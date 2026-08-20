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Testimonianza del cliente

Haltec recupera tempo e cresce più velocemente in 45 Stati

Haltec Customer story

Risultati

Centinaia di ore risparmiate ogni anno

Nessun aumento del personale

Maggiore conformità fiscale

Fatturazione più rapida

Profilo dell'azienda

Fondata nel 1970, Haltec Corporation è un'azienda leader a livello globale nella produzione di sistemi di valvole per pneumatici, dispositivi di gonfiaggio e tecnologie di controllo della coppia di serraggio. Quella che era partita come una piccola azienda familiare in Ohio è diventata un'attività con 250 dipendenti che serve clienti in oltre 130 paesi. Con una solida tradizione produttiva negli Stati Uniti e una forte vocazione all’innovazione, Haltec unisce competenze ingegneristiche e capacità di risolvere i problemi con una particolare attenzione alle esigenze dei clienti in settori quali l'automotive, il trasporto su strada e l'industria mineraria. "Cerchiamo sempre modi nuovi per sviluppare soluzioni sempre più efficaci per i nostri clienti", afferma Adam Smith, Responsabile Marketing Strategico. "L'innovazione fa parte del nostro DNA."

Problematiche fiscali

Man mano che Haltec si espandeva negli Stati Uniti, l'azienda si trovava ad affrontare obblighi fiscali sempre più complessi in 45 Stati, ognuno con le proprie aliquote fiscali in continuo cambiamento. Gestire manualmente le dichiarazioni dell'imposta sulle vendite (sales tax) e i certificati di esenzione richiedeva sempre più tempo e non era più sostenibile per il reparto finanziario, composto da poche risorse. "Prima di Avalara, dedicavamo due o tre settimane al mese alle dichiarazioni fiscali e al monitoraggio dei certificati", afferma Brooks Bezon, CFO. "Richiedeva molto tempo ed era soggetto a errori." Mantenere la compliance significava aggiornare costantemente le aliquote, fare opera di sensibilizzazione con i clienti per i certificati e presentare dichiarazioni in diverse giurisdizioni fiscali, cosa che portava un carico di lavoro eccessivo per le nostre risorse. "Prima di Avalara, rintracciare i certificati era un lavoro a tempo pieno", ha aggiunto Brooks.

Perché scegliere Avalara?

Per rimanere agile e conforme, Haltec si è rivolta ad Avalara AvaTax, Avalara Exemption Certificate Management e Avalara Managed Returns. Avalara è stata raccomandata da SYSPRO, partner ERP di lunga data di Haltec, per la sua perfetta integrazione e la sua comprovata precisione. "L'integrazione con SYSPRO è stata una svolta", ha osservato Frank Bezon, Presidente. "È stato il fattore decisivo per noi." Haltec ha condotto circa un mese di test prima di andare online. "Abbiamo seguito alcuni corsi online, abbiamo fatto dei test nella sandbox ed eravamo pronti a partire. È stato molto intuitivo", aggiunge Brooks. "Avalara è diventata parte del nostro team, quasi come il nostro reparto fiscale interno." Spiega Frank: "Avalara e SYSPRO sono riuscite a risolvere tutti i nostri problemi. La nostra priorità non era assumere nuove persone per il reparto contabilità, ma investire le risorse nella crescita dell’azienda, cosa che questa soluzione ci ha permesso di fare."

"Avalara ci ha fatto risparmiare centinaia di ore all'anno per la conformità fiscale. È praticamente diventata il nostro reparto fiscale interno."

  • — Brooks Bezon
  • CFO, Haltec Corporation

 

Risultati

Haltec ora risparmia centinaia di ore all'anno per la conformità fiscale e ha evitato di assumere due dipendenti a tempo pieno aggiuntivi. "È tempo di tornare a investire sullo sviluppo dei prodotti e sulle relazioni con i clienti", afferma Ken Coyne, Vice Presidente business development. I processi di presentazione delle dichiarazioni, che una volta richiedevano settimane, ora vengono svolti molto più rapidamente. “Le dichiarazioni che prima richiedevano tre settimane ora sono pronte in poche ore", conferma Brooks. La gestione dei certificati di esenzione è completamente automatizzata. "Prima era un incubo di cartelle e di solleciti ai clienti. Ora i clienti ricevono solo un promemoria e caricano il certificato. "Fatto", dice. Anche i clienti traggono beneficio da un processo di fatturazione più preciso e in tempo reale. "I nostri clienti sanno che le nostre fatture sono corrette, e questo crea fiducia", sottolinea Brooks.

 

Con il tempo e le risorse recuperate, i dirigenti di Haltec possono concentrarsi sull'innovazione, sulle partnership e sull'aumento dell'offerta di prodotti. "Stiamo crescendo velocemente e Avalara ci dà la tranquillità di poter adeguare i sistemi alla nostra crescita senza problemi di conformità", afferma Adam. Frank aggiunge: "Ci permette di agire rapidamente e di rimanere competitivi senza aumentare il personale."

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