Nel percorso di crescita e trasformazione del business, Hickory Farms ha visto nel “debito tecnico” dell'azienda un elemento che rallentava il cambiamento. I sistemi che funzionavano bene con i vecchi metodi si rivelavano inadeguati nel nuovo modello. "Avevamo bisogno di un'infrastruttura tecnologica che favorisse la nostra crescita, anziché ostacolarla", ricorda il Direttore operativo Matt James.
La conformità all'imposta sulle vendite (sales tax), in particolare, è emersa rapidamente come un'area di crescente complessità. L'azienda mette, nelle stesse confezioni regalo, sia prodotti alimentari che non alimentari, con diverse aliquote applicabili.
La presenza su più canali di vendita ha reso la gestione fiscale ancora più complessa: le spedizioni legate alle vendite online e tramite catalogo, infatti, sono spesso soggette a regole fiscali diverse. Solo le attività nei punti vendita fisici richiedono la gestione della sales tax in 46 Stati, con una complessità ancora maggiore quando si tratta di determinare l’applicabilità delle imposte a livello locale.