Per gestire la conformità all'imposta sulle vendite (sales tax) FrontStream inizialmente si affidava a processi manuali basati su Excel. Tuttavia, man mano che l'azienda cresceva ed espandeva la sua presenza in diversi Stati, la conformità alle normative fiscali diventava sempre più complessa. Inizialmente, l'azienda ha tentato di risolvere il problema con una soluzione di automazione fiscale. Ma la soluzione scelta ha creato importanti inefficienze nella gestione dei certificati e nella performance del sistema, generando più lavoro per il team finanziario, anziché meno.
Thanh Nguyen, Responsabile dell'area contabile, ha visto in prima persona come l'interfaccia macchinosa e le funzionalità inaffidabili di quel sistema ritardassero le operazioni, riducessero l'efficienza e introducessero anche dei rischi, in particolare nella gestione dei certificati di esenzione. "Caricavamo i certificati fiscali dei nostri clienti nel programma di automazione fiscale", ha spiegato Thanh. "A volte venivano caricati correttamente, altre volte no. Il sistema era macchinoso e soggetto a errori. Ci rallentava invece di aiutarci." In un solo anno, Thanh ha coordinato l'implementazione di due soluzioni fiscali, sostituendo rapidamente il primo fornitore con Avalara, quando è diventato evidente che la soluzione adottata inizialmente non era in grado di gestire i certificati di esenzione.