Andrew si affida ad Avalara per mantenere Highgate conforme alle normative fiscali, data la complessità della gestione di più brand alberghieri negli Stati Uniti e all'estero. "Le soluzioni sono eccellenti e il costo per struttura è proporzionato al valore offerto," afferma Andrew. "Risparmiamo molto tempo automatizzando gli aspetti chiave della conformità fiscale. Il più grande risparmio di tempo è stato ottenuto grazie all'elaborazione dei versamenti. Ogni mese trasferiamo i fondi necessari a coprire le imposte dovute e ci assicuriamo di fornire dati accurati. Per tutto il resto ci affidiamo ad Avalara. Ci evita di gestire centinaia di registrazioni di contabilità fornitori ogni mese."
Dall'implementazione di Avalara, Andrew ha approfondito il suo rapporto aggiungendo rapidamente nuove strutture per aumentare il valore della soluzione software. "L'utilizzo di Avalara for Hospitality ci ha fatto risparmiare oltre 100.000 dollari all'anno in maggiore efficienza", afferma Andrew.
Oltre alla sua soddisfazione per il software, Andrew riconosce l'importanza di lavorare con un team di esperti e del rapporto di collaborazione. "Avalara è diventato un partner importante che apprezza il nostro feedback e implementa i nostri suggerimenti per migliorare il prodotto", afferma Andrew. "Il team di Avalara è eccezionale, va oltre ogni aspettativa."