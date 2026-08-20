"In qualità di partner di riferimento, siamo in grado di indirizzare i nostri clienti verso le soluzioni Avalara, consentendo loro di accedere alle risorse e alla tecnologia di cui hanno bisogno per la conformità alle imposte sulle vendite e sull'uso", afferma Brian. "Con Avalara, i nostri clienti sanno dove e quando presentare la dichiarazione, e quanto dovrebbero riscuotere e versare di imposta sulle vendite."
"Ad esempio, abbiamo un cliente che vende software online in tutto il paese", spiega Brian. "Sia software personalizzato, sia standard. Non erano sicuri in quali aree dovessero presentare le dichiarazioni dei redditi e perché. Ci siamo rivolti ad Avalara per uno studio sul nesso e per completare le pratiche necessarie affinché il cliente rimanga conforme."
Per i professionisti che forniscono servizi di conformità fiscale, Brian ha osservato che i documenti di origine di fine anno dei loro clienti possono fornire alcuni indizi sul fatto che un'azienda possa aver bisogno di rivedere i propri processi di imposta sulle vendite o di rivolgersi a un fornitore come Avalara.
"I professionisti del settore fiscale dovrebbero verificare se un'azienda ha aggiunto o modificato sedi commerciali, ha avuto vendite o personale in nuovi stati, o se ha improvvisamente aumentato il volume o l'importo delle vendite in una o più giurisdizioni", afferma Brian. "Poiché questi problemi possono modificare i requisiti di dichiarazione dell'imposta sulle vendite in diversi stati, il professionista fiscale dovrebbe avvisare il cliente e aiutarlo a risolvere la situazione prima che diventi un problema."
"Attualmente stiamo collaborando con il team di Avalara per familiarizzare con gli altri prodotti Avalara", conclude Brian. "Nello specifico, stiamo esaminando il prodotto creato appositamente per le organizzazioni più piccole con requisiti di archiviazione meno complessi."