Dall'implementazione di AvaTax e Avalara Returns, Becky e il suo team hanno risparmiato tempo ogni mese. "Con Avalara, posso riconciliare tutto per 39 stati in circa 4 ore", dice. "Prima ci volevano dai 3 ai 5 giorni, e questo per molti meno Stati." Inoltre, ora ogni reparto dell'azienda può gestire la propria fatturazione direttamente al punto vendita, invece di farla gestire dal team di Becky per tutti. "È fantastico", dice.

Dopo l'implementazione, ECA è stata nuovamente sottoposta a verifica fiscale, questa volta dallo Stato della Florida. "È stato facilissimo", dice Becky. "L'ispettore è stato qui un giorno, forse due. Eravamo in regola, i report che lo dimostravano erano facili da generare."

Ma il vantaggio che Becky sottolinea maggiormente è la sensazione che Avalara supporti l'azienda. "Una volta ho approvato per errore una dichiarazione sbagliata", ricorda. "Ho chiamato Avalara in preda al panico e qualcuno mi ha richiamato subito dicendomi di non preoccuparmi. Quando sono tornata a casa e mi sono collegata, avevano riaperto la dichiarazione e sono riuscita a correggerla."

Questo livello di assistenza ha portato Becky a partecipare regolarmente agli eventi di Avalara, tra cui CRUSH. "Raccomando senza esitazioni CRUSH a chiunque voglia approfondire questi temi", afferma. "Dovreste assolutamente mandare almeno una persona del vostro reparto. Imparo sempre qualcosa di prezioso e sono entusiasta di continuare a consolidare la mia collaborazione con Avalara."