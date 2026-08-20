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Testimonianza del cliente

Compliance globale: Fender cambia musica

Risultati

Compliance consolidata

Crescita sostenuta

Sistemi integrati

Profilo dell'azienda

Dagli anni '50, Fender Musical Instruments Corporation crea le chitarre più iconiche della musica moderna. Dalle garage band alle star di fama mondiale, i musicisti di tutto il mondo scelgono le leggendarie Telecaster e Stratocaster Fender. Oggi, Fender è sia un'azienda manifatturiera tradizionale, che distribuisce i propri prodotti tramite rivenditori (circa il 90% del suo business), sia un marchio innovativo rivolto direttamente ai consumatori tramite l'e-commerce e i servizi digitali.

Problematiche fiscali

Per decenni, la struttura fiscale di Fender è stata semplice: le vendite avvenivano tramite distributori e rivenditori, con il 98-99% costituito da transazioni B2B esenti da imposte. La situazione è cambiata quando Fender ha ampliato il segmento della vendita diretta al consumatore e ha lanciato Fender Play, la sua piattaforma globale per imparare a suonare la chitarra. Il passaggio all'e-commerce ha portato un'immediata complessità. Precedentemente, Fender si limitava a raccogliere le aliquote statali di base, assumendosi un certo grado di rischio sul fronte della compliance. "Ci siamo resi conto che questo aumentava enormemente la nostra potenziale esposizione e i problemi per i clienti", afferma Ryan Jones, Responsabile fiscale di Fender.

 

Complessità IVA globale

 

La crescita di Fender Play sui mercati internazionali ha moltiplicato le difficoltà da gestire. Il modello SaaS richiedeva la conformità all'IVA in Europa, Australia, Giappone e Nuova Zelanda. La gestione di aliquote e normative in costante cambiamento rischiava di sovraccaricare il reparto fiscale di Fender, composto da sole tre persone. A differenza dell'imposta sulle vendite (sales tax) degli Stati Uniti, i sistemi IVA variano ampiamente da paese a paese, con regole, soglie e requisiti di dichiarazione specifici per i servizi digitali.

Perché scegliere Avalara

Nel 2018, con problematiche sempre crescenti da gestire, Fender ha cercato una soluzione in grado di offrire tutte le funzionalità necessarie senza compromessi. L'azienda necessitava di un sistema moderno e intuitivo, in grado di gestire sia la sales tax sia la determinazione dell'IVA internazionale.

 

"Ci serviva un sistema completo, che non ci costringesse a scendere a compromessi su quelli che erano i nostri obiettivi", ricorda Ryan. "La soluzione di Avalara ci è sembrata subito molto valida. Ci è sembrato il sistema più evoluto per la gestione della compliance, molto facile da usare."

 

Tra i fattori determinati per la scelta, per noi vi erano le funzioni automatizzate e il rapporto costi-benefici. L'adozione di Avalara era facile da giustificare, dato che Fender investiva già in servizi fiscali. "Non stavamo passando da un costo zero a un sistema, ma da un costo a un costo diverso", osserva Ryan.

 

Fender ha integrato Avalara con il proprio ERP SAP e le piattaforme e-commerce, ottimizzando il modello delle giurisdizioni fiscali già presente in SAP per supportare requisiti più complessi, in un processo reso fluido dalla stretta collaborazione con il team di supporto di Avalara, disponibile e reattivo.

"Con così tante giurisdizioni fiscali, è ovvio che un sistema dedicato è indispensabile. La soluzione di Avalara richiede una gestione minima dopo la configurazione."

  • — Ryan Jones
  • Responsabile fiscale

 

Risultati

Eccellenza globale nell'automazione della gestione IVA

 

Avalara automatizza la conformità alla normativa sull'IVA per le operazioni internazionali di Fender Play, gestendo regole complesse per servizi digitali e abbonamenti software in più paesi. Il sistema applica automaticamente i trattamenti IVA corretti e gli aggiornamenti al variare delle aliquote, eliminando così il bisogno di monitore il sistema o la manutenzione manuale.

 

Un sistema affidabile che lavora in autonomia.

 

L’automazione, offrendo maggiore affidabilità, ha eliminato la necessità di una supervisione continua. "Non riesco neanche a immaginare di tornare all'epoca pre-Avalara", afferma Ryan. L'affidabilità consente al reparto fiscale di concentrarsi sul lavoro strategico: la sales tax viene solo ricontrollata una volta al mese, per conferma.

 

Un team fiscale più efficiente e una compliance pronta per la crescita

 

L’automazione di Avalara ha permesso a Fender di gestire la crescita sui nuovi mercati, senza aggiungere nuove risorse al team fiscale. "Non volevamo dover assumere altro personale nell'area fiscale per gestire l'aumento di lavoro", osserva Ryan. Una volta configurato e testato, il sistema funziona correttamente “il 99% delle volte” e si adatta facilmente alle nuove esigenze, come la normativa sui rifiuti elettronici della California.

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