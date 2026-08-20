Haltec ora risparmia centinaia di ore all'anno per la conformità fiscale e ha evitato di assumere due dipendenti a tempo pieno aggiuntivi. "È tempo di tornare a investire sullo sviluppo dei prodotti e sulle relazioni con i clienti", afferma Ken Coyne, Vice Presidente business development. I processi di presentazione delle dichiarazioni, che una volta richiedevano settimane, ora vengono svolti molto più rapidamente. “Le dichiarazioni che prima richiedevano tre settimane ora sono pronte in poche ore", conferma Brooks. La gestione dei certificati di esenzione è completamente automatizzata. "Prima era un incubo di cartelle e di solleciti ai clienti. Ora i clienti ricevono solo un promemoria e caricano il certificato. "Fatto", dice. Anche i clienti traggono beneficio da un processo di fatturazione più preciso e in tempo reale. "I nostri clienti sanno che le nostre fatture sono corrette, e questo crea fiducia", sottolinea Brooks.

Con il tempo e le risorse recuperate, i dirigenti di Haltec possono concentrarsi sull'innovazione, sulle partnership e sull'aumento dell'offerta di prodotti. "Stiamo crescendo velocemente e Avalara ci dà la tranquillità di poter adeguare i sistemi alla nostra crescita senza problemi di conformità", afferma Adam. Frank aggiunge: "Ci permette di agire rapidamente e di rimanere competitivi senza aumentare il personale."