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Testimonianza del cliente

GTSE accelera l'espansione negli Stati Uniti con Avalara e BigCommerce

Risultati

Crescita abilitata

Compliance consolidata

Processi migliorati

Profilo dell'azienda

Fondata nel 2014 e con sede nel Regno Unito, GTSE commercializza principalmente fascette fermacavo (zip tie), nastri e altri materiali di consumo professionali, dai componenti per l'automotive ai prodotti per la gestione dei cavi e gli impianti elettrici.

Problematiche fiscali

GTSE ha iniziato come azienda B2B operante sul mercato nazionale ed è cresciuta rapidamente. Presto l'azienda ha colto l'opportunità di rivolgersi al mercato consumer tramite Amazon, il che le ha permesso di espandersi in altri mercati dell'UE. "Con Amazon è stato molto facile entrare in nuovi territori, soprattutto prima della Brexit", afferma Tom Armenante, Responsabile e-commerce dell'azienda. "Amazon spediva i materiali dal Regno Unito all'UE per noi, e vendere in Europa era molto facile."

 

Nel 2020, l'azienda ha utilizzato la piattaforma di Amazon per iniziare a vendere nel mercato statunitense. "Il business è cresciuto molto, molto rapidamente", afferma Tom, "così abbiamo deciso di creare il nostro sito web negli Stati Uniti nel 2023." Mentre Amazon forniva un supporto di base per il calcolo dell'imposta sulle vendite (sales tax) negli Stati Uniti, il livello di complessità del nuovo sito web avrebbe gravato pesantemente sulle risorse interne di GTSE.

 

"Abbiamo sempre cercato di mantenere una struttura snella all’interno dell’azienda", afferma Tom. Non volevamo creare un team interno di specialisti per affrontare tutte le complessità della fiscalità statunitense. Fin dall'inizio, sapevamo che avremmo avuto bisogno di un partner per semplificarci la conformità alla sales tax negli Stati Uniti. La nostra preoccupazione principale era il monitoraggio continuo delle soglie della sales tax e dei requisiti specifici di ogni Stato."

Perché scegliere Avalara?

Avendo scelto BigCommerce come piattaforma e-commerce, GTSE aveva un requisito imprescindibile per il software di compliance fiscale: l'integrazione. "Per molti brand, l’espansione globale sembra un’impresa difficile, ma le aziende che muovono i primi passi nell’e-commerce spesso nascono già con una visione internazionale", afferma Matt Crawford, responsabile delle partnership tecnologiche globali di BigCommerce. "Il nostro obiettivo è semplificare il processo per i venditori, integrando strumenti come Avalara."

 

"Se sei sull'app store di BigCommerce, è un ottimo inizio", afferma Tom. In quel breve elenco, Avalara è emersa rapidamente come la scelta migliore per due ragioni. "Si è distinta per l'integrazione e la reputazione", afferma Tom. Inoltre, uno dei membri del team GTSE la conosceva già.

 

"Avevo già usato Avalara in ruoli precedenti, quindi conoscevo i vantaggi della soluzione", afferma Louise Broadhurst, responsabile finanziario di GTSE. Il software Avalara automatizza la conformità fiscale e può contribuire a migliorare la precisione riducendo i costi. "Avalara ci permette di concentrarci sulla crescita del business."

 

"Ci aspettiamo una crescita esponenziale negli Stati Uniti nei prossimi 12 mesi, quindi è molto probabile che dovremo registrarci ai fini fiscali in molti più Stati. Con Avalara, ci sentiamo più che pronti."

  • — Tom Armenante
  • Responsabile e-commerce

 

Risultati

GTSE ha implementato Avalara nel novembre 2023, dopo un breve periodo di configurazione e integrazione. "L'intero processo è stato gestito in modo davvero, davvero fluido", ricorda Tom. “Il processo di assegnazione dei codici di trattamento fiscale corretti ai prodotti è stato molto intuitivo… è andato tutto liscio. Ci sono volute alcune settimane, forse meno."

 

Grazie all'approccio proattivo alla compliance fiscale, GTSE è riuscita a evitare di dover intervenire in modo reattivo con la crescita delle vendite negli Stati Uniti. "Siamo riusciti a risparmiarci l'onere amministrativo di dover ricostruire la situazione a posteriori e registrarci di nuovo", afferma Louise.

 

"Il team di Avalara è stato molto disponibile e ci ha supportato in tutto ciò di cui avevamo bisogno", afferma Tom, "ma, onestamente, non c'è stata molta interazione con loro, perché tutti gli ordini sono passati senza problemi attraverso il nostro sistema."

 

Con l'integrazione di Avalara per BigCommerce, Tom ritiene che la crescita continua e accelerata di GTSE nel mercato statunitense sarà quasi priva di ostacoli, almeno dal punto di vista della compliance.

 

"Ci aspettiamo una crescita esponenziale negli Stati Uniti nei prossimi 12 mesi e stiamo investendo molto in magazzino e infrastrutture per sostenere questa crescita, quindi è prevedibile che dovremo registrarci in molti più Stati", spiega. "Facciamo vendite B2B, pertanto ci occuperemo anche del monitoraggio dei certificati di esenzione dalla sales tax nell'ambito del monitoraggio continuo della compliance fiscale. Con Avalara, ci sentiamo più che pronti."

 

 

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