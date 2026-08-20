Con l'espansione delle vendite in nuovi mercati, Glamira ha avuto la necessità di registrarsi ai fini IVA e di presentare dichiarazioni fiscali in più paesi. Registrare un'azienda ai fini IVA in diversi paesi può essere un'attività impegnativa, perché le procedure variano da paese a paese e le barriere linguistiche possono rappresentare un ostacolo. Il piccolo team fiscale si è presto reso conto di dover dedicare una quantità crescente di tempo a cercare di rimanere aggiornato sui requisiti di conformità alle leggi in materia di IVA.

Nel 2020, l'azienda si è rivolta a una società leader del settore, Avalara, e ha deciso di affidare le proprie registrazioni e dichiarazioni IVA ad Avalara VAT Returns.

Ora, l'azienda carica semplicemente i dati delle transazioni ogni mese sul portale online sicuro e il team di conformità di Avalara compila e presenta le dichiarazioni IVA in tutti i paesi in cui Glamira ha obblighi fiscali, attualmente in 13 paesi. Grazie all'utilizzo di un portale sicuro, Glamira può monitorare facilmente tutte le attività relative alla presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Il Dott. Mitat Gürkan, Responsabile dell'area contabile internazionale di Glamira, ha dichiarato: "Con Avalara abbiamo la certezza che tutte le nostre dichiarazioni IVA saranno presentate entro le scadenze. Non dobbiamo preoccuparci delle diverse tempistiche, dei diversi approcci degli uffici fiscali locali, delle diverse lingue o requisiti dei paesi o della traduzione degli avvisi fiscali, per essere sicuri di essere conformi".

Avalara VAT Returns utilizza il sofisticato software di conformità IVA di Avalara. Questo significa che tutte le transazioni sono sottoposte a oltre 100 controlli di conformità IVA, permettendo al team di Glamira di avere piena fiducia nella corretta applicazione delle regole IVA e nei relativi calcoli in ciascun paese. Il team di conformità multilingue traduce le comunicazioni degli uffici fiscali locali e fornisce supporto durante le verifiche fiscali, se necessario.