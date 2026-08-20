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Globalstar fa chiarezza sulla conformità fiscale

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Competenza fiscale

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All’avanguardia nei servizi mobili voce e dati satellitari, Globalstar mette a disposizione un solution center per soluzioni IoT (Internet of Things) su misura, dispositivi personali di localizzazione e connettività Wi-Fi via satellite dedicati alla gestione degli asset, alla sicurezza delle persone e alle comunicazioni di emergenza.

Problematiche fiscali

La fiscalità nel settore delle telecomunicazioni è particolarmente problematica e può arrivare a generare "imposte sulle imposte", in cui un tributo si applica su un altro. Ad esempio, il Federal Universal Service Fund può includere alcune imposte dell’Universal Service Fund dello Stato, oltre a specifici oneri e supplementi locali.

 

"Magari tutte queste imposte e oneri non si vedono in fattura, ma il calcolo a monte deve essere corretto o si rischia di incorrere in sanzioni", afferma Erwin Wilson, Responsabile delle imposte indirette presso Globalstar. "A rendere le cose ancora più complicate, le normative e i dazi cambiano di continuo nelle diverse giurisdizioni fiscali. Ad esempio, gli oneri relativi al servizio 911 sono solitamente regolamentati a livello di Stato e talvolta a livello di città e di contea. Essere conformi significa rispettare questi requisiti in continua evoluzione, a ogni livello e su base mensile."

 

Globalstar presenta dichiarazioni in tutti i 50 Stati, quindi con più di 3.000 contee e quasi 20.000 città da tenere sotto controllo. "Per stare al passo con i requisiti di conformità e dichiarazione dovremmo aumentare l'organico del reparto in modo significativo," afferma Erwin. "Parliamo di diverse nuove assunzioni a tempo pieno, e anche così, penso che sarebbe impossibile."

Perché scegliere Avalara?

Invece di aumentare il personale dipendente, Globalstar si affida ad Avalara per fornire calcoli fiscali regolarmente aggiornati sulle comunicazioni e per supportare l'azienda con la presentazione delle dichiarazioni e il versamento delle imposte. Il team di Avalara esperto di fiscalità nel settore delle telecomunicazioni controlla le normative, i regolamenti e le aliquote applicabili. "Ci affidiamo all'esperienza di Avalara e alle loro soluzioni", afferma Erwin. La precisione è il loro mestiere e la loro tecnologia ci semplifica la vita.

"Ci affidiamo all'esperienza di Avalara e alle loro soluzioni. La precisione è il loro mestiere e la loro tecnologia ci semplifica la vita.

  • — Erwin Wilson
  • Responsabile imposte indirette senior

 

Risultati

Globalstar integra Avalara AvaTax for Communications nel suo sistema di fatturazione, CSG Singleview. AvaTax gestisce tutti i calcoli necessari relativi alle imposte sulle vendite (sales tax) e sull'uso (use tax), oltre alle imposte sulle telecomunicazioni, agli oneri applicabili e alle maggiorazioni previste. Con Avalara Returns for Communications, Globalstar può delegare la compilazione, la presentazione e il versamento delle dichiarazioni, migliorando la conformità in un'ampia gamma di giurisdizioni e regimi fiscali.

 

"Siamo molto soddisfatti dei risultati", afferma Erwin. "Quando siamo migrati a Singleview, abbiamo esteso l'uso di Avalara a molti altri paesi, tra cui Canada, Australia, Nuova Zelanda e gran parte dell'Europa." 

 

"Nei mercati in cui non usiamo Avalara, la mancanza di precisione ci dà molti problemi operativi", aggiunge. "Non abbiamo mai avuto problemi dove usiamo Avalara, il che è molto rassicurante."

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