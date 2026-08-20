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Testimonianze dei clienti

Ignite Spot Accounting crea un legame più profondo con i clienti

Risultati

Soddisfazione del cliente

Soddisfazione dei dipendenti

Processi migliorati

Compliance consolidata

Panoramica sull'azienda

Ignite Spot Accounting offre una gamma di servizi di gestione aziendale, come contabilità, buste paga, pianificazione strategica, conformità fiscale, dichiarazione dei redditi federali e statali, gestione completa dell'IVA e altro ancora.

 

Dan Luthi, direttore operativo, ha contribuito a far crescere l'azienda da una manciata di contabili a uno staff di oltre 30 persone che servono centinaia di clienti in tutto il paese.

Problematiche fiscali

Nel panorama sempre più complesso seguito alla decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso South Dakota v. Wayfair, Inc., Dan ha cercato una soluzione di automazione per sollevare l'azienda da parte del rischio e dei compiti ad alta intensità di manodopera legati alla conformità.

 

Per iniziare, Ignite Spot ha esaminato come i propri clienti gestivano le tasse e come un nuovo flusso di lavoro avrebbe potuto essere vantaggioso per lo studio e per i clienti. "Minimizzare i rischi legati all'imposta sulle vendite richiede un approccio proattivo per garantire che l'azienda affronti le sfide in modo strategico", afferma Dan.

 

L'azienda ha scoperto che i clienti sottostimavano i dati e si sentivano stressati dai processi complessi. Dan sapeva che avevano bisogno di un sistema che non solo aumentasse la conformità, ma aiutasse anche i clienti a comprendere meglio le loro responsabilità e i loro requisiti.

 

"Una delle sfide più grandi per i clienti è capire a quali domande hanno bisogno di risposte", afferma Dan. "Più capiscono, migliori sono le domande che fanno, il che in definitiva ci aiuta ad aumentare il loro successo."

Perché Avalara?

La ricerca di un sistema automatizzato ha portato Ignite Spot ad Avalara Managed Returns for Accountants. La soluzione basata su cloud riduce il rischio nella gestione delle dichiarazioni fiscali di vendita e uso dei clienti automatizzando il processo.

 

Il sistema importa i dati relativi all'imposta sulle vendite da praticamente tutte le piattaforme contabili e di e-commerce, riducendo innumerevoli ore di lavoro manuale e il rischio di errori umani che ne derivano.

"Una volta automatizzate le dichiarazioni fiscali sulle vendite per i clienti e siamo in grado di fornire loro una direzione strategica per i loro canali di vendita, i nostri rapporti con loro diventano più stimolanti e dinamici"

  • — Dan Luthi
  • Direttore operativo

 

Risultati

Dan afferma che i clienti ora si sentono più in controllo e hanno una maggiore tranquillità nella conformità fiscale sulle vendite. Si sentono inoltre più sicuri sul flusso di lavoro, inclusi estratti conto e revisioni.

 

Grazie a questa fiducia, Dan osserva che i loro clienti discutono più attivamente delle novità in corso o all'orizzonte, il che crea nuove opportunità di consulenza. "I nostri clienti vedono che siamo profondamente connessi, non ci limitiamo a spostare numeri", afferma. "Sanno che vediamo il business come lo vedono loro e che ci prendiamo cura di loro nel loro complesso."

 

Gli strumenti automatizzati rendono anche il lavoro di Ignite Spot più efficiente, consentendo a un singolo dipendente di gestire i processi di imposta sulle vendite per decine di clienti, oltre a esaminare le dichiarazioni precedenti che il cliente ha effettuato manualmente. In un esempio, il team di Dan ha scoperto che la California doveva al loro cliente 25.000 $

 

Avalara Managed Returns for Accountants ha aiutato Ignite Spot ad ampliare la propria base clienti, espandendo al contempo i servizi che possono fornire. L'azienda offre ora servizi proattivi di imposta sulle vendite a più di 60 dei suoi clienti. Dan osserva che il servizio della sua azienda è diventato "irrinunciabile" migliorando il valore che offrono.

 

"Una volta automatizzate le dichiarazioni fiscali sulle vendite per i clienti e una volta che siamo in grado di fornire loro una direzione strategica per i loro canali di vendita, i nostri rapporti con loro diventano più stimolanti e dinamici", afferma Dan. "I clienti sono più propensi ad avere più conversazioni ed esplorare nuovi modi in cui possiamo aiutarli a crescere e a raggiungere il livello successivo."

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