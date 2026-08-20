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Testimonianza del cliente

Equipment Corporation of America risparmia tempo e denaro con Avalara

Un'azienda in crescita automatizza la conformità fiscale

Risultati

Sistemi integrati

Procedure migliorate

Competenza fiscale

Soddisfazione dei dipendenti

Profilo dell'azienda

Equipment Corporation of America (ECA) fornisce macchinari pesanti per progetti di perforazione, palificazione, sollevamento, imbracatura, slurry cut, miscelazione del terreno e stabilizzazione del suolo. I macchinari possono essere acquistati o noleggiati e l'azienda fornisce ricambi, assistenza e consulenza. Tra gli innumerevoli progetti a cui ECA ha contribuito figurano le opere di fondazione del World Trade Center, del Vietnam Veterans Memorial, del Thomas Jefferson Memorial, della diga di Hoover, della metropolitana di Washington, del progetto Big Dig, della metropolitana di Toronto e di quasi tutti gli stadi situati a est del Mississippi. Fondata nel 1918, l'azienda conta oggi nove filiali da Toronto a Jacksonville, in Florida e da Washington, D.C. a Milwaukee, nel Wisconsin.

Problematiche fiscali

"Quando sono entrata in azienda, 15 anni fa, avevamo solo 3 filiali e riscuotevamo l'imposta sulle vendite (sales tax) in 7-10 Stati", ricorda Becky Wade, contabile presso ECA. "Già avevamo i primi problemi. Eravamo solo in 4 nel reparto ed eravamo costantemente sommersi di lavoro. Nessun altro reparto poteva occuparsi autonomamente della fatturazione perché avevamo un enorme raccoglitore pieno di codici - per manodopera, trasporto, vendita di ricambi e vendita di attrezzature - che dovevano essere modificati o aggiornati tutti i giorni, praticamente” "Il livello di stress per la sales tax era altissimo", continua Becky. "Vorresti fare sempre le cose nel modo giusto, ma manca il tempo. Se commetti un errore e devi correggere una dichiarazione, puoi passare ore al telefono con l'autorità fiscale di quello Stato per... beh, è stato molto complicato." Ad aumentare la frustrazione, dice Becky, i preventivi di ECA non erano mai precisi. "Avevamo una clausola di esclusione di responsabilità in fondo che diceva 'sales tax esclusa'." Peggio ancora, quando lo stato di New York ha fatto una verifica fiscale in azienda, riferisce Becky, sia la procedura che l'esito sono stati estenuanti. "Abbiamo dovuto darci da fare tutti quanti," ricorda Becky, "tirare fuori le fatture dagli scatoloni per recuperare le informazioni. L'azienda ha finito per dover pagare una somma considerevole.”

Perché scegliere Avalara

Poco dopo la verifica fiscale di New York, Becky e il vicepresidente dell'area finanziaria, Jamie Govey, hanno partecipato a un incontro di una community di utenti di Equipment Business Software (eBS) Next, durante il quale era previsto anche l'intervento di un rappresentante di Avalara. Dopo la riunione, lo hanno incontrato. "Volevamo saperne di più, e poi abbiamo iniziato a renderci conto di quanto sarebbe migliorata la nostra vita", dice Becky, "e di quanto sarebbe stata più facile quella verifica fiscale."

"Con Avalara, posso riconciliare tutto per 39 Stati in circa 4 ore. Prima ci volevano dai 3 ai 5 giorni, e questo per molti meno Stati.

  • — Becky Wade
  • Contabile

 

Risultati

Dall'implementazione di AvaTax e Avalara Returns, Becky e il suo team hanno risparmiato tempo ogni mese. "Con Avalara, posso riconciliare tutto per 39 stati in circa 4 ore", dice. "Prima ci volevano dai 3 ai 5 giorni, e questo per molti meno Stati." Inoltre, ora ogni reparto dell'azienda può gestire la propria fatturazione direttamente al punto vendita, invece di farla gestire dal team di Becky per tutti. "È fantastico", dice.

 

Dopo l'implementazione, ECA è stata nuovamente sottoposta a verifica fiscale, questa volta dallo Stato della Florida. "È stato facilissimo", dice Becky. "L'ispettore è stato qui un giorno, forse due. Eravamo in regola, i report che lo dimostravano erano facili da generare."

 

Ma il vantaggio che Becky sottolinea maggiormente è la sensazione che Avalara supporti l'azienda. "Una volta ho approvato per errore una dichiarazione sbagliata", ricorda. "Ho chiamato Avalara in preda al panico e qualcuno mi ha richiamato subito dicendomi di non preoccuparmi. Quando sono tornata a casa e mi sono collegata, avevano riaperto la dichiarazione e sono riuscita a correggerla."

 

Questo livello di assistenza ha portato Becky a partecipare regolarmente agli eventi di Avalara, tra cui CRUSH. "Raccomando senza esitazioni CRUSH a chiunque voglia approfondire questi temi", afferma. "Dovreste assolutamente mandare almeno una persona del vostro reparto. Imparo sempre qualcosa di prezioso e sono entusiasta di continuare a consolidare la mia collaborazione con Avalara."

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