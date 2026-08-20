Nel 2018, con problematiche sempre crescenti da gestire, Fender ha cercato una soluzione in grado di offrire tutte le funzionalità necessarie senza compromessi. L'azienda necessitava di un sistema moderno e intuitivo, in grado di gestire sia la sales tax sia la determinazione dell'IVA internazionale.

"Ci serviva un sistema completo, che non ci costringesse a scendere a compromessi su quelli che erano i nostri obiettivi", ricorda Ryan. "La soluzione di Avalara ci è sembrata subito molto valida. Ci è sembrato il sistema più evoluto per la gestione della compliance, molto facile da usare."

Tra i fattori determinati per la scelta, per noi vi erano le funzioni automatizzate e il rapporto costi-benefici. L'adozione di Avalara era facile da giustificare, dato che Fender investiva già in servizi fiscali. "Non stavamo passando da un costo zero a un sistema, ma da un costo a un costo diverso", osserva Ryan.

Fender ha integrato Avalara con il proprio ERP SAP e le piattaforme e-commerce, ottimizzando il modello delle giurisdizioni fiscali già presente in SAP per supportare requisiti più complessi, in un processo reso fluido dalla stretta collaborazione con il team di supporto di Avalara, disponibile e reattivo.