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Testimonianza del cliente

Huuuge Games automatizza la gestione fiscale in 50 Stati e oltre, con un team di sole due persone

Risultati

Conformità fiscale automatizzata per Stati Uniti e Canada

Nessuna compilazione manuale o importazione di dati

Dichiarazioni mensili affidabili con un intervento manuale minimo

Più tempo per sostenere la crescita strategica

Profilo dell'azienda

Fondata in Polonia, Huuuge Games ha iniziato come sviluppatore di giochi per dispositivi mobili ed è rapidamente cresciuta a livello globale con Huuuge Casino, il suo videogioco di punta. L'azienda è passata da un'unica sede a un gruppo composto da oltre dieci società, con una holding statunitense quotata alla Borsa di Varsavia.

 

Oggi, vende giochi in tutto il mondo tramite piattaforme e il proprio store online rivolto direttamente ai consumatori.

Problematiche fiscali

Quando Huuuge è passata alla vendita diretta tramite il proprio store online alla fine del 2021, ha dovuto gestire il calcolo, la riscossione e il versamento delle imposte in diverse giurisdizioni fiscali, compresi tutti i 50 Stati USA, le province canadesi, l'UE e l'Australia.

 

Magdalena Ćwik-Burszewska, Responsabile Fiscale di Gruppo presso Huuuge Games, ha subito visto la portata di questo cambiamento: "Improvvisamente abbiamo dovuto gestire l'imposta sulle vendite (sales tax) in tutti i 50 Stati degli Stati Uniti, nelle province canadesi e in altri posti ancora", ha spiegato. "Sarebbe stato ingestibile senza l'automazione."

 

Con un reparto fiscale composto da sole due o tre persone con sede in Europa, era chiaro che la conformità manuale in così tante aree non sarebbe stata sostenibile.

Perché scegliere Avalara?

Per affrontare questa complessità, Huuuge ha implementato Avalara AvaTax per calcolare in tempo reale la sales tax, l'IVA e la GST, in base all'ubicazione dei clienti. Grazie all'integrazione API con la piattaforma di gioco e il sistema di pagamento di Huuuge, AvaTax determina automaticamente l'aliquota fiscale applicabile e aggiunge le imposte in fase di checkout.

 

"Quello di cui avevamo davvero bisogno era un motore di calcolo delle imposte, qualcosa che potesse connettersi al nostro gioco e alla piattaforma di pagamento per applicare l'aliquota fiscale corretta in tempo reale", ha affermato Magdalena.

 

L'azienda ha anche adottato Avalara Returns per automatizzare le dichiarazioni fiscali negli Stati Uniti e in Canada e Avalara VAT Returns per gestire la conformità GST in Australia. Dopo aver messo a confronto quattro fornitori, Avalara si è distinta per le sue robuste funzionalità. "Le altre soluzioni avevano troppi bug o non erano abbastanza precise", ha affermato. "Con Avalara, l'affidabilità è semplicemente a un altro livello."

 

L'implementazione ha richiesto meno di tre mesi, inclusa la creazione di un'integrazione API personalizzata e la registrazione in ogni Stato degli Stati Uniti e provincia canadese. Questo lancio ha permesso a Huuuge di aprire il suo store online nei tempi previsti. "I nostri sviluppatori hanno avuto accesso diretto al team tecnico di Avalara. Nonostante alcune difficoltà durante l'implementazione, siamo comunque riusciti a lanciare il prodotto in tempo", ha affermato Magdalena.

"Consiglio vivamente Avalara. È uno strumento che semplifica e automatizza i processi fiscali. Senza, non saremmo in grado di gestire la conformità a questo livello."

  • — Magdalena Ćwik-Burszewska,
  • Responsabile Fiscale di Gruppo, Huuuge Games

 

Risultati

Con Avalara, Huuuge è riuscita ad automatizzare la conformità fiscale e a mantenere le proprie operazioni snelle. "Riusciamo a gestire la compliance negli Stati Uniti e in Canada con solo due persone. Senza Avalara, avremmo bisogno di almeno un'altra persona a tempo pieno", ha detto Magdalena.

 

L'integrazione API elimina i caricamenti manuali dei dati e le dichiarazioni fiscali vengono generate e inviate automaticamente con una supervisione minima. "È tutto automatizzato: vediamo le transazioni, le esaminiamo e le approviamo con un clic. Nessun lavoro manuale, nessuna importazione di dati.

 

Magdalena ha spiegato come questa efficienza continua abbia permesso al piccolo team di concentrarsi su iniziative strategiche anziché su attività di routine. "Ora possiamo occuparci del lavoro strategico, ad esempio il supporto a fusioni e acquisizioni o il lancio di nuovi prodotti, invece che sulle dichiarazioni fiscali mensili."

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