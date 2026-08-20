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Focus sul cliente

Glamira Group punta all'eccellenza nella conformità all'IVA con Avalara

Con Avalara al suo fianco, il colosso della gioielleria può dedicare più tempo all'innovazione e alla crescita e meno tempo a preoccuparsi della conformità alle normative sull'IVA.

Profilo dell'azienda

Glamira Group è un'azienda leader nel settore della gioielleria online, specializzata nella vendita di gioielli personalizzabili di alta qualità a clienti di circa 65 paesi diversi. L'azienda ha aperto il suo primo negozio in Germania nel 1999 e oggi ha otto uffici in Europa, negli Stati Uniti e in Australia. Nel 2013 Glamira ha iniziato a progettare e produrre i propri prodotti e a sviluppare un'infrastruttura e-commerce. Questo ha trasformato l'attività e le ha permesso di espandersi in nuovi mercati esteri.

Con l'aumento della complessità aziendale e delle vendite internazionali sono emerse anche nuove problematiche in materia di IVA.

Con l'espansione delle vendite in nuovi mercati, Glamira ha avuto la necessità di registrarsi ai fini IVA e di presentare dichiarazioni fiscali in più paesi. Registrare un'azienda ai fini IVA in diversi paesi può essere un'attività impegnativa, perché le procedure variano da paese a paese e le barriere linguistiche possono rappresentare un ostacolo. Il piccolo team fiscale si è presto reso conto di dover dedicare una quantità crescente di tempo a cercare di rimanere aggiornato sui requisiti di conformità alle leggi in materia di IVA.

 

Nel 2020, l'azienda si è rivolta a una società leader del settore, Avalara, e ha deciso di affidare le proprie registrazioni e dichiarazioni IVA ad Avalara VAT Returns.

 

Ora, l'azienda carica semplicemente i dati delle transazioni ogni mese sul portale online sicuro e il team di conformità di Avalara compila e presenta le dichiarazioni IVA in tutti i paesi in cui Glamira ha obblighi fiscali, attualmente in 13 paesi. Grazie all'utilizzo di un portale sicuro, Glamira può monitorare facilmente tutte le attività relative alla presentazione delle dichiarazioni fiscali.

 

Il Dott. Mitat Gürkan, Responsabile dell'area contabile internazionale di Glamira, ha dichiarato: "Con Avalara abbiamo la certezza che tutte le nostre dichiarazioni IVA saranno presentate entro le scadenze. Non dobbiamo preoccuparci delle diverse tempistiche, dei diversi approcci degli uffici fiscali locali, delle diverse lingue o requisiti dei paesi o della traduzione degli avvisi fiscali, per essere sicuri di essere conformi".

 

Avalara VAT Returns utilizza il sofisticato software di conformità IVA di Avalara. Questo significa che tutte le transazioni sono sottoposte a oltre 100 controlli di conformità IVA, permettendo al team di Glamira di avere piena fiducia nella corretta applicazione delle regole IVA e nei relativi calcoli in ciascun paese. Il team di conformità multilingue traduce le comunicazioni degli uffici fiscali locali e fornisce supporto durante le verifiche fiscali, se necessario.

 

"Con Avalara abbiamo la certezza che tutte le nostre dichiarazioni IVA saranno presentate entro le scadenze. Non dobbiamo preoccuparci delle diverse tempistiche, dei diversi approcci degli uffici fiscali locali, delle diverse lingue o requisiti dei paesi o della traduzione degli avvisi fiscali, per essere sicuri di essere conformi".

  • — Dott. Mitat Gürkan, Responsabile Area Contabile Internazionale
  • Glamira

 

Riduci il rischio (e il costo) di commettere errori

Ogni azienda sa che, quando si tratta del fisco, è importante fare bene le cose fin dall'inizio. Lavorare con Avalara significa che il reparto fiscale di Glamira non solo risparmia tempo, ma anche denaro, riducendo i rischi per l'azienda.

 

Gürkan afferma: "Con un team relativamente piccolo, era sempre più difficile rimanere aggiornati su tutti i requisiti di registrazione e presentazione delle dichiarazioni nei diversi paesi. Ora che possiamo contare sul supporto esperto di Avalara, siamo liberi di occuparci di altre cose importanti, con la tranquillità di sapere di non essere esposti al rischio di sanzioni legate all'IVA internazionale. Quando dobbiamo effettuare una nuova registrazione fiscale in un altro Paese, Avalara provvede a tutto per noi."

 

E continua: "La forza di Avalara risiede nel suo vasto team con una conoscenza approfondita della normativa fiscale locale."

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