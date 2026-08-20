Puntando su un’integrazione semplice e senza interruzioni, Firewire ha incorporato il software Avalara per la compliance fiscale nel proprio ERP cloud Acumatica. In soli 30 giorni, l'azienda ha automatizzato tutti i processi, dal calcolo della sales tax alle registrazioni ai fini fiscali nei vari Stati, acquisendo la sicurezza necessaria per affrontare un periodo di forte difficoltà per le attività wholesale.
"Avalara ci ha permesso di integrare la gestione della compliance alla sales tax nelle nostre attività quotidiane, senza dover aumentare il personale", osserva il CFO. AvaTax, la soluzione di punta di Avalara, insieme ad altri strumenti per la conformità fiscale, permette al reparto contabile di Firewire di riconciliare facilmente la sales tax senza aumentare l'organico.
Firewire mette al primo posto la soddisfazione dei clienti, supportata da sistemi solidi e affidabili. "Avalara ci avvisa quando emerge una potenziale esposizione alla sales tax in nuove giurisdizioni fiscali, il che rende la soluzione scalabile, in linea con la crescita della nostra attività", spiega Franklin. Inoltre, con il monitoraggio del "nexus" fiscale, l'azienda può vendere in tutti i mercati senza preoccuparsi della compliance. "I nostri clienti possono contare sulle informazioni che forniamo loro, perché noi contiamo su Avalara, aggiunge Franklin. "Possiamo raggiungere i clienti ovunque ci sia una connessione internet."