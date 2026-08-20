Nel panorama sempre più complesso seguito alla decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso South Dakota v. Wayfair, Inc., Dan ha cercato una soluzione di automazione per sollevare l'azienda da parte del rischio e dei compiti ad alta intensità di manodopera legati alla conformità.

Per iniziare, Ignite Spot ha esaminato come i propri clienti gestivano le tasse e come un nuovo flusso di lavoro avrebbe potuto essere vantaggioso per lo studio e per i clienti. "Minimizzare i rischi legati all'imposta sulle vendite richiede un approccio proattivo per garantire che l'azienda affronti le sfide in modo strategico", afferma Dan.

L'azienda ha scoperto che i clienti sottostimavano i dati e si sentivano stressati dai processi complessi. Dan sapeva che avevano bisogno di un sistema che non solo aumentasse la conformità, ma aiutasse anche i clienti a comprendere meglio le loro responsabilità e i loro requisiti.

"Una delle sfide più grandi per i clienti è capire a quali domande hanno bisogno di risposte", afferma Dan. "Più capiscono, migliori sono le domande che fanno, il che in definitiva ci aiuta ad aumentare il loro successo."