempo, la conformità alle imposte sulle vendite (sales tax) e sull'uso (use tax) è stata semplice per EMSCO. Ma dopo la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti del 2018 nel caso South Dakota vs. Wayfair, Inc. tutto è cambiato. Improvvisamente, EMSCO ha scoperto di non essere più conforme ai requisiti previsti dalle leggi sul "nexus" economico negli Stati di tutto il paese.

"Riscuotevamo la sales tax solo in Minnesota, ma le vendite venivano effettuate in tanti Stati in cui non eravamo registrati. La nostra esposizione stava crescendo. Il nostro commercialista non era pronto a gestire tutto questo", afferma Marie Griego, contabile presso EMSCO.

EMSCO ha calcolato manualmente la sales tax e la use tax, finché si è trattato di riscuoterla in un solo Stato, ma si è subita resa conto che questo approccio non era più sostenibile. L'azienda ha cercato una soluzione in grado di automatizzare la gestione della conformità alla sales tax e alla use tax e di aiutarla a regolarizzare la propria posizione presso le autorità fiscali statali.