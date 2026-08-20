Le piccole imprese si sono a lungo affidate a professionisti fiscali o commercialisti per le esigenze di conformità di fine anno, compilando, riconciliando e correggendo i libri contabili dei loro clienti e producendo report finanziari. Con la crescente adozione di sistemi aziendali basati su cloud, questi piccoli imprenditori si sono rivolti a servizi esternalizzati di CFO, fiscalità, buste paga e contabilità, ottenendo da questi esperti finanziari e aziendali una guida in tempo reale e un supporto operativo quotidiano.

Sfortunatamente un'importante area delle operazioni aziendali è ancora eccessivamente complessa e affligge molti imprenditori: la conformità alla tassa sulle vendite. Negli Stati Uniti ci sono più di 12.000 giurisdizioni fiscali, inclusi stati, città, contee e una varietà di distretti speciali. Ognuno ha aliquote fiscali e regole uniche che definiscono la tassabilità di prodotti e servizi, incluse esenzioni speciali, esenzioni fiscali sulle vendite e altri fattori che possono presentare significative sfide di tracciamento per le aziende che cercano di rimanere conformi. Oltre a queste complessità intrinseche, gli stati continuano ad adattare e modificare le normative sull'imposta sulle vendite relative al nesso economico a seguito della sentenza della Corte Suprema South Dakota vs. Wayfair del 2018.

"Molte piccole imprese non sanno quanto possano essere difficili queste tasse locali finché non si trovano già ad affrontare una verifica dell'imposta sulle vendite", afferma Brian Miller, CPA e direttore fiscale di indinero. "In qualità di consulenti di fiducia, vediamo dove i nostri clienti fanno affari, dove hanno vendite e personale, e solleviamo proattivamente la questione dell'imposta sulle vendite con loro. Ma anche con il nostro staff di 230 persone, non abbiamo la capacità o l'esperienza per gestire i complessi e ripetitivi requisiti di conformità alle imposte sulle vendite in migliaia di giurisdizioni. Per questo consigliamo ai nostri clienti di usare Avalara."