Dan afferma che i clienti ora si sentono più in controllo e hanno una maggiore tranquillità nella conformità fiscale sulle vendite. Si sentono inoltre più sicuri sul flusso di lavoro, inclusi estratti conto e revisioni.
Grazie a questa fiducia, Dan osserva che i loro clienti discutono più attivamente delle novità in corso o all'orizzonte, il che crea nuove opportunità di consulenza. "I nostri clienti vedono che siamo profondamente connessi, non ci limitiamo a spostare numeri", afferma. "Sanno che vediamo il business come lo vedono loro e che ci prendiamo cura di loro nel loro complesso."
Gli strumenti automatizzati rendono anche il lavoro di Ignite Spot più efficiente, consentendo a un singolo dipendente di gestire i processi di imposta sulle vendite per decine di clienti, oltre a esaminare le dichiarazioni precedenti che il cliente ha effettuato manualmente. In un esempio, il team di Dan ha scoperto che la California doveva al loro cliente 25.000 $
Avalara Managed Returns for Accountants ha aiutato Ignite Spot ad ampliare la propria base clienti, espandendo al contempo i servizi che possono fornire. L'azienda offre ora servizi proattivi di imposta sulle vendite a più di 60 dei suoi clienti. Dan osserva che il servizio della sua azienda è diventato "irrinunciabile" migliorando il valore che offrono.
"Una volta automatizzate le dichiarazioni fiscali sulle vendite per i clienti e una volta che siamo in grado di fornire loro una direzione strategica per i loro canali di vendita, i nostri rapporti con loro diventano più stimolanti e dinamici", afferma Dan. "I clienti sono più propensi ad avere più conversazioni ed esplorare nuovi modi in cui possiamo aiutarli a crescere e a raggiungere il livello successivo."