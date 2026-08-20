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Testimonianza del cliente

Electric Motor Supply Company ottimizza l'efficienza operativa

Risultati

Compliance fiscale ottimizzata

Migliore efficienza

Costi ridotti

Profilo dell'azienda

Fondata nel 1948, Electric Motor Supply Company (EMSCO) è tra i principali distributori statunitensi di apparecchiature elettriche industriali ricondizionate. L'azienda, a conduzione familiare, commercializza online e attraverso il proprio magazzino nell'area di Minneapolis (Minnesota) un'ampia gamma di prodotti, tra cui interruttori automatici, trasformatori e quadri elettrici di media tensione. EMSCO collabora con aziende appartenenti a diversi comparti industriali e gestisce spedizioni di apparecchiature negli Stati Uniti e sui mercati globali, fornendo soluzioni a clienti in località quali Canada, Messico, Europa e Hong Kong.

Problematiche fiscali

Per molto tempo, la conformità alle imposte sulle vendite (sales tax) e sull'uso (use tax) è stata semplice per EMSCO. Ma dopo la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti del 2018 nel caso South Dakota vs. Wayfair, Inc. tutto è cambiato. Improvvisamente, EMSCO ha scoperto di non essere più conforme ai requisiti previsti dalle leggi sul "nexus" economico negli Stati di tutto il paese. 

 

"Riscuotevamo la sales tax solo in Minnesota, ma le vendite venivano effettuate in tanti Stati in cui non eravamo registrati. La nostra esposizione stava crescendo. Il nostro commercialista non era pronto a gestire tutto questo", afferma Marie Griego, contabile presso EMSCO.

 

EMSCO ha calcolato manualmente la sales tax e la use tax, finché si è trattato di riscuoterla in un solo Stato, ma si è subita resa conto che questo approccio non era più sostenibile. L'azienda ha cercato una soluzione in grado di automatizzare la gestione della conformità alla sales tax e alla use tax e di aiutarla a regolarizzare la propria posizione presso le autorità fiscali statali.

Perché scegliere Avalara?

EMSCO ha scelto Avalara su raccomandazione del suo ex commercialista. "Abbiamo valutato altri fornitori, ma il nostro commercialista ci ha detto che Avalara è il punto di riferimento del settore. Ci ha semplificato la scelta", afferma Joe Faust, Responsabile vendite di EMSCO.

 

Joe ha spiegato che l'obiettivo era dotarsi di una soluzione di automazione fiscale compatibile con il software esistente. EMSCO utilizza Microsoft Dynamics 365 per gli ordini, il monitoraggio dell'inventario e la contabilità. Avalara si integra perfettamente con la piattaforma Dynamics 365.

 

EMSCO si affida alle soluzioni Avalara per gestire calcoli, dichiarazioni, certificati di esenzione e ricerca nella normativa fiscale.

 

"Il team di implementazione di Avalara ha svolto un lavoro straordinario. Soprattutto dal punto di vista della comunicazione", dice Marie.

"Avalara ci ha aiutato a capire quali imposte dobbiamo pagare e in quali giurisdizioni fiscali. La tranquillità di sapere che stiamo gestendo correttamente la sales tax e la use tax non ha pari".

  • — Joe Faust
  • Responsabile vendite, EMSCO

 

Risultati

Con Avalara, EMSCO può ottenere il massimo dalla propria piattaforma esistente, migliorare l'efficienza e ridurre il rischio aziendale allo stesso tempo.

 

“Avere Microsoft Dynamics 365 completamente integrato con Avalara AvaTax rende molto più semplice preparare gli ordini e sapere che l'imposta applicata è corretta. Ci fa risparmiare un sacco di tempo", dice Joe.

 

Senza Avalara, EMSCO avrebbe bisogno di un altro team solo per gestire le dichiarazioni fiscali.

 

Così Marie è in grado di risolvere i veri problemi che si presentano al lavoro. "Quando ho una domanda qualsiasi, che si tratti di una soglia di "nexus" o di un quesito sulle spedizioni, la digito in Avalara Tax Research. Di solito, ottengo una risposta in giornata. Questo è importante quando mi dicono: "C'è un ordine da spedire. Puoi occupartene tu in tempi brevi?'", dice. "Lo adoro."

 

Come fornitore di servizi SST (Streamlined Sales Tax), Avalara ha potuto aiutare EMSCO a semplificare ulteriormente la gestione della sales tax della use tax negli Stati aderenti e a risparmiare denaro. Avalara copre i costi di registrazione ai fini della sales tax, i calcoli, la gestione dei certificati di esenzione, la presentazione delle dichiarazioni e il versamento delle imposte negli Stati che partecipano al programma SST. Altrimenti, EMSCO avrebbe dovuto farsi carico di questi costi in proprio.

 

Ancora più importante, l'azienda non deve più preoccuparsi di non essere conforme.

 

"Avalara ci ha aiutato a capire quali imposte dobbiamo pagare e in quali giurisdizioni fiscali. La tranquillità di sapere che stiamo gestendo correttamente la sales tax e la use tax non ha pari".

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