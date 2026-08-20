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Testimonianza del cliente

Groupon si affida ad Avalara per ridurre la complessità fiscale

Risultati

Compliance consolidata

Crescita abilitata

Configurazione flessibile

Procedure migliorate

Profilo dell'azienda

In un’economia sempre più globale, le aziende operano attraverso numerosi canali. Groupon è il punto di riferimento per milioni di consumatori che desiderano scoprire e acquistare prodotti, servizi ed esperienze offerti da aziende locali e internazionali.

Problematiche fiscali

Groupon è un marketplace globale e deve rispettare numerosi obblighi di rendicontazione fiscale, tra cui le norme statunitensi sul "nexus" economico e sui marketplace, oltre ai requisiti internazionali in materia di fatturazione elettronica e trasparenza fiscale.

 

"Il panorama delle imposte indirette, sia negli Stati Uniti che all'estero, è in rapida trasformazione", afferma Brad Caproni, Responsabile imposte indirette globali per Groupon. "Le autorità fiscali si stanno adeguando alla digitalizzazione dell’economia globale: garantire la conformità a queste normative nuove e in costante evoluzione è una sfida enorme."

Perché scegliere Avalara?

Groupon era alla ricerca di un motore di calcolo fiscale affidabile, compatibile con i sistemi esistenti, semplice da implementare e senza costi proibitivi.

 

"È stato facile collaborare con Avalara", afferma Brad. "Attualmente utilizziamo AvaTax per tutti i calcoli dell'imposta sulle vendite (sales tax) nazionale e Avalara Returns per gestire le centinaia di dichiarazioni mensili della sales tax"

 

Avalara ha affiancato Groupon nello sviluppo di una soluzione che permetta ai venditori della piattaforma di gestire i propri account AvaTax collegati all'account di Groupon. Negli Stati che richiedono ai marketplace di riscuotere le imposte per conto dei venditori che vendono sulle loro piattaforme, Groupon può riscuotere le imposte senza alcun intervento da parte del venditore. In altri Stati, Avalara consente ai venditori di Groupon di decidere se affidare a Groupon la riscossione delle imposte per loro conto all'atto del pagamento. Se scelgono di non affidare a Groupon la riscossione delle imposte, Groupon può limitarsi a trasferire gli importi al venditore, che provvederà direttamente al versamento.

 

"La soluzione personalizzata che abbiamo sviluppato con Avalara è stata una vera svolta", afferma Brad. "Ci consente di mantenere i prodotti sulla piattaforma garantendo al tempo stesso la conformità agli obblighi fiscali."

"La soluzione personalizzata che abbiamo sviluppato con Avalara è stata una vera svolta. Ci consente di mantenere i prodotti sulla piattaforma garantendo al tempo stesso la conformità agli obblighi fiscali."

  • — Brad Caproni
  • Responsabile imposte indirette globali

 

Risultati

"Lasciare ad Avalara la gestione degli aggiornamenti delle aliquote e dell'imponibilità degli articoli è stato provvidenziale", continua Brad. "Senza il supporto di un partner esterno, sarebbe impossibile gestire il continuo evolversi delle aliquote fiscali. Avalara solleva il nostro personale dal pesante onere della compliance, occupandosi di tutto: dalla compilazione e presentazione delle dichiarazioni fino ai versamenti e alla gestione delle comunicazioni delle autorità fiscali."

 

Brad aggiunge che la collaborazione con Avalara ha eliminato gli ostacoli all'introduzione di nuove tipologie di prodotti. "Non dobbiamo più bloccare il lancio di un prodotto per stabilire in quali giurisdizioni è imponibile", spiega. "Lasciamo che sia Avalara a prendere queste decisioni per noi. Ci basta assegnare il codice fiscale corretto e assicurarci che tutti i dati necessari vengano trasmessi tramite API: dopodiché siamo pronti a partire."

 

"Avalara è parte integrante della strategia di conformità fiscale di Groupon", conclude Brad. "L'aggiornamento delle aliquote e la determinazione dell'imponibilità degli articoli sono rapidi e accurati, e il personale è preparato e cordiale."

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