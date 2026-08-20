Iniziare
Prizm dark blue background

Testimonianza del cliente

Hickory Farms cambia per crescere

Risultati

Sistemi integrati

Crescita abilitata

Soddisfazione del cliente

Profilo dell'azienda

Dal 1951, Hickory Farms è leader nella rivendita di prodotti alimentari regalo e specialità gastronomiche, con una presenza online tramite cataloghi, presso grandi distributori e supermercati, e in oltre 750 punti vendita stagionali.

Problematiche fiscali

Nel percorso di crescita e trasformazione del business, Hickory Farms ha visto nel “debito tecnico” dell'azienda un elemento che rallentava il cambiamento. I sistemi che funzionavano bene con i vecchi metodi si rivelavano inadeguati nel nuovo modello. "Avevamo bisogno di un'infrastruttura tecnologica che favorisse la nostra crescita, anziché ostacolarla", ricorda il Direttore operativo Matt James.

 

La conformità all'imposta sulle vendite (sales tax), in particolare, è emersa rapidamente come un'area di crescente complessità. L'azienda mette, nelle stesse confezioni regalo, sia prodotti alimentari che non alimentari, con diverse aliquote applicabili. 

 

La presenza su più canali di vendita ha reso la gestione fiscale ancora più complessa: le spedizioni legate alle vendite online e tramite catalogo, infatti, sono spesso soggette a regole fiscali diverse. Solo le attività nei punti vendita fisici richiedono la gestione della sales tax in 46 Stati, con una complessità ancora maggiore quando si tratta di determinare l’applicabilità delle imposte a livello locale.

Perché scegliere Avalara?

All'inizio del 2016, Hickory Farms ha scelto Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations come nuovo sistema ERP.

 

La priorità successiva è stata individuare una soluzione in grado di gestire la crescente complessità delle sales tax. Sulla base delle raccomandazioni di Microsoft e del partner incaricato dell’implementazione, Matt e il suo team hanno individuato rapidamente in Avalara AvaTax la soluzione per automatizzare il calcolo della sales tax e in Avalara Exemption Certificate Management lo strumento per gestire i certificati di esenzione e gli adempimenti normativi.

 

"Avalara è stata tra le prime a collaborare con Microsoft e a essere pronta per il cloud e per Dynamics 365 for Finance and Operations", afferma Matt. "Essere tra i primi ad adottare una soluzione può presentare alcune problematiche, ma ci ha dato l’opportunità di testare le nuove piattaforme e di verificarne l’efficacia per le nostre esigenze."

 

Se da un lato uscire dal business dei datacenter era un must per Hickory Farms, Matt riconosce anche alcuni vantaggi offerti dalla piattaforma di Avalara, come ad esempio la possibilità di consolidare il calcolo della sales tax e la verifica degli indirizzi per la spedizione in Commerce Cloud Digital, il sistema di e-commerce dell'azienda.

"Volevamo un’unica soluzione capace di fare tutto bene, con alcune funzioni gestite in modo eccellente, e che fosse basata sul cloud." I team coinvolti nel nostro progetto di miglioramento della compliance fiscale si sono dimostrati estremamente reattivi e hanno lavorato molto bene insieme."

  • — Matt James,
  • Direttore operativo

 

Integrazione

Anche se l'implementazione dell'ERP ha presentato "diversi ostacoli", secondo Matt, questi derivavano principalmente dalla portata e dalla velocità del cambiamento avvenuto in Hickory Farms. "Abbiamo dovuto gestire molte difficoltà interne per superare i limiti dei nostri sistemi tecnologici esistenti", spiega. "L’implementazione di un ERP moderno richiedeva una notevole quantità di dati che non erano ancora disponibili nei nostri sistemi. Nel frattempo, stavamo attraversando una fase di importanti trasformazioni interne. Sono state inserite molte nuove persone che stanno imparando a conoscere l’azienda, mentre noi stiamo imparando a gestire nuovi sistemi."

 

Nonostante tutte le difficoltà da affrontare, Matt riferisce che l'integrazione delle due soluzioni è avvenuta senza intoppi. "Essendo tra i primi ad adottare l'integrazione Microsoft-Avalara, ci siamo imbattuti in alcune situazioni nuove. Nessun ostacolo insormontabile, solo lavori necessari per completare l'implementazione", afferma. "I team sono stati incredibilmente reattivi e hanno lavorato benissimo insieme. Tutti i nostri problemi sono stati risolti nel migliore dei modi."

Risultati

L'adozione e l'integrazione di queste piattaforme stanno aiutando Hickory Farms a creare nuove opportunità lungo l’intero ciclo di relazione con il cliente. L'azienda sta attualmente implementando Dynamics 365 for Finance and Operations con AvaTax integrato. In questo modo, gli ordini arriveranno dai negozi al dettaglio, mentre la logistica sarà curata da un magazzino. Un cliente che si reca in negozio per ritirare una confezione di prodotti da regalare a un vicino potrà, nella stessa operazione, inviarne una anche al fratello che vive in un altro Stato.

 

"È già abbastanza complicato calcolare correttamente la sales tax nel singolo punto vendita per gli acquisti effettuati direttamente in cassa", ride Matt. Ora stiamo aggiungendo la complessità della spedizione a qualcuno che si trova in un'altra giurisdizione fiscale. Ma crediamo che sarà un'esperienza nuova e coinvolgente per i clienti, mentre AvaTax gestirà i calcoli fiscali alla cassa."

 

"Stiamo cambiando tanto e ne siamo entusiasti", afferma Matt. "E siamo entusiasti di lavorare con partner eccellenti, che possono favorire i nostri risultati."

Sei pronto a scoprire cosa può fare Avalara per te?

Prenota una demo per conoscere la nostra soluzione.
Richiedi una demo
Acerca de Avalara
Prodotti e servizi
Risorse
Contattacci

dal lunedì al venerdì 

9:00 – 19:00 GMT 
Siti globali