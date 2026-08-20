Groupon era alla ricerca di un motore di calcolo fiscale affidabile, compatibile con i sistemi esistenti, semplice da implementare e senza costi proibitivi.
"È stato facile collaborare con Avalara", afferma Brad. "Attualmente utilizziamo AvaTax per tutti i calcoli dell'imposta sulle vendite (sales tax) nazionale e Avalara Returns per gestire le centinaia di dichiarazioni mensili della sales tax"
Avalara ha affiancato Groupon nello sviluppo di una soluzione che permetta ai venditori della piattaforma di gestire i propri account AvaTax collegati all'account di Groupon. Negli Stati che richiedono ai marketplace di riscuotere le imposte per conto dei venditori che vendono sulle loro piattaforme, Groupon può riscuotere le imposte senza alcun intervento da parte del venditore. In altri Stati, Avalara consente ai venditori di Groupon di decidere se affidare a Groupon la riscossione delle imposte per loro conto all'atto del pagamento. Se scelgono di non affidare a Groupon la riscossione delle imposte, Groupon può limitarsi a trasferire gli importi al venditore, che provvederà direttamente al versamento.
"La soluzione personalizzata che abbiamo sviluppato con Avalara è stata una vera svolta", afferma Brad. "Ci consente di mantenere i prodotti sulla piattaforma garantendo al tempo stesso la conformità agli obblighi fiscali."