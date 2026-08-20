Man mano che Firewire Surfboards ampliava la propria presenza sul mercato tramite i canali di vendita diretta ai consumatori e la distribuzione all'ingrosso, aumentava anche la complessità della gestione degli obblighi relativi all'imposta sulle vendite (sales tax) nei vari Stati e sui mercati internazionali. Con l’impennata dell’e-commerce durante la pandemia, Firewire Surfboards ha dovuto affrontare la sfida di gestire volumi di vendite crescenti, mantenendo un team contabile agile. Nel caso di Firewire, la gestione era resa ancora più complessa dal fatto che le merci venivano tenute in conto deposito, fatto che comportava l’insorgere del "nexus" fiscale: il requisito normativo che impone alle aziende di raccogliere e versare la sales tax sulle transazioni effettuate in determinati Stati.

L’aumento degli obblighi fiscali ha aumentato la complessità della gestione della sales tax su più mercati. "Avevamo bisogno di una soluzione scalabile, in grado di fornire un'unica fonte affidabile di informazioni", dice Franklin Shiraki, CFO della società. Il passaggio a un sistema sul cloud può non solo offrire scalabilità, ma anche aumentare la precisione e l'efficienza della gestione in un panorama fiscale così complesso.