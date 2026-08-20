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Testimonianza del cliente

Firewire Surfboards gestisce gli obblighi legati al "nexus" nei nuovi mercati

Risultati

Integrazione perfetta

Tempo recuperato grazie all'automazione

Ottimizzazione dei processi

Profilo dell'azienda

Dal 2006, Firewire Surfboards porta avanti la propria missione di migliorare l’esperienza del surf grazie a prodotti innovativi e di qualità, progettati per ridurre al minimo l’impatto sul pianeta.

Problematiche fiscali

Man mano che Firewire Surfboards ampliava la propria presenza sul mercato tramite i canali di vendita diretta ai consumatori e la distribuzione all'ingrosso, aumentava anche la complessità della gestione degli obblighi relativi all'imposta sulle vendite (sales tax) nei vari Stati e sui mercati internazionali. Con l’impennata dell’e-commerce durante la pandemia, Firewire Surfboards ha dovuto affrontare la sfida di gestire volumi di vendite crescenti, mantenendo un team contabile agile. Nel caso di Firewire, la gestione era resa ancora più complessa dal fatto che le merci venivano tenute in conto deposito, fatto che comportava l’insorgere del "nexus" fiscale: il requisito normativo che impone alle aziende di raccogliere e versare la sales tax sulle transazioni effettuate in determinati Stati.

 

L’aumento degli obblighi fiscali ha aumentato la complessità della gestione della sales tax su più mercati. "Avevamo bisogno di una soluzione scalabile, in grado di fornire un'unica fonte affidabile di informazioni", dice Franklin Shiraki, CFO della società. Il passaggio a un sistema sul cloud può non solo offrire scalabilità, ma anche aumentare la precisione e l'efficienza della gestione in un panorama fiscale così complesso.

Perché scegliere Avalara?

Puntando su un’integrazione semplice e senza interruzioni, Firewire ha incorporato il software Avalara per la compliance fiscale nel proprio ERP cloud Acumatica. In soli 30 giorni, l'azienda ha automatizzato tutti i processi, dal calcolo della sales tax alle registrazioni ai fini fiscali nei vari Stati, acquisendo la sicurezza necessaria per affrontare un periodo di forte difficoltà per le attività wholesale.

 

"Avalara ci ha permesso di integrare la gestione della compliance alla sales tax nelle nostre attività quotidiane, senza dover aumentare il personale", osserva il CFO.  AvaTax, la soluzione di punta di Avalara, insieme ad altri strumenti per la conformità fiscale, permette al reparto contabile di Firewire di riconciliare facilmente la sales tax senza aumentare l'organico.

 

Firewire mette al primo posto la soddisfazione dei clienti, supportata da sistemi solidi e affidabili. "Avalara ci avvisa quando emerge una potenziale esposizione alla sales tax in nuove giurisdizioni fiscali, il che rende la soluzione scalabile, in linea con la crescita della nostra attività", spiega Franklin. Inoltre, con il monitoraggio del "nexus" fiscale, l'azienda può vendere in tutti i mercati senza preoccuparsi della compliance. "I nostri clienti possono contare sulle informazioni che forniamo loro, perché noi contiamo su Avalara, aggiunge Franklin. "Possiamo raggiungere i clienti ovunque ci sia una connessione internet."

"La collaborazione con Avalara ci permette di operare con la solidità di una grande azienda, pur mantenendo l'agilità di una piccola-media impresa."

  • — Franklin Shiraki
  • CFO, Firewire Surfboards

 

Risultati

Con il supporto di Avalara, Firewire ha ampliato notevolmente le proprie vendite dirette negli Stati Uniti e ha raggiunto nuovi mercati senza aumentare l'organico. Questa crescita ha generato un ROI sorprendente, grazie a un investimento minimo necessario, con il potenziale di raddoppiare man mano che la sua presenza online continua a crescere. La società prevede di aumentare le vendite dirette ai consumatori mantenendo i volumi di vendita all'ingrosso. A questo scopo adotterà una soluzione integrata basata sul modello operativo di Firewire e sulle robuste funzionalità di Avalara per la compliance. Firewire si affida ad Avalara anche per la gestione di oltre 100 certificati di esenzione, snellendo un processo prima gestito manualmente, che veniva completato solo una volta ogni tre anni.

 

Franklin consiglia alle aziende retail che utilizzano piattaforme di e-commerce di adottare una soluzione basata sul cloud per efficientare le operazioni e sottolinea l'importanza di prepararsi alla complessità delle registrazioni fiscali presso i vari Stati e delle dichiarazioni dei redditi multi-Stato. "La collaborazione con Avalara ci permette di operare con la solidità di una grande azienda, pur mantenendo l'agilità di una piccola-media impresa."

 

In prospettiva, Firewire potrà concentrarsi sulle future opportunità di crescita, sfruttando Avalara per gestire le esigenze globali di IVA e supportare l’espansione del business, a dimostrazione del valore trasformativo della collaborazione.

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