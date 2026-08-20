All'inizio del 2016, Hickory Farms ha scelto Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations come nuovo sistema ERP.

La priorità successiva è stata individuare una soluzione in grado di gestire la crescente complessità delle sales tax. Sulla base delle raccomandazioni di Microsoft e del partner incaricato dell’implementazione, Matt e il suo team hanno individuato rapidamente in Avalara AvaTax la soluzione per automatizzare il calcolo della sales tax e in Avalara Exemption Certificate Management lo strumento per gestire i certificati di esenzione e gli adempimenti normativi.

"Avalara è stata tra le prime a collaborare con Microsoft e a essere pronta per il cloud e per Dynamics 365 for Finance and Operations", afferma Matt. "Essere tra i primi ad adottare una soluzione può presentare alcune problematiche, ma ci ha dato l’opportunità di testare le nuove piattaforme e di verificarne l’efficacia per le nostre esigenze."

Se da un lato uscire dal business dei datacenter era un must per Hickory Farms, Matt riconosce anche alcuni vantaggi offerti dalla piattaforma di Avalara, come ad esempio la possibilità di consolidare il calcolo della sales tax e la verifica degli indirizzi per la spedizione in Commerce Cloud Digital, il sistema di e-commerce dell'azienda.