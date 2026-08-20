"Uno dei primi passi da compiere era registrare l'attività in tutti i 28 Stati in cui sapevamo di dover presentare la dichiarazione", ricorda Ann. "Avalara ha un team dedicato per accompagnare i clienti in questo processo, che aiuta a configurare tutto fin dall'inizio."

"Avalara ha sicuramente semplificato la nostra compliance fiscale", aggiunge. Non riesco nemmeno a immaginare come avremmo potuto gestirla manualmente. Penso che sarebbe stato impossibile."

Ann attribuisce ad Avalara il merito di avere contribuito in modo determinante alla crescita di ICONIC London nel canale di vendita diretto ai consumatori sul mercato statunitense. "Non avremmo potuto raggiungere questi risultati senza uno strumento che ci avesse aiutato a sviluppare il business", afferma. "Lo consiglio vivamente come soluzione che può aiutare le aziende ad automatizzare le dichiarazioni e i calcoli fiscali, oltre a essere una soluzione tecnica molto facile da usare e implementare."

"Dato che ICONIC London continua a crescere, sono sicura che ci saranno molte altre opportunità di espansione in altre località oltre agli Stati Uniti", conclude Ann. "Non esiterei certamente a mettermi in contatto con Avalara perché ci aiuti ancora una volta a trovare le giuste soluzioni tecniche per le nostre dichiarazioni fiscali."