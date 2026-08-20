"Lasciare ad Avalara la gestione degli aggiornamenti delle aliquote e dell'imponibilità degli articoli è stato provvidenziale", continua Brad. "Senza il supporto di un partner esterno, sarebbe impossibile gestire il continuo evolversi delle aliquote fiscali. Avalara solleva il nostro personale dal pesante onere della compliance, occupandosi di tutto: dalla compilazione e presentazione delle dichiarazioni fino ai versamenti e alla gestione delle comunicazioni delle autorità fiscali."

Brad aggiunge che la collaborazione con Avalara ha eliminato gli ostacoli all'introduzione di nuove tipologie di prodotti. "Non dobbiamo più bloccare il lancio di un prodotto per stabilire in quali giurisdizioni è imponibile", spiega. "Lasciamo che sia Avalara a prendere queste decisioni per noi. Ci basta assegnare il codice fiscale corretto e assicurarci che tutti i dati necessari vengano trasmessi tramite API: dopodiché siamo pronti a partire."

"Avalara è parte integrante della strategia di conformità fiscale di Groupon", conclude Brad. "L'aggiornamento delle aliquote e la determinazione dell'imponibilità degli articoli sono rapidi e accurati, e il personale è preparato e cordiale."