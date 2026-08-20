La soluzione AvaTax di Avalara è completamente integrata con la piattaforma di gestione degli abbonamenti Zuora, progettata per consentire alle aziende di automatizzare l'intero processo, dall'ordine all'incasso. Zuora semplifica il compito altrimenti complicato di gestire tutte le interazioni relative alla cura delle relazioni a lungo termine con i clienti, come fatture e pagamenti, operazioni commerciali e finanziarie.

La piattaforma gestisce tutti gli aspetti dell'amministrazione degli abbonamenti, compresa la creazione di piani tariffari e di prodotti personalizzati, le impostazioni dei clienti e dei loro abbonamenti, la modifica degli abbonamenti e l'automazione della fatturazione e della riscossione dei pagamenti in corso. Geraldene continua: "Il fatto che Zuora e Avalara potessero fornire una soluzione collaudata e già utilizzata da molte aziende che hanno problematiche simili alle nostre ci ha rassicurato molto. Volevamo partire subito alla grande negli Stati Uniti e avevamo bisogno di sapere che la soluzione avrebbe funzionato in modo preciso e da subito, senza la necessità di mesi di lavoro di sviluppo."

"L'implementazione della soluzione è avvenuta senza intoppi e, poiché è facile da usare, siamo stati in grado di implementarla e iniziare a usarla con sicurezza ed efficacia in brevissimo tempo." Il fatto che la soluzione possa essere implementata ovunque stabiliamo una presenza e serviamo i clienti è molto importante per noi. In sostanza, questo aiuta a ridurre le barriere alla crescita e all'espansione future."