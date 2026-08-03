Iniziare
Prizm dark blue background

Testimonianza del cliente

GlobalPost offre supporto agli operatori che effettuano spedizioni internazionali.

Risultati

Compliance fiscale ottimizzata

Crescita aziendale

Vantaggio competitivo

Più soddisfazione clienti

Maggiore precisione

Profilo dell'azienda

GlobalPost International opera all'interno del gruppo Auctane come vettore per i servizi di spedizione nazionali e internazionali rivolti alle piccole e medie imprese. Fornisce servizi di consegna e gestione logistica a 50.000 venditori che vendono all'estero su marketplace come Amazon, eBay ed Etsy. Grazie all'integrazione con l'ecosistema di piattaforme tecnologiche per la gestione delle spedizioni di Auctane, tra cui Stamps.com e ShipStation, GlobalPost supporta i venditori nella loro crescita in nuovi mercati globali. 

Problematiche fiscali

Il Vice Presidente di GlobalPost, Shea Felix, ha guidato lo sviluppo dell'azienda fin dai suoi inizi nel 2016. Spiega che molti retailer che utilizzano GlobalPost per spedire per la prima volta i propri prodotti all'estero non comprendono la complessità degli adempimenti fiscali e normativi legati al commercio transfrontaliero.

 

"Il nostro target ideale sono le piccole realtà che si affacciano per la prima volta al mondo delle spedizioni internazionali. Tantissimi clienti provano a effettuare una spedizione internazionale e poi non lo fanno più. Questo mette in evidenza le difficoltà che si incontrano quando si spedisce merce oltre confine. Le aziende sanno di avere opportunità di guadagno. Sanno di poter far crescere la propria attività. Ma quando i costi di gestione o la complessità delle procedure diventano troppo elevati, preferiscono tornare alle spedizioni nazionali.

 

I dazi e le tariffe doganali spesso causano confusione sia per i venditori che per gli acquirenti. Quando un venditore spedisce con la formula DDP (Delivered Duty Paid), l'acquirente paga in anticipo i dazi e le imposte e può prendere una decisione informata sul proprio acquisto.

 

Quando si spedisce DDP, è importante che i venditori identifichino il contenuto di ogni spedizione con i codici del Sistema Armonizzato (HS) specifici per paese. Senza un processo intuitivo ed efficiente per la gestione dei codici tariffari, i venditori rischiano di vedere i propri pacchi rimanere bloccati alla dogana o respinti e quindi di perdere ricavi. Ma se un venditore non spedisce in modalità DDP, l'acquirente potrebbe scoprire solo al momento della consegna che per accettare il pacco deve pagare oneri aggiuntivi e potrebbe quindi rifiutarlo.

 

"Se le imposte non sono trasparenti, la percentuale di rifiuto è alta. Poi il pacco deve essere rispedito al mittente e anche questo ha un costo. Volevamo che i venditori fossero informati su come gestire le spedizioni internazionali", afferma Shea.

Perché scegliere Avalara?

GlobalPost si è rivolto ad Avalara a seguito di un'acquisizione. Shea conosceva il Presidente e CEO di una società acquisita da Avalara e la sua azienda aveva sviluppato una soluzione adottata da agenzie governative statunitensi e da importanti organizzazioni del settore privato.

 

La scelta di Shea è nata dall’esigenza di disporre di una soluzione semplice, veloce e conveniente, caratteristiche offerte da Avalara Self-Serve Tariff Code Classification. "Precisione e facilità d'uso erano le nostre massime priorità e questo strumento offre proprio ciò di cui avevamo bisogno", afferma Shea.

 

I venditori che visitano il sito web di GlobalPost possono utilizzare la classificazione self-service dei codici tariffari di Avalara per cercare i codici HS necessari a classificare le merci per l'esportazione internazionale. I venditori che effettuano spedizioni possono facilmente cercare la descrizione di un prodotto, come "smartphone" o "T-shirt di cotone": lo strumento utilizza l'intelligenza artificiale per generare codici universali a 6 cifre obbligatori o codici specifici per paese a 10 cifre.

 

Una volta ottenuto il codice doganale, è possibile copiarlo e incollarlo nel calcolatore di dazi e imposte per ottenere il calcolo dei dazi applicabili. Funziona tutto alla perfezione", spiega Shea.

"Lo strumento Self-Serve Tariff Code Classification ha cambiato l'approccio dei nostri venditori alle spedizioni internazionali. È una soluzione semplice, precisa e conveniente, che ha semplificato i processi e permesso ai nostri clienti di espandere le loro operazioni senza paura di complicazioni alla dogana."

  • — Shea Felix
  • Vice Presidente, GlobalPost International

 

Risultati

Offrendo lo strumento gratuitamente, GlobalPost ha migliorato la soddisfazione dei clienti e ha permesso ai venditori più piccoli di espandersi nei mercati esteri senza il timore di costi imprevisti o rifiuto dei pacchi. La scelta strategica di Shea ha permesso non solo di ottimizzare l’efficienza operativa, ma anche di affermare GlobalPost come partner affidabile per le spedizioni internazionali, sostenendo la crescita e i risultati positivi dell’azienda e dei suoi clienti.

 

"Lo strumento Self-Serve Tariff Code Classification ha cambiato l'approccio dei nostri venditori alle spedizioni internazionali. È una soluzione semplice, precisa e conveniente, che ha semplificato i processi e permesso ai nostri clienti di espandere le loro operazioni senza paura di complicazioni alla dogana."

 

Ora, quando l'assistenza di GlobalPost riceve una chiamata da un cliente preoccupato che le spedizioni possano essere respinte o restituite, il team li guida nell'utilizzo di Self-Serve Tariff Code Classification per evitare che problemi simili si ripresentino in futuro. "Le chiamate di reclamo dei clienti si sono trasformate da esperienze negative a momenti di crescita", afferma Shea.

 

GlobalPost cita la disponibilità dello strumento anche nei materiali di marketing. "Lo segnaliamo ai clienti ogni volta che possiamo. Dai clic sappiamo che attira l'attenzione", afferma Shea.

 

"Consiglio questo strumento alle aziende che offrono servizi simili ai nostri e ai venditori più grandi che gestiscono volumi sempre maggiori. Non è complicato da usare e riduce di molto le complessità operative nelle spedizioni internazionali", aggiunge.

Sei pronto a scoprire cosa può fare Avalara per te?

Prenota una demo per conoscere la nostra soluzione.
Richiedi una demo
Acerca de Avalara
Prodotti e servizi
Risorse
Contattacci

dal lunedì al venerdì 

9:00 – 19:00 GMT 
Siti globali