Thanh ha valutato soluzioni alternative e alla fine ha consigliato Avalara per la sua comprovata affidabilità, l'interfaccia intuitiva e la reputazione di cui gode nel settore. "La qualità ha il suo prezzo", ha dichiarato Thanh, evidenziando l’affidabilità di Avalara nel mantenere gli impegni e comunicare in modo trasparente.

L'implementazione è stata fluida, con Avalara che ha gestito il progetto ben organizzato e a un supporto tempestivo. Thanh ha apprezzato la chiarezza e la prevedibilità del processo di onboarding, che ha rafforzato la sua fiducia in Avalara come partner a lungo termine.