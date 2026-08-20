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Focus sul cliente

La soluzione AvaTax di Avalara è fondamentale per fornire ai clienti di Centrica Hive un'esperienza semplice e lineare.

AvaTax consente a Hive di entrare con fiducia in nuovi mercati, stabilire rapidamente una presenza e iniziare a servire i clienti.

Profilo dell'azienda

Centrica Hive (Hive) è un fornitore leader di mercato di dispositivi smart home connessi. Utilizzando l'app e il sito web di Hive, i clienti possono controllare una serie di dispositivi connessi a internet nelle loro case. I clienti pagano una quota di abbonamento mensile per accedere e utilizzare i servizi dell'azienda e questo modello è stato fondamentale per la crescita continua e il successo di Hive.

 

In procinto di lanciare una gamma di prodotti innovativi negli Stati Uniti, Centrica Hive ha scelto Avalara, completamente integrata con la piattaforma di gestione degli abbonamenti Zuora, per automatizzare l'intero processo di conformità all'imposta sulle vendite (sales tax). L'enorme numero di transazioni rende l'automazione una necessità; il calcolo manuale potrebbe altrimenti richiedere centinaia di ore di lavoro ogni mese.

 

Geraldene Cummins, Analista finanziario di Centrica Hive, commenta: "Il nostro team finanziario è esperto e molto qualificato, ma tenere sotto controllo il mutevole panorama della sales tax negli Stati Uniti sarebbe stato molto difficile. Dopo aver valutato diverse soluzioni, abbiamo optato per il motore integrato di gestione degli abbonamenti e della sales tax fornito da Zuora e Avalara.

Una soluzione completamente integrata

La soluzione AvaTax di Avalara è completamente integrata con la piattaforma di gestione degli abbonamenti Zuora, progettata per consentire alle aziende di automatizzare l'intero processo, dall'ordine all'incasso. Zuora semplifica il compito altrimenti complicato di gestire tutte le interazioni relative alla cura delle relazioni a lungo termine con i clienti, come fatture e pagamenti, operazioni commerciali e finanziarie.

 

La piattaforma gestisce tutti gli aspetti dell'amministrazione degli abbonamenti, compresa la creazione di piani tariffari e di prodotti personalizzati, le impostazioni dei clienti e dei loro abbonamenti, la modifica degli abbonamenti e l'automazione della fatturazione e della riscossione dei pagamenti in corso. Geraldene continua: "Il fatto che Zuora e Avalara potessero fornire una soluzione collaudata e già utilizzata da molte aziende che hanno problematiche simili alle nostre ci ha rassicurato molto. Volevamo partire subito alla grande negli Stati Uniti e avevamo bisogno di sapere che la soluzione avrebbe funzionato in modo preciso e da subito, senza la necessità di mesi di lavoro di sviluppo."

 

"L'implementazione della soluzione è avvenuta senza intoppi e, poiché è facile da usare, siamo stati in grado di implementarla e iniziare a usarla con sicurezza ed efficacia in brevissimo tempo." Il fatto che la soluzione possa essere implementata ovunque stabiliamo una presenza e serviamo i clienti è molto importante per noi. In sostanza, questo aiuta a ridurre le barriere alla crescita e all'espansione future."

"Siamo molto soddisfatti della soluzione in sé, oltre al supporto continuo che riceviamo."

  • — Geraldene Cummins
  • Analista Finanziario, Centrica Hive

Principali vantaggi per l'azienda

La soluzione combinata fornita da Avalara e Zuora è fondamentale per fornire ai clienti di Hive le funzionalità necessarie per la gestione dei loro piani di abbonamento e per garantire la visibilità dei loro piani di pagamento. Senza più operazioni manuali da svolgere, il team può dedicare più tempo alla crescita dell'azienda, usando le proprie competenze per altre aree dell'attività, nell'ottica di uno sviluppo continuo.

 

Geraldene commenta: "La soluzione è stata fondamentale per permettere ad Hive di fornire ai clienti un servizio in abbonamento di alta qualità. È essenziale per le operazioni quotidiane e il fatto che venga aggiornato ogni volta che la legislazione fiscale cambia significa che siamo sempre sicuri che i nostri clienti vengano fatturati in modo accurato in ogni momento."

 

"Il supporto continuo che riceviamo dai team di assistenza tecnica e clienti di Zuora e Avalara è stato eccellente ed è un fattore importante per noi. Siamo molto soddisfatti della soluzione in sé, oltre al supporto continuo che riceviamo."

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