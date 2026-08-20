La fiscalità nel settore delle telecomunicazioni è particolarmente problematica e può arrivare a generare "imposte sulle imposte", in cui un tributo si applica su un altro. Ad esempio, il Federal Universal Service Fund può includere alcune imposte dell’Universal Service Fund dello Stato, oltre a specifici oneri e supplementi locali.

"Magari tutte queste imposte e oneri non si vedono in fattura, ma il calcolo a monte deve essere corretto o si rischia di incorrere in sanzioni", afferma Erwin Wilson, Responsabile delle imposte indirette presso Globalstar. "A rendere le cose ancora più complicate, le normative e i dazi cambiano di continuo nelle diverse giurisdizioni fiscali. Ad esempio, gli oneri relativi al servizio 911 sono solitamente regolamentati a livello di Stato e talvolta a livello di città e di contea. Essere conformi significa rispettare questi requisiti in continua evoluzione, a ogni livello e su base mensile."

Globalstar presenta dichiarazioni in tutti i 50 Stati, quindi con più di 3.000 contee e quasi 20.000 città da tenere sotto controllo. "Per stare al passo con i requisiti di conformità e dichiarazione dovremmo aumentare l'organico del reparto in modo significativo," afferma Erwin. "Parliamo di diverse nuove assunzioni a tempo pieno, e anche così, penso che sarebbe impossibile."