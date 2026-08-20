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Testimonianza del cliente

FrontStream semplifica la conformità fiscale con Avalara

Con Avalara, un provider di software per il fundraising ottimizza la gestione delle esenzioni e delle dichiarazioni fiscali, aumentando l'efficienza del team interno

Risultati

10-20 ore/mese risparmiate

3-4.000 USD/mese di vantaggio operativo

Rischio di compliance ridotto

Soluzione fiscale scalabile

Profilo dell'azienda

Nata con l’obiettivo di sostenere le organizzazioni non profit, FrontStream offre soluzioni software per il fundraising e la gestione delle donazioni a organizzazioni benefiche in tutto il Nord America. L'azienda ha una missione chiara: aiutare le organizzazioni non profit a rendere il mondo un posto migliore. La sua piattaforma consente alle organizzazioni di raccogliere fondi, coinvolgere i donatori e gestire le campagne in modo più efficace.

Problematiche fiscali

Per gestire la conformità all'imposta sulle vendite (sales tax) FrontStream inizialmente si affidava a processi manuali basati su Excel. Tuttavia, man mano che l'azienda cresceva ed espandeva la sua presenza in diversi Stati, la conformità alle normative fiscali diventava sempre più complessa. Inizialmente, l'azienda ha tentato di risolvere il problema con una soluzione di automazione fiscale. Ma la soluzione scelta ha creato importanti inefficienze nella gestione dei certificati e nella performance del sistema, generando più lavoro per il team finanziario, anziché meno.

 

Thanh Nguyen, Responsabile dell'area contabile, ha visto in prima persona come l'interfaccia macchinosa e le funzionalità inaffidabili di quel sistema ritardassero le operazioni, riducessero l'efficienza e introducessero anche dei rischi, in particolare nella gestione dei certificati di esenzione. "Caricavamo i certificati fiscali dei nostri clienti nel programma di automazione fiscale", ha spiegato Thanh. "A volte venivano caricati correttamente, altre volte no. Il sistema era macchinoso e soggetto a errori. Ci rallentava invece di aiutarci." In un solo anno, Thanh ha coordinato l'implementazione di due soluzioni fiscali, sostituendo rapidamente il primo fornitore con Avalara, quando è diventato evidente che la soluzione adottata inizialmente non era in grado di gestire i certificati di esenzione.

Perché scegliere Avalara?

Thanh ha valutato soluzioni alternative e alla fine ha consigliato Avalara per la sua comprovata affidabilità, l'interfaccia intuitiva e la reputazione di cui gode nel settore. "La qualità ha il suo prezzo", ha dichiarato Thanh, evidenziando l’affidabilità di Avalara nel mantenere gli impegni e comunicare in modo trasparente.

 

L'implementazione è stata fluida, con Avalara che ha gestito il progetto ben organizzato e a un supporto tempestivo. Thanh ha apprezzato la chiarezza e la prevedibilità del processo di onboarding, che ha rafforzato la sua fiducia in Avalara come partner a lungo termine.

La tranquillità che Avalara ci offre non ha eguali. Sappiamo che i nostri calcoli sono corretti, i certificati sono gestiti e le dichiarazioni sono presentate nei tempi."

  • — Thanh Nguyen,
  • Responsabile Area Contabile, FrontStream

 

Risultati

Automatizzando la gestione dei certificati di esenzione e la presentazione delle dichiarazioni, Avalara permette ora a FrontStream di risparmiare 10-20 ore al mese e un valore stimato di ca. 3.000-4.000 dollari al mese in risorse interne. Il sistema offre un'integrazione perfetta, calcoli fiscali più precisi e la tranquillità di sapere di essere in regola nelle diverse giurisdizioni fiscali. Thanh attribuisce ad Avalara il merito di aver permesso al team finanziario di crescere in modo efficace senza dover aumentare l'organico. "Ora siamo in grado di gestire la crescita futura senza stress, che l'azienda arrivi a 200 o 500 dipendenti", ha affermato Thanh. Avalara riduce anche il rischio in caso di verifica fiscale e offre preziose risorse di apprendimento attraverso il suo programma Ambassador, a cui Thanh partecipa attivamente.

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