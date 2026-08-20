Con Avalara, EMSCO può ottenere il massimo dalla propria piattaforma esistente, migliorare l'efficienza e ridurre il rischio aziendale allo stesso tempo.
“Avere Microsoft Dynamics 365 completamente integrato con Avalara AvaTax rende molto più semplice preparare gli ordini e sapere che l'imposta applicata è corretta. Ci fa risparmiare un sacco di tempo", dice Joe.
Senza Avalara, EMSCO avrebbe bisogno di un altro team solo per gestire le dichiarazioni fiscali.
Così Marie è in grado di risolvere i veri problemi che si presentano al lavoro. "Quando ho una domanda qualsiasi, che si tratti di una soglia di "nexus" o di un quesito sulle spedizioni, la digito in Avalara Tax Research. Di solito, ottengo una risposta in giornata. Questo è importante quando mi dicono: "C'è un ordine da spedire. Puoi occupartene tu in tempi brevi?'", dice. "Lo adoro."
Come fornitore di servizi SST (Streamlined Sales Tax), Avalara ha potuto aiutare EMSCO a semplificare ulteriormente la gestione della sales tax della use tax negli Stati aderenti e a risparmiare denaro. Avalara copre i costi di registrazione ai fini della sales tax, i calcoli, la gestione dei certificati di esenzione, la presentazione delle dichiarazioni e il versamento delle imposte negli Stati che partecipano al programma SST. Altrimenti, EMSCO avrebbe dovuto farsi carico di questi costi in proprio.
Ancora più importante, l'azienda non deve più preoccuparsi di non essere conforme.
"Avalara ci ha aiutato a capire quali imposte dobbiamo pagare e in quali giurisdizioni fiscali. La tranquillità di sapere che stiamo gestendo correttamente la sales tax e la use tax non ha pari".