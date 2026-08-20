Iniziare
Prizm dark blue background

Testimonianza del cliente

ICONIC London sbarca in America senza preoccupazioni

Iconic London thumbnail
Video: Hear how Avalara helps ICONIC London manage sales tax.

Risultati

Crescita abilitata

Compliance consolidata

Processi migliorati

Profilo dell'azienda

Fondata nel 2015, ICONIC London si è affermata come brand leader nel make-up glamour e nei trattamenti cosmetici ibridi di alta gamma per la cura della pelle.

 

L'azienda si impegna a evitare qualsiasi forma di sfruttamento degli animali nella produzione dei suoi prodotti ed è un brand totalmente cruelty-free.

Problematiche fiscali

"Prima di aprire la nostra prima filiale negli Stati Uniti, vendevamo già a consumatori degli Stati Uniti", dice Ann Masson, Responsabile Finanziario, "ma si trattava di vendite all'esportazione che effettuavamo da qui nel Regno Unito".

 

Alla fine, l'azienda ha adottato un modello di e-commerce negli Stati Uniti. "Abbiamo dovuto presentare immediatamente dichiarazioni fiscali in 28 Stati", spiega Ann. Da un giorno all'altro siamo passati da nessuna gestione dell'imposta sulle vendite (sales tax) all'obbligo di presentare dichiarazioni fiscali nei 28 Stati. Non è stato un processo graduale. Dovevamo essere subito pronti a gestire tutti quegli adempimenti."

 

Ma l'azienda non voleva frenare il potenziale di crescita per i requisiti di sales tax. "Sapevamo che dovevamo trovare una soluzione che potesse aiutarci", afferma Ann. "ICONIC London è un'azienda piuttosto piccola. Abbiamo poco meno di 40 dipendenti in totale in tutte le diverse funzioni e un reparto finanziario molto ridotto. Siamo solo in tre, me compresa."

Perché scegliere Avalara?

ICONIC London utilizza Shopify, quindi il fatto che Avalara avesse un'integrazione predefinita pronta era fondamentale. "Avevo già lavorato con Avalara in una delle mie precedenti esperienze lavorative", afferma Ann, "e l'abbiamo scelta perché ci siamo resi conto che ha le competenze giuste e si integra con estrema facilità con la nostra piattaforma Shopify."

 

Con Avalara AvaTax integrata allo store di ICONIC London su Shopify, tutti i calcoli fiscali necessari vengono eseguiti automaticamente al momento dell'acquisto. "Poi, su base mensile, Avalara Returns si occupa delle nostre dichiarazioni fiscali", aggiunge Ann. "Le controlliamo e le approviamo, poi tutto viene trasmesso elettronicamente."

"Non riesco nemmeno a immaginare come avremmo potuto gestire tutto manualmente. Penso che sarebbe stato impossibile."

  • — Ann Masson,
  • Responsabile Finanziario

 

Risultati

"Uno dei primi passi da compiere era registrare l'attività in tutti i 28 Stati in cui sapevamo di dover presentare la dichiarazione", ricorda Ann. "Avalara ha un team dedicato per accompagnare i clienti in questo processo, che aiuta a configurare tutto fin dall'inizio."

 

"Avalara ha sicuramente semplificato la nostra compliance fiscale", aggiunge. Non riesco nemmeno a immaginare come avremmo potuto gestirla manualmente. Penso che sarebbe stato impossibile."

 

Ann attribuisce ad Avalara il merito di avere contribuito in modo determinante alla crescita di ICONIC London nel canale di vendita diretto ai consumatori sul mercato statunitense. "Non avremmo potuto raggiungere questi risultati senza uno strumento che ci avesse aiutato a sviluppare il business", afferma. "Lo consiglio vivamente come soluzione che può aiutare le aziende ad automatizzare le dichiarazioni e i calcoli fiscali, oltre a essere una soluzione tecnica molto facile da usare e implementare."

 

"Dato che ICONIC London continua a crescere, sono sicura che ci saranno molte altre opportunità di espansione in altre località oltre agli Stati Uniti", conclude Ann. "Non esiterei certamente a mettermi in contatto con Avalara perché ci aiuti ancora una volta a trovare le giuste soluzioni tecniche per le nostre dichiarazioni fiscali."

Sei pronto a scoprire cosa può fare Avalara per te?

Prenota una demo per conoscere la nostra soluzione.
Richiedi una demo
Acerca de Avalara
Prodotti e servizi
Risorse
Contattacci

dal lunedì al venerdì 

9:00 – 19:00 GMT 
Siti globali