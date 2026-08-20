Per affrontare questa complessità, Huuuge ha implementato Avalara AvaTax per calcolare in tempo reale la sales tax, l'IVA e la GST, in base all'ubicazione dei clienti. Grazie all'integrazione API con la piattaforma di gioco e il sistema di pagamento di Huuuge, AvaTax determina automaticamente l'aliquota fiscale applicabile e aggiunge le imposte in fase di checkout.

"Quello di cui avevamo davvero bisogno era un motore di calcolo delle imposte, qualcosa che potesse connettersi al nostro gioco e alla piattaforma di pagamento per applicare l'aliquota fiscale corretta in tempo reale", ha affermato Magdalena.

L'azienda ha anche adottato Avalara Returns per automatizzare le dichiarazioni fiscali negli Stati Uniti e in Canada e Avalara VAT Returns per gestire la conformità GST in Australia. Dopo aver messo a confronto quattro fornitori, Avalara si è distinta per le sue robuste funzionalità. "Le altre soluzioni avevano troppi bug o non erano abbastanza precise", ha affermato. "Con Avalara, l'affidabilità è semplicemente a un altro livello."

L'implementazione ha richiesto meno di tre mesi, inclusa la creazione di un'integrazione API personalizzata e la registrazione in ogni Stato degli Stati Uniti e provincia canadese. Questo lancio ha permesso a Huuuge di aprire il suo store online nei tempi previsti. "I nostri sviluppatori hanno avuto accesso diretto al team tecnico di Avalara. Nonostante alcune difficoltà durante l'implementazione, siamo comunque riusciti a lanciare il prodotto in tempo", ha affermato Magdalena.