GTSE ha implementato Avalara nel novembre 2023, dopo un breve periodo di configurazione e integrazione. "L'intero processo è stato gestito in modo davvero, davvero fluido", ricorda Tom. “Il processo di assegnazione dei codici di trattamento fiscale corretti ai prodotti è stato molto intuitivo… è andato tutto liscio. Ci sono volute alcune settimane, forse meno."
Grazie all'approccio proattivo alla compliance fiscale, GTSE è riuscita a evitare di dover intervenire in modo reattivo con la crescita delle vendite negli Stati Uniti. "Siamo riusciti a risparmiarci l'onere amministrativo di dover ricostruire la situazione a posteriori e registrarci di nuovo", afferma Louise.
"Il team di Avalara è stato molto disponibile e ci ha supportato in tutto ciò di cui avevamo bisogno", afferma Tom, "ma, onestamente, non c'è stata molta interazione con loro, perché tutti gli ordini sono passati senza problemi attraverso il nostro sistema."
Con l'integrazione di Avalara per BigCommerce, Tom ritiene che la crescita continua e accelerata di GTSE nel mercato statunitense sarà quasi priva di ostacoli, almeno dal punto di vista della compliance.
"Ci aspettiamo una crescita esponenziale negli Stati Uniti nei prossimi 12 mesi e stiamo investendo molto in magazzino e infrastrutture per sostenere questa crescita, quindi è prevedibile che dovremo registrarci in molti più Stati", spiega. "Facciamo vendite B2B, pertanto ci occuperemo anche del monitoraggio dei certificati di esenzione dalla sales tax nell'ambito del monitoraggio continuo della compliance fiscale. Con Avalara, ci sentiamo più che pronti."