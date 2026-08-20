Consolidare manualmente i dati per determinare gli obblighi fiscali degli hotel o delle società di gestione alberghiera tramite i loro sistemi di back-end è un processo che richiede molto tempo. "È difficile stare aggiornati con le molteplici normative fiscali a livello di Stato, città e giurisdizionale locale", afferma Andrew. "Un'errata interpretazione delle regole fiscali avrebbe conseguenze costose. Soprattutto perché molte giurisdizioni fiscali locali sono severe in materia di conformità e molto rigorose in caso di verifica fiscale."

Anche le difficoltà nel reperire personale e l’incoerenza dei dati contribuiscono alla complessità della compliance fiscale in questo comparto. Questi problemi si amplificano quando sono presenti più brand alberghieri, ognuno con il proprio sistema informativo. "Prima di lavorare con Avalara, il nostro processo era molto costoso, complesso e pieno di procedure manuali", ricorda Andrew.