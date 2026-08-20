"La nostra richiesta principale era che la soluzione fosse nel cloud", afferma Luciano Spotti, Responsabile IT dell'azienda. "Non volevamo una soluzione da installare in locale, perché la nostra priorità era ridurre e risorse interne dedicate alla gestione e alla manutenzione dei sistemi IT.”



"Non abbiamo milioni di prodotti a catalogo, quindi non volevamo qualcosa di eccessivamente complesso", aggiunge Julie. "Avevamo bisogno di qualcosa che automatizzasse il processo, lo rendesse più obiettivo e fosse facile da usare".

Sulla base di questi requisiti e della necessità di integrare la soluzione con SAP, il team ha scelto Avalara, che ha coinvolto DuCharme, McMillen & Associates (DMA), un partner con esperienza nell'integrazione SAP.