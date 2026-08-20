Iniziare
Prizm dark blue background

Storia del cliente

IDville riduce i costi e aumenta l'efficienza con Avalara e SalesPad by Cavallo®

IDVille Testimonial - Avalara Cavallo
Video: Learn how IDville streamlines tax compliance with Avalara and Cavallo.

Risultati

Migliore efficienza

Migliore conformità

Costi ridotti

Panoramica dell'azienda

IDville è un'azienda leader nelle soluzioni di identificazione, specializzata in sistemi di controllo accessi con badge, tesserini identificativi per dipendenti, sistemi di stampa ID e accessori. Con sede a Kentwood, Michigan, l'azienda segue un approccio di marketing multiforme, utilizzando vendite dirette, marketplace online come Amazon e Staples e un programma di cataloghi a livello nazionale, inviando 3 milioni di cataloghi alle aziende ogni anno. Con un team piccolo ma altamente efficiente di 17 persone, l'azienda gestisce più ordini al giorno, servendo settori come l'istruzione, la sanità e la sicurezza aziendale.

Sfide fiscali

Con l'espansione della presenza di IDville a livello nazionale, la conformità fiscale è divenuta sempre più complessa. Con il nexus in 35 stati, la gestione manuale degli obblighi multistatali richiedeva tempo ed era soggetta a errori. I requisiti di registrazione e licenza variavano in ogni stato, e questo li rendeva difficili da monitorare, aumentando il rischio di non conformità. La presentazione manuale delle dichiarazioni comportava ritardi ed errori, con conseguenti multe e sanzioni.

 

Un'altra sfida importante era la gestione delle vendite esenti da imposte per i sistemi scolastici, dove la mancanza di certificati ritardava l'elaborazione delle fatture e aggiungeva un onere amministrativo.

 

L'approccio di vendita multicanale di IDville, che include e-commerce, marketplace e cataloghi, ha aggiunto complessità alla gestione fiscale, richiedendo una soluzione scalabile, fluida e automatizzata per la gestione degli obblighi fiscali in ogni fase del processo.

Perché Avalara?

Prima di Avalara, IDville si affidava a un fornitore di servizi per la gestione dellad conformità fiscale, ma aveva riscontrato problemi a causa di un'assistenza clienti incoerente. Errori nella presentazione delle dichiarazioni hanno portato a sanzioni e la gestione dei certificati di esenzione è diventata complessa. L'azienda necessitava di un sistema che potesse integrarsi con Microsoft Dynamics GP e SalesPad per ottimizzare la gestione dell'imposta sulle vendite.

 

L'integrazione di Avalara con SalesPad ha aiutato IDville a migliorare la gestione degli ordini e a gestire la conformità con un intervento manuale minimo. Adottando entrambe le soluzioni, IDville ha automatizzato i calcoli fiscali, ottimizzato la gestione delle esenzioni e integrato la conformità nel proprio flusso di lavoro, riducendo l'inserimento manuale e fornendo dichiarazioni più accurate in tutti gli stati in cui riscuote e versa l'imposta sulle vendite.

"Siamo riusciti a ridurre i costi SG&A del 16% con Avalara e SalesPad come parte dei nostri sistemi integrati. Un aspetto altrettanto importante è che stiamo risparmiando tempo sulle attività fiscali e operative, e questo ci permette di rimanere concentrati sulla crescita del business."

  • — Bob Milowski
  • CEO, IDville

 

Risultati

Dall'implementazione di Avalara e SalesPad, IDville ha migliorato l'efficienza operativa e ottimizzato la conformità fiscale.

 

Inoltre, automatizzando i flussi di lavoro e la conformità fiscale, IDville ha ridotto l'intervento manuale, eliminando la necessità di assumere uno specialista fiscale dedicato. Ciò ha portato a una riduzione del 16% delle spese di vendita, generali e amministrative (SG&A), attribuita ai miglioramenti nell'automazione e nella conformità. L'azienda ha anche registrato un aumento del 4% del profitto lordo complessivo grazie a una migliore visibilità ed efficienze operative.

 

Sfruttando le soluzioni di conformità fiscale di Avalara, IDville ha garantito dichiarazioni più accurate e puntuali senza aumentare il proprio personale. "Onestamente, non crediamo di aver perso nemmeno una sola dichiarazione", afferma Bob.

 

Avalara e SalesPad hanno svolto un ruolo cruciale nell'automatizzare la gestione fiscale e l'elaborazione degli ordini, garantendo una conformità senza interruzioni in 35 stati con nexus fiscale e ottimizzando al contempo il flusso di lavoro e l'accuratezza dei report di IDville. Questo ha permesso all'azienda di ridurre i rischi di conformità e i ritardi legati alle operazioni fiscali, operando in modo più efficiente e concentrandosi sulla crescita.

Sei pronto a scoprire cosa può fare Avalara per te?

Prenota una demo per conoscere la nostra soluzione.
Richiedi una demo
Acerca de Avalara
Prodotti e servizi
Risorse
Contattacci

dal lunedì al venerdì 

9:00 – 19:00 GMT 
Siti globali