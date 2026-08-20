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Testimonianza del cliente

Highgate raggiunge nuove vette con Avalara for Hospitality

Risultati

Migliore efficienza

Tempo risparmiato

Costo ridotto

Crescita abilitata

Profilo dell'azienda

Highgate è una società di gestione, investimento e sviluppo alberghiero con oltre 87.000 camere in gestione tra Nord America, Europa, Caraibi e America Latina.

 

"Siamo cresciuti molto negli ultimi anni e abbiamo portato a casa due acquisizioni. La nostra capacità di automatizzare i processi è assolutamente vitale per aumentare l'efficienza e gestire la crescita dell'azienda", afferma Andrew Greco, Vicepresidente Compliance e Fiscalità di Highgate.

Problematiche fiscali

Consolidare manualmente i dati per determinare gli obblighi fiscali degli hotel o delle società di gestione alberghiera tramite i loro sistemi di back-end è un processo che richiede molto tempo. "È difficile stare aggiornati con le molteplici normative fiscali a livello di Stato, città e giurisdizionale locale", afferma Andrew. "Un'errata interpretazione delle regole fiscali avrebbe conseguenze costose. Soprattutto perché molte giurisdizioni fiscali locali sono severe in materia di conformità e molto rigorose in caso di verifica fiscale."

 

Anche le difficoltà nel reperire personale e l’incoerenza dei dati contribuiscono alla complessità della compliance fiscale in questo comparto. Questi problemi si amplificano quando sono presenti più brand alberghieri, ognuno con il proprio sistema informativo. "Prima di lavorare con Avalara, il nostro processo era molto costoso, complesso e pieno di procedure manuali", ricorda Andrew.

Perché scegliere Avalara?

"Avalara è leader del settore e la sua esperienza nel supportare il comparto alberghiero ci era nota", spiega Andrew. "I contenuti fiscali di altri fornitori non erano paragonabili a quelli offerti da Avalara for Hospitality specificatamente per il settore alberghiero. Nessuno si è nemmeno avvicinato a offrire qualcosa di paragonabile. Gli altri grandi operatori del settore non avevano una soluzione pienamente funzionante per l'imposta sulle transazioni specificatamente legata agli hotel."

"L'utilizzo di Avalara for Hospitality ci ha fatto risparmiare oltre 100.000 dollari all'anno in maggiore efficienza.

  • — Andrew Greco,
  • VP Compliance e Fiscalità, Highgate

 

Risultati

Andrew si affida ad Avalara per mantenere Highgate conforme alle normative fiscali, data la complessità della gestione di più brand alberghieri negli Stati Uniti e all'estero. "Le soluzioni sono eccellenti e il costo per struttura è proporzionato al valore offerto," afferma Andrew. "Risparmiamo molto tempo automatizzando gli aspetti chiave della conformità fiscale. Il più grande risparmio di tempo è stato ottenuto grazie all'elaborazione dei versamenti. Ogni mese trasferiamo i fondi necessari a coprire le imposte dovute e ci assicuriamo di fornire dati accurati. Per tutto il resto ci affidiamo ad Avalara. Ci evita di gestire centinaia di registrazioni di contabilità fornitori ogni mese."

 

Dall'implementazione di Avalara, Andrew ha approfondito il suo rapporto aggiungendo rapidamente nuove strutture per aumentare il valore della soluzione software. "L'utilizzo di Avalara for Hospitality ci ha fatto risparmiare oltre 100.000 dollari all'anno in maggiore efficienza", afferma Andrew.

 

Oltre alla sua soddisfazione per il software, Andrew riconosce l'importanza di lavorare con un team di esperti e del rapporto di collaborazione. "Avalara è diventato un partner importante che apprezza il nostro feedback e implementa i nostri suggerimenti per migliorare il prodotto", afferma Andrew. "Il team di Avalara è eccezionale, va oltre ogni aspettativa."

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