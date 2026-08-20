GTSE ha iniziato come azienda B2B operante sul mercato nazionale ed è cresciuta rapidamente. Presto l'azienda ha colto l'opportunità di rivolgersi al mercato consumer tramite Amazon, il che le ha permesso di espandersi in altri mercati dell'UE. "Con Amazon è stato molto facile entrare in nuovi territori, soprattutto prima della Brexit", afferma Tom Armenante, Responsabile e-commerce dell'azienda. "Amazon spediva i materiali dal Regno Unito all'UE per noi, e vendere in Europa era molto facile."

Nel 2020, l'azienda ha utilizzato la piattaforma di Amazon per iniziare a vendere nel mercato statunitense. "Il business è cresciuto molto, molto rapidamente", afferma Tom, "così abbiamo deciso di creare il nostro sito web negli Stati Uniti nel 2023." Mentre Amazon forniva un supporto di base per il calcolo dell'imposta sulle vendite (sales tax) negli Stati Uniti, il livello di complessità del nuovo sito web avrebbe gravato pesantemente sulle risorse interne di GTSE.

"Abbiamo sempre cercato di mantenere una struttura snella all’interno dell’azienda", afferma Tom. Non volevamo creare un team interno di specialisti per affrontare tutte le complessità della fiscalità statunitense. Fin dall'inizio, sapevamo che avremmo avuto bisogno di un partner per semplificarci la conformità alla sales tax negli Stati Uniti. La nostra preoccupazione principale era il monitoraggio continuo delle soglie della sales tax e dei requisiti specifici di ogni Stato."